Masculinidad en crisis: los personajes de Michael Douglas como espejo de una época

La escritora Jessa Crispin establece un paralelismo entre la trayectoria de Michael Douglas y la evolución de la masculinidad en las últimas décadas, utilizando sus papeles cinematográficos para analizar la crisis de la masculinidad contemporánea. Se titula What Is Wrong With Men: Patriarchy, the Crisis of Masculinity, and How (of Course) Michael Douglas Films Explain Everything, y se podría traducir como “¿Qué está mal con los hombres?: El patriarcado, la crisis de la masculinidad y cómo (por supuesto) las películas de Michael Douglas lo explican todo”.

Editado por Pantheon, 288 páginas, el libro propone que los personajes interpretados por Douglas en los años ochenta y noventa ofrecen una especie de mapa para comprender los dilemas actuales de los hombres.

La autora sostiene que Michael Douglas representa una figura clave para entender cómo los hombres han perdido el rumbo en la sociedad moderna. Hijo del legendario actor Kirk Douglas, Michael se convirtió en uno de los últimos actores capaces de “abrir” una película, en una época en la que el cine tenía un peso cultural distinto al actual. Crispin, reconocida por su estilo crítico y provocador, utiliza la filmografía de Douglas para explorar los cambios en las expectativas y realidades masculinas, así como el impacto de la cultura popular en la percepción del género.

Michael Douglas en el Festival de Cannes de 2023 (Foto: REUTERS/Eric Gaillard)

Crispin, quien fundó el influyente blog literario Bookslut en 2002 y ha sido una voz crítica en el ámbito literario estadounidense, se ha destacado por sus opiniones contundentes sobre la literatura y la cultura. Ha cuestionado publicaciones como The Paris Review y The New Yorker, y en una ocasión describió el libro de Ivanka Trump como “el feed de Tumblr revuelto de una niña de 12 años que acaba de sacar de la biblioteca una copia de Bartlett’s Familiar Quotations”. Su trayectoria incluye obras que combinan memorias y análisis cultural, así como un manifiesto feminista titulado Why I Am Not a Feminist (Por qué no soy feminista)

En su nuevo libro, Crispin argumenta que los papeles de Michael Douglas en películas como Wall Street (1987), Fatal Attraction (1987), Basic Instinct (1992), Black Rain (1989), The War of the Roses (1989) y Falling Down (1993) reflejan las tensiones y contradicciones de la masculinidad en crisis. El personaje de Gordon Gekko en Wall Street, por ejemplo, se ha convertido en un símbolo para una generación de jóvenes financieros, a pesar de que la película critica abiertamente la avaricia y la desregulación bancaria. El capítulo dedicado a esta cinta aborda temas como las consecuencias de la desregulación financiera, las fusiones empresariales y el declive de los sindicatos, aunque la autora se detiene más en otros personajes menos abiertamente villanos.

Dopuglas y Sharon Stone en "Bajos instintos", 1992 (Foto: Snap/Shutterstock)

Crispin se interesa especialmente por los personajes de Douglas que, aunque tentados y transgresores, no son completamente responsables de sus circunstancias. El abogado de Fatal Attraction, casado y con una vida aparentemente estable, se ve envuelto en una relación extramatrimonial que desencadena una serie de eventos dramáticos. En Basic Instinct, Douglas interpreta a un detective divorciado, Nick, cuya vida personal y profesional se entrelaza con la de una misteriosa escritora, interpretada por Sharon Stone. En Black Rain, Douglas vuelve a encarnar a un policía divorciado, esta vez en el contexto de la competencia económica entre Estados Unidos y Japón.

El análisis de Crispin también abarca películas como The War of the Roses, que retrata un divorcio conflictivo, y Falling Down, donde Douglas da vida a un ingeniero de defensa recién despedido y divorciado que inicia una violenta travesía por Los Ángeles. Estas interpretaciones, según la autora, han convertido a Douglas en una especie de emblema del divorcio, especialmente del divorcio sin culpa.

Kathleen Turner y Michael Douglas en "Romancing the Stone", 1984

El libro de Crispin aborda una variedad de temas, desde el heteropresimismo y el consumismo hasta el militarismo, la paternidad parasocial y las dietas paleo. El texto adquiere mayor cohesión cuando la autora compara a Douglas, nacido en 1944, con figuras como Bill Clinton, quien nació dos años después y también alcanzó la madurez durante lo que se considera el apogeo de Estados Unidos. Los personajes interpretados por Douglas en su madurez, descritos como “liberales, tolerantes y despistados”, reflejan las crisis de la mediana edad y las incomodidades que experimentaron —y experimentan— los hombres blancos ante la irrupción de mujeres y minorías raciales en espacios tradicionalmente masculinos.

El libro cita a la feminista Susan Faludi y su obra Backlash, que analiza la reacción contra los avances de las mujeres, aunque omite su tratado posterior sobre los hombres, Stiffed. Según Crispin, la nostalgia se convierte en una forma activa de ilusión y en una herramienta política que desvía la atención de las frustraciones reales. En palabras de la autora, “estos días, es un mazo”.

Michael Douglas en "Wall Street", 1987

A lo largo de la obra, Crispin muestra empatía hacia los hombres desorientados por los cambios sociales y rechaza la idea de etiquetar a todo el género como tóxico. Su estilo puede resultar abrumador para algunos lectores, con frases que se extienden por páginas y párrafos compuestos casi exclusivamente por preguntas. A pesar de ello, el mensaje central se mantiene claro.

El debate sobre la vigencia y el papel de los hombres en la sociedad ha sido abordado por otras figuras, como Maureen Dowd, quien preguntó “¿Son necesarios los hombres?”, y Hanna Rosin, que proclamó su final. No obstante, como concluye el artículo de The New York Times, los hombres siguen presentes, y entre ellos, destaca la figura de Michael Douglas, quien, con su característica hendidura en la barbilla, continúa siendo un referente en la discusión sobre la masculinidad.