La actriz Ana de Armas conquista la moda global: sus 10 looks icónicos

La evolución estética de Ana de Armas captura la atención del público, al presentar propuestas arriesgadas y refinadas (IMDb)

Ana de Armas se posicionó como una de las figuras más influyentes en el cine y la moda internacional. Su paso por Hollywood está marcado por el dominio de los códigos estéticos contemporáneos y clásicos.

La actriz hispano-cubana ha mostrado una notable versatilidad al combinar vestidos de gala brillantes, transparencias trabajadas con pedrería, conjuntos minimalistas y piezas estructuradas. El resultado es un repertorio estilístico que dialoga con la modernidad y la elegancia. A continuación, diez de sus looks más aclamados.

1. Vestido largo perlado con lentejuelas y corte sirena

La evolución estética de Ana de Armas refleja la fusión entre elegancia contemporánea y glamour clásico de Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una de las alfombras rojas de 2025, para la premiere de Ballerina en Los Angeles, apostó por un vestido largo con tirantes finos, realizado en tejido perlado salpicado de lentejuelas plateadas y reflejos iridiscentes. El corte tipo sirena del vestido realzó su figura y culminó en una larga cola extendida sobre la alfombra negra.

2. Vestido plateado con patrón geométrico y escote discreto

Cada aparición pública de Ana de Armas confirma su relevancia e influencia en la industria de la moda internacional (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

Otra recordada aparición fue durante la premiere de Ballerina en Londres: un vestido ceñido de color plateado, decorado con un patrón geométrico que imitaba escamas de pez. El diseño incluyó un pequeño corte en la zona del busto y tirantes delgados, conjugado con unos labios rojos.

3. Vestido nude semitransparente con pedrería y cuentas negras

El estilo de Ana de Armas combina vestidos con pedrería, transparencias y piezas minimalistas en eventos globales (REUTERS/Steve Marcus)

Para un evento en Las Vegas Ana eligió un vestido en tono nude, semitransparente, adornado con pedrería y pequeñas cuentas negras que se distribuyeron en un patrón lineal por toda la prenda. El escote en V y los tirantes delgados resaltaron la delicadeza del diseño.

4. Vestido largo negro con escote halter y pedrería plateada

La actriz destaca en alfombras rojas por su dominio de los códigos visuales más exigentes del entretenimiento (REUTERS/Mario Anzuoni)

Otro look destacado pudo verse durante los Academy Awards en 2025. Se trató de un vestido negro de largo total, con falda entallada y escote halter decorado con aplicaciones plateadas y pedrería en el pecho. El peinado de ondas suaves y el maquillaje discreto reforzaron la sofisticación.

5. Falda rosa translúcida y body nude con pedrería

Los vestidos de Ana de Armas resaltan detalles sofisticados y reflejan la versatilidad de su imagen en la industria cinematográfica (REUTERS/Carlos Osorio)

En un cónclave de los Toronto International Film Festival 2024 la actriz eligió una falda rosa translúcida con aplicaciones brillantes y pedrería, combinada con un body sin mangas en tono nude. Destacaron los accesorios llamativos: un collar ancho plateado de eslabones y un brazalete a juego.

6. Vestido transparente con pedrería dorada y violeta

Ana de Armas impone tendencias con la acertada mezcla de conjuntos clásicos y atrevidos en premiaciones y festivales (REUTERS/Danny Moloshok)

En otra ocasión, para los Academy Awards 2023, vistió un vestido largo semitransparente, trabajado con pedrería, lentejuelas y bordados en tonos dorados y violetas. El diseño ajustado ofreció una abertura alta lateral, sandalias de tiras y cabello lacio, enmarcando la silueta ante un fondo azul oscuro con letras plateadas.

7. Vestido de satén rosa pálido con corpiño estructurado

La moda de Ana de Armas se caracteriza por siluetas innovadoras y el uso estratégico de accesorios y joyería (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

Para una ceremonia de Premios BAFTA de 2023, la actriz lució un vestido de satén rosa claro de corte sirena, con corpiño estructurado, detalles fruncidos y volantes en la parte superior. Complementó el atuendo con pulseras y collar plateados.

8. Camisa blanca con mangas abullonadas y pantalón negro

Las elecciones de Ana de Armas en vestuario la consolidan como referente de estilo femenino dentro y fuera de Hollywood (REUTERS/Vincent West)

Para el Festival de Cine de San Sebastian 2022, Ana de Armas optó por una camisa blanca de algodón de mangas abullonadas, con botones dorados y cuello clásico. El pantalón negro de tiro alto y los tacones negros completaron el conjunto formal.

9. Vestido negro satinado con escote profundo y abertura

Los eventos internacionales muestran a Ana de Armas luciendo propuestas de diseñadores destacados y líneas actuales de moda (Photo by Tolga Akmen / AFP)

En la alfombra roja del World Premiere de James Bond 007 en 2021, Ana presentó un vestido largo negro con tirantes gruesos adornados por detalles plateados en los hombros. El vestido, confeccionado en satén, destacó por un escote pronunciado en V y una abertura lateral en la pierna, junto a un peinado con flequillo y maquillaje sutil.

10. Vestido blanco de gasa con flores pastel y mangas abullonadas

Los eventos internacionales muestran a Ana de Armas luciendo propuestas de diseñadores destacados y líneas actuales de moda (REUTERS/Phil McCarten)

En otra aparición, para la premiere de “Knives Out” en 2019, eligió un vestido largo de gasa blanca, decorado con bordados de flores en tonos pastel y mangas abullonadas. El diseño sumó botones centrales y volantes en la falda.