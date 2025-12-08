Martín Fierro de Cine y Series 2025: los looks de las celebridades en la alfombra roja

Figuras de la industria audiovisual desfilaron por la alfombra roja en la Usina del Arte durante la gala de los Martín Fierro de Cine y Series 2025

La gala de los Martín Fierro de Cine y Series 2025 convoca a las figuras más reconocidas de la industria audiovisual argentina en la Usina del Arte.

Periodistas, actores y referentes del cine y las series desfilaron por la alfombra roja antes de la ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

En la previa, Guido Záffora, Sabrina Rojas y Tartu presentaron los estilos más reconocidos de la noche y recibieron a los invitados en uno de los eventos más esperados del año.

Los diseñadores Gustavo Pucheta, Patricia Profumo y César Juricich analizaron los looks en diálogo con Infobae.

Todos los looks de las celebridades en la alfombra roja

Gabriel y Zoe Hochbaum

El empresario y productor Gabriel Hochbaum junto a su hija Zoe, quien es actriz, guionista y escritora

Gabriel Hochbaum usó una chaqueta azul oscuro de textura aterciopelada sobre una camisa clara y un suéter azul. Zoe vistió un vestido plisado negro sin mangas, acompañado de zapatos con detalle de lazo en la parte frontal. Llevó un bolso de hombro negro y el cabello recogido en un peinado corto con ondas definidas.

Natalia Oreiro

Natalia Oreiro lució un impactante vestido rojo en la gala (@nataliaoreirosoy)

Natalia Oreiro llevó un vestido largo de satén rojo con mangas largas y cuello cerrado. La prenda tuvo una falda con abertura lateral que dejó ver una pierna. Lució el cabello recogido en una trenza muy larga y zapatos altos rojos a juego con el vestido.

“Mágica Natalia Oreiro: con un vestido soñado al rojo vivo”, dijo Profumo sobre la actriz. “De excelente género de diseño y corte. Me encantó su propuesta”, agregó.

Sabrina Rojas

Sabrina Rojas eligió un vestido strapless de corte sirena en tono rosa pastel confeccionado por Verónica de la Canal, una apuesta elegante para la gala (RS Fotos)

La conductora Sabrina Rojas eligió un vestido rosa para presentar la alfombra roja. “Exquisita con un strapless rosa pastel claro al cuerpo con sobrefalda al tono en tafetán. Peinado y maquillaje 10 puntos”, comentó la diseñadora Patricia Profumo.

Toto Kirzner

Toto Kirzner apostó por un total black

“Toto Kirzner fue por un camino distinto en tipología y silueta. A mí me gustan mucho estos riesgos, sobre todo porque también habla del personaje y siento que hasta tiene una postura que está pensada para el look y refuerza la propuesta del conjunto”, consideró Pucheta sobre la elección estilística de Toto Kirzner.

Manu Fanego y Zoe Hochbaum

Manu Fanego y Zoe Hochbaum en la red carpet antes de la ceremonia

Manu Fanego y Zoe Hochbaum llegaron juntos a la gala con dos looks que se destacaron en la noche. Él llevó un abrigo largo negro de tela ligera sobre una camisa blanca de cuello clásico con volados en los puños. Combinó el conjunto con pantalón negro y zapatos en tono oscuro.

Guido Záffora

Guido Záffora llegó con un traje del diseñador José Valosen y joyas de Jean Pierre

Guido Záffora optó por un esmoquin. Pucheta fue enfático con respecto a su look: “Se transformó en un favorito mío para ver en cada alfombra porque se toma muy en serio el hecho de elegir cada pieza y engalanar este tipo de eventos. El esmoquin tiene detalles que me gustaron mucho, principalmente el color del saco, es un tono entre crudo y natural subido, el tamaño de solapa y tipo de moño”.

Ana Garibaldi

Ana Garibaldi se inclinó por un vestido negro superpuesto a una camisa blanca de mangas abullonadas

Sobre Ana Garibaldi, una de las protagonistas de En el Barro, Juricich describió: “Vestido en tafetán negro, una silueta al cuerpo con pollera con vuelo y lo complementó con una camisa también en tafetán blanca con un detalle abuchonado en las mangas”. “Muy bien el estilismo”, afirmó.

El Purre y Malena Ratner

El Purre apostó por un esmoquin negro de líneas modernas y camiseta con leve escote. Malena Ratner, por su lado, eligió un vestido con falda translúcida y escote profundo adornado con apliques plateados

“El Purre de excelente estampa, con un pantalón con brillo corte Oxford, saco línea pura y camisa blanca. Excelente outfit. Malena también en combinación azul y negro, con top en base brillosa plata muy sexy y formal a la vez. Una amplia falda velada en negro completó su delicado outfit”, opinó Profumo sobre los outfits elegidos por El Purre y Malena Ratner.

Gimena Accardi

El diseño de Gimena Accardi presentaba pliegues delanteros y un corte holgado

Gimena Accardi eligió un vestido largo en gris claro, con escote profundo y un aplique circular en tonos metálicos en la parte superior.

Luciano Cáceres y Teté Coustarot

Luciano Cáceres y Teté Coustarot, conductores de la gala

Luciano Cáceres llegó con un esmoquin negro clásico de Fabián Zitta con moño y detalles satinados, mientras que Teté Coustarot sorprendió con un vestido celeste acompañado por una capa estampada con afiches de cine argentino, confeccionada por Benito Fernánfez. De esta manera, logró integrar homenaje y diseño en su paso por la alfombra roja.

Guillermo Pfening

Guillermo Pfening y un look distintivo que fue más allá de lo clásico

Para su paso por los premios, Guillermo Pfening se inclinó por un traje sastre verde claro de corte relajado, con chaqueta cruzada y remera al tono.

Augusto Tartúfoli

Augusto Tartúfoli llevó un traje negro combinado con camisa y moño al tono, y completó el look con gafas oscuras

La elección de Augusto Tartúfoli fue total black, según Pucheta. “Es un clásico para las alfombras, sobre todo resuelve muchas decisiones a tomar, ya que amalgama todo. Me gusta la estructura amplia del saco y corte de solapa. En este caso solo hubiera modificado el corte del pantalón y zapatos para que acompañen al styling aportado por los lentes”, describió el diseñador.

Daniel Ambrosino

Daniel Ambrosino vistió un traje negro con camisa y corbata al tono, apostando por la elegancia clásica

“Daniel Ambrosino con un saco esmoquin con solapa rasado negro y corbata al tono”, dijo Profumo sobre la elección del periodista. “Bien lookeado Daniel para esta gala”, agregó.

Ariel Staltari

El actor Ariel Staltari

“Ambo negro de corte clásico, camisa blanca impecable y corbata de seda en jakar negro”, dijo Juricich sobre el outfit de Ariel Staltari.

Benito Fernández

Benito Fernández eligió un blazer azul y moño para sumar un toque distintivo a la alfombra roja

Benito Fernández combinó un blazer azul marino con camisa de microdiseño, pantalón de algodón en tono similar y moño negro. Completó el atuendo con botines oscuros y gafas. Logró un equilibrio entre elegancia relajada y detalles originales.

Maite Lanata

Maite Lanata, otra de las actrices que deslumbró con su vestido en la alfombra roja

Maite Lanata llevó un vestido largo de tirantes finos con rayas verticales en tonos claros y detalles de encaje negro en los laterales y la espalda. La prenda tuvo una abertura lateral alta. Completó el look con sandalias de tacón plateadas y el cabello suelto con ondas marcadas.

*Fotos: RS Fotos

Noticia en desarrollo