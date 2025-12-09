Tendencias

Rojo, transparencias y cortes clásicos: claves de la moda en los premios Martín Fierro de Cine y Series 2025

Las figuras sorprendieron con apuestas cromáticas audaces y combinaciones de texturas que renovaron el código de etiqueta durante uno de los eventos más esperados del año

Guardar
La alfombra roja de los
La alfombra roja de los Martín Fierro de Cine y Series 2025 marcó el pulso de la moda local con colores básicos, transparencias estratégicas y una sastrería renovada, reflejando una celebración de la elegancia contenida y los detalles personales

La alfombra roja de los Martín Fierro de Cine y Series 2025 en la Usina del Arte de Buenos Aires recibió un repertorio de estilos dominado por las transparencias y los cortes clásicos.

La ceremonia evidenció opciones estilísticas marcadas por la búsqueda de un impacto visual logrado a partir de pequeños recursos destacados. Estas elecciones respondieron a una tendencia que sumó modernidad y sofisticación, con el color rojo como uno de los protagonistas.

La austeridad cromática y la pureza de líneas

Sabrina Rojas eligió el rosa
Sabrina Rojas eligió el rosa pastel y un strapless de corte sirena, ejemplo de cómo los tonos suaves y los faldones voluminosos renovaron la elegancia clásica (Prensa America)

La edición 2025 instaló la preferencia por colores básicos: negro, blanco, rojo y rosa pastel. Además, las siluetas depuradas en vestidos y trajes dominaron la escena y se volvieron protagonistas indiscutidos. Lejos del diseño recargado, los modelos elegidos por las figuras apostaron por cortes limpios, escasez de ornamentos y una fuerte coherencia formal.

“Los protagonistas de esta gala cineasta, para este año eligieron colores básicos y líneas puras, vestidos de poco diseño y mucho prêt-à-porter definieron esta red carpet en austeridad a la hora de vestirse. Predominaron los colores negros, rojos, rosados y blancos. En cuanto a la platea masculina, líneas puras en smoking, básicamente bien lookeados, a la altura de la gala”, expresó la diseñadora Patricia Profumo en diálogo con Infobae.

Zoe Hochbaum reafirmó el predominio
Zoe Hochbaum reafirmó el predominio del negro con un vestido plisado sin mangas y detalles sobrios, en sintonía con la tendencia de simplicidad sofisticada (RS Fotos)

Entre los exponentes de esta tendencia se vio a Justina Bustos con un vestido blanco de figura etérea, confeccionado en un género que realzó la pureza de las líneas y favoreció la luminosidad del conjunto. La propuesta se complementó con peinado y maquillaje de acabado natural que resaltó la armonía del look sobre la alfombra. Sabrina Rojas, por su parte, eligió un diseño en rosa pastel strapless, de corte sirena, realizado en tafetán. La prenda incorporó un faldón largo al tono que añadió volumen y movimiento, lo que reforzó la sofisticación de una silueta clásica reinterpretada con sutileza.

En esa misma línea, Zoe Hochbaum apostó por un vestido plisado negro sin mangas, acompañado de zapatos con detalle de lazo y bolso de hombro a tono. El cabello en un peinado corto con ondas definidas terminó de acentuar la elegancia de su propuesta.

Benjamín Vicuña demostró el retorno
Benjamín Vicuña demostró el retorno al clasicismo al optar por un esmoquin negro tradicional, parte clave de la tendencia sastrera masculina

En el segmento masculino, Benjamín Vicuña optó por un esmoquin negro clásico, mientras que Leonardo Sbaraglia se destacó con un traje negro de corte ajustado que acentuaba la silueta, combinado con una camisa blanca abotonada y sin corbata, un estilo que aportó un aire contemporáneo dentro de la formalidad. Esteban Lamothe también acompañó esta línea al elegir un conjunto tradicional en negro, con saco entallado y camisa a tono, logrando una imagen pulida que se mantuvo fiel a la sastrería clásica preferida por los asistentes.

Los tres actores siguieron un hilo conductor identificado por el diseñador Gustavo Pucheta: “La tendencia indiscutible de la noche para mí fue la sastrería en blanco y negro”.

El rojo como protagonista absoluto

Natalia Oreiro y Valentina Zenere
Natalia Oreiro y Valentina Zenere coincidieron en la fuerza del rojo. Oreiro apostó por el satén clásico y Zenere por la modernidad de un vestido corto con transparencias, reflejando las distintas lecturas de un color protagonista

El rojo se consolidó como el color más elegido para impactar sobre la alfombra, presente tanto en vestidos largos como en piezas cortas y estructuradas. Natalia Oreiro llevó la versión tradicional con un diseño de satén rojo intenso, de largo hasta el suelo, mangas largas y cuello cerrado, caracterizado por una falda con abertura central que aportó dinamismo al conjunto. El look se completó con zapatos de tacón a juego y un peinado recogido en una trenza larga.

En contraste, Valentina Zenere apostó por un modelo corto de tela translúcida en rojo vibrante, de mangas largas y cuello alto, cuya falda se distinguió por volados confeccionados en piel sintética al tono, lo que aportó textura y originalidad.

“La tendencia fue el rojo en las mujeres”, remarcó el diseñador César Juricich a Infobae.

Transparencias y detalles localizados

María Becerra fusionó transparencias y
María Becerra fusionó transparencias y flecos en un vestido negro midi, marcando la preferencia por los materiales velados y los efectos de ligereza

Las transparencias tuvieron una fuerte presencia, especialmente en zonas puntuales de los vestidos. De acuerdo a Juricich, predominó el recurso de “transparencias localizadas y concentradas en partes puntuales del cuerpo”.

María Becerra fue el ejemplo perfecto, ya que optó por un diseño negro de largo midi, confeccionado en materiales velados que ofrecieron transparencias estratégicas y sumaron un efecto visual de ligereza. El vestido presentaba un trabajo de flecos en la parte inferior que generaba movimiento y sumó un toque moderno al estilismo.

Malena Ratner, junto a El
Malena Ratner, junto a El Purre, se sumó a la tendencia de transparencias y brillo con un vestido de falda translúcida y top de escote profundo con apliques plateados

Por su parte, Malena Ratner combinó azul y negro en una propuesta compuesta por un top brillante de escote profundo con apliques plateados, y una amplia falda translúcida que aportó dramatismo y delicadeza a la silueta.

Otras invitadas decidieron incluir detalles sutiles en encaje o géneros translúcidos sobre el escote, la espalda o las mangas para equilibrar sensualidad y elegancia sin perder la línea sobria de la gala.

Clásicos renovados en la indumentaria masculina

Boy Olmi y Guillermo Pfening
Boy Olmi y Guillermo Pfening destacaron por sumar originalidad a la sastrería: Olmi eligió colores y estampas en su chaleco, mientras Pfening optó por un traje verde claro con prendedor, exhibiendo cómo los detalles personales renovaron los clásicos

El clásico traje y el smoking dominaron entre los hombres, con notas distintivas aportadas por accesorios y precisión en los acabados. “Las tendencias fueron los prendedores en las solapas de los hombres”, resumió Juricich. El esmoquin negro, las camisas blancas abotonadas y los sacos de corte ajustado marcaron la tendencia general, aunque algunos invitados sumaron detalles personales para diferenciarse.

Guido Záffora sumó distinción al
Guido Záffora sumó distinción al clasicismo con un esmoquin claro y moño, ejemplo de las variaciones formales que marcaron la pasarela masculina

Guido Záffora apostó por un esmoquin claro con moño, cuidando el tamaño de la solapa y el tono del conjunto, mientras que Boy Olmi sorprendió con un look compuesto por saco blanco, chaleco estampado en tonos vibrantes y pantalón de sastrería con microdiseño, por lo que logró una propuesta original y elegante.

Por su parte, Guillermo Pfening eligió un traje sastre verde claro de corte relajado, acompañado por una chaqueta cruzada y un prendedor en la solapa, lo que le añadió su toque personalizado. Estas elecciones confirmaron la vigencia del clasicismo renovado, donde la identidad se expresa tanto en la precisión del corte como en los detalles singulares de cada atuendo.

*Fotos: RS Fotos y prensa América

Temas Relacionados

Martín Fierro de Cine y Series 2025Martín FierroArgentinaAlfombra rojaModaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Martín Fierro de Cine y Series 2025: los looks de las celebridades en la alfombra roja

La Usina del Arte se vistió de gala para uno de los galardones más esperados del año. La opinión de diseñadores sobre los diferentes estilos de la red carpet

Martín Fierro de Cine y

Descifran la historia evolutiva del olfato en mamíferos: por qué es un sentido clave para la supervivencia

En un estudio, científicos lograron reconstruir las capacidades sensoriales de especies ya extinguidas. Los detalles de los hallazgos en fósiles

Descifran la historia evolutiva del

Brillos, transparencias y flecos: cómo es el repertorio de looks que luce Shakira en los shows

Cada prenda acompaña un momento distinto del espectáculo y resalta la identidad escénica de la artista, que se encuentra en Argentina

Brillos, transparencias y flecos: cómo

Un estudio revela cómo cambia la actividad cerebral a lo largo del día y da claves para detectar la fatiga

Investigadores de la Universidad de Michigan identificaron qué neuronas y redes cerebrales se activan en diferentes momentos del ciclo diario. El avance permite avanzar hacia métodos más objetivos para evaluar el cansancio y su impacto en tareas de alta responsabilidad

Un estudio revela cómo cambia

20 hábitos respaldados por la ciencia para que los perros vivan más años

Desde ajustes en la alimentación hasta formas de interacción diaria y rutinas recomendadas, la evidencia sugiere que ciertos cuidados cotidianos son fundamentales

20 hábitos respaldados por la
DEPORTES
Tyson sorprendió al revelar cuándo

Tyson sorprendió al revelar cuándo y dónde será la “pelea de los 107 años” contra Mayweather: “Vamos a romper todos los récords”

Faustino Oro se quedó con el duelo de jóvenes talentos en la primera rueda del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli

Los festejos de Marcos Rojo tras el triunfo de Racing ante Boca: hit en La Bombonera, llamativo posteo y celebración en un boliche

Qué pilotos harán los test de Abu Dhabi de Fórmula 1: por qué no estará Franco Colapinto

Con un gran marco de público, comenzaron los cuartos de final del Interclubes

TELESHOW
Marta González se conmovió al

Marta González se conmovió al recibir el Martín Fierro de Cine a la Trayectoria: “El cariño de la gente es el mejor premio”

Camila Plaate ganó Revelación en el Martín Fierro de Cine 2025 por la película Belén: “Se lo dedico a las mujeres pobres”

Priscila Crivocapich confirmó su separación de Roberto García Moritán: “Desilusionada”

María Becerra, diva de la alfombra roja en el Martín Fierro de Cine 2025: “Yo pedí audicionar para En el barro”

El álbum de fotos de Mora Bianchi, la protagonista de Margarita, en su primer viaje sola a Nueva York

INFOBAE AMÉRICA

Tras la cita en Londres,

Tras la cita en Londres, Ucrania propondrá a Estados Unidos un plan de paz que excluye la cesión de tierras reclamadas por Rusia

La dictadura de Cuba sentenció a cadena perpetua al ex ministro de Economía Alejandro Gil por espionaje y corrupción

La Fiscalía General de Honduras solicitó la captura internacional de Juan Orlando Hernández tras el indulto de EEUU

Una niñera será juzgada en Francia por envenenar a padres judíos con productos de limpieza

Tragedia en Bolivia: al menos ocho muertos al caer un autobús en una zona de montaña cerca de La Paz