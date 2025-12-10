La realidad masculina en la dinámica social: 4 datos claves, según informes recientes

El debate sobre la crisis de la masculinidad se intensifica con cifras que desafían los estereotipos de género en la sociedad actual (Freepik)

Desde hace décadas, la figura masculina en la sociedad es constantemente analizada en temas como actitudes y valores. Con el traslado de ciertas prácticas impuestas tradicionalmente al género y a un escrutinio público y mediático, personalidades internacionales de diferentes ámbitos alimentaron el debate de una supuesta “crisis de la masculinidad”.

Sin embargo, estudios recientes que difundió Science Focus de Ipsos UK, el Global Institute for Women’s Leadership del King’s College London, el Pew Research Center y la ONU, mostraron un panorama mucho más complejo: existen contradicciones y matices que superan la narrativa simplista de una crisis masculina.

Debate polarizado y percepciones generacionales

El discurso sobre la masculinidad encuentra eco especial entre la generación Z y líderes de opinión, con divisiones notorias. Según una encuesta de 2025 de Ipsos UK y el Global Institute for Women’s Leadership del King’s College London, el 60% de los hombres jóvenes de la generación Z considera que se les exige demasiado para apoyar la igualdad de género. El 57% cree que “la promoción de la igualdad para las mujeres ha ido tan lejos que ahora se discrimina a los hombres”.

Estas percepciones reflejan una tensión social creciente, impulsada por voces influyentes y datos sobre los desafíos masculinos en salud, educación y trabajo.

Expertos advirtieron que la narrativa de crisis masculina oculta problemas estructurales y una revolución de género estancada en la sociedad (Freepik)

1. Los hombres reportan mayor felicidad y satisfacción vital

A pesar de la percepción de crisis en el bienestar masculino, las cifras de un estudio internacional de 2024 mostraron que los hombres han reportado niveles más altos de felicidad y satisfacción con la vida que las mujeres en los últimos años.

El General Social Survey en Estados Unidos indicó que, entre 1973 y 2021, la felicidad promedio entre hombres y mujeres fue similar, aunque durante la pandemia la satisfacción de las mujeres cayó considerablemente más. Encuestas europeas corroboran esta tendencia: en aspectos como calma, sueño reparador, ánimo y ansiedad, los hombres superan a las mujeres en bienestar general.

2. Persistencia de la brecha salarial de género

En materia económica, la desigualdad permanece. Según un análisis de la ONU recogidos por Science Focus, “las mujeres ganan en promedio un 20% menos que los hombres a nivel global”. Por cada dólar que percibe un hombre, una mujer recibe aproximadamente 80 centavos.

Estudios internacionales revelaron que los hombres reportan mayores niveles de felicidad y satisfacción vital que las mujeres en los últimos años (Freepik)

De acuerdo con informes del Pew Research Center, la brecha se redujo pero persiste; las mujeres que trabajan a tiempo completo obtuvieron solo el 83% del salario de sus pares masculinos. Esta diferencia salarial se mantiene como uno de los principales indicadores de desigualdad de género en el mundo laboral.

3. Los hombres dominan los puestos de poder

La representación en posiciones de liderazgo sigue siendo abrumadoramente masculina. A escala global, las mujeres ocupan solo el 27% de los escaños en los parlamentos nacionales, lo que significa que los hombres detentan cerca de tres cuartas partes de los cargos legislativos.

Menos de 1 de cada 10 países tenía una mujer como jefa de gobierno en octubre de 2024. En el sector empresarial sucede algo similar: entre las 500 principales empresas estadounidenses (Fortune 500), solo 55 contaban con una directora ejecutiva mujer, según datos retomados por Science Focus.

Los hombres dominan los puestos de poder, ocupando cerca del 73% de los escaños parlamentarios y la mayoría de cargos ejecutivos en empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Más tiempo libre para los hombres

El tiempo de ocio es otra dimensión en la que los hombres llevan ventaja. En Estados Unidos, los hombres disfrutan de 46 minutos adicionales de tiempo libre al día en comparación con las mujeres. Al mismo tiempo, ellas dedican una hora y 20 minutos más cada día a trabajos no remunerados como tareas domésticas, compras o cuidado familiar.

Esta desigualdad se observa en casi todos los países estudiados por Our World in Data, aunque con diferencias notables: en Noruega la brecha diaria es de 4 minutos, mientras que en Portugal alcanza los 89 minutos.

Salud, educación y participación laboral como desafíos

Existen áreas donde los hombres enfrentan desventajas significativas. En algunos lugares, la esperanza de vida masculina es más de 5 años menor que la femenina, una brecha que sigue ampliándose.

La esperanza de vida masculina es más de 5 años menor que la femenina, y los hombres enfrentan mayores riesgos de sobredosis y suicidio Freepik)

Por otra parte, en el ámbito educativo, el Pew Research Center documentó que en 1995, hombres y mujeres jóvenes tenían la misma probabilidad de obtener un título universitario. Para 2024, el 47% de las mujeres de 25 a 34 años tenía un título universitario, frente al 37% de los hombres.

Sumado a que en secundaria, las niñas superan consistentemente a los niños en lengua y literatura, aunque no hay diferencias en matemáticas. Por otra parte, la participación masculina en el mercado laboral cayó un 10% durante los últimos 50 años en diversos países, con una reducción aún mayor tras la pandemia.

Una “revolución estancada” y crisis de oportunidades

La profesora Heejung Chung, directora del Global Institute for Women’s Leadership del King’s College London, sostuvo que el enfoque en la crisis de la masculinidad es erróneo. En palabras compartidas por Science Focus: “No hemos proporcionado a los niños la comprensión de que el sistema patriarcal actual también les perjudica”.

Las cifras sugirieron que el debate sobre género necesita superar la polarización y enfocarse en soluciones para toda la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chung calificó las últimas décadas como una “revolución estancada”, donde la sociedad avanzó en la incorporación de mujeres al empleo y a carreras STEM, pero apenas cambió las expectativas sociales sobre cuidado, sustento económico y trabajo doméstico.

El análisis de estas cifras reveló que la situación de los hombres en la sociedad no debe reducirse a una crisis simple ni a un relato único. Ventajas y desventajas conviven, y los verdaderos retos sociales exigen ir más allá de los estereotipos y divisiones de género.

Frente a este fenómeno, los especialistas sugirieron que repensar el debate sobre la masculinidad implica reconocer la complejidad del fenómeno y enfocarse en los problemas estructurales que afectan a toda la sociedad.