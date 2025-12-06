Tendencias

CrossFit y lesiones: lo que dice la ciencia sobre si realmente es un deporte riesgoso

Nuevas evaluaciones reavivan el debate sobre esta disciplina. Especialistas explican qué factores influyen en la seguridad y cómo practicarla de manera responsable

El CrossFit no presenta un riesgo de lesiones mayor que otros entrenamientos de resistencia, según estudios científicos recientes (Imágen Ilustrativa Infobae)

La supuesta peligrosidad del CrossFit ha sido motivo de debate prácticamente desde la aparición de esta disciplina. Sin embargo, recientes análisis y conocimiento de entrenadores aportan una perspectiva basada en datos que contradice la idea de que se trata de un deporte especialmente lesivo.

Un informe publicado por GQ revisó la evidencia científica disponible y consultó a especialistas como el Dr. Jordan Feigenbaum, médico y entrenador de Barbell Medicine. Según los datos recogidos, el CrossFit no presenta un riesgo de lesiones mayor al de otros métodos de entrenamiento de resistencia, y la percepción de su peligrosidad ha resultado, en gran medida, sobrestimada.

¿Qué caracteriza al CrossFit y por qué genera dudas?

El CrossFit combina ejercicios funcionales de alta intensidad que incluyen halterofilia, trabajo cardiovascular y fuerza, con rutinas diarias variadas, conocidas como WOD (Workout of the day-entrenamiento del dia). Esta metodología ha consolidado una comunidad activa y entusiasta a nivel internacional. No obstante, la idea de que la práctica resulta peligrosa sigue presente, sostenida por mitos y opiniones sin una base empírica sólida.

La revisión liderada por el Dr. Feigenbaum ubicó la tasa media de lesiones en CrossFit entre dos y cuatro casos por cada 1.000 horas de entrenamiento. Esta cifra resulta especialmente significativa comparada con deportes de contacto como el rugby, el fútbol o el cricket, cuyas tasas oscilan entre 18 y 81 lesiones por 1.000 horas de práctica.

Especialistas como el Dr. Jordan Feigenbaum destacan que la percepción de peligrosidad del CrossFit está sobrestimada y carece de base empírica sólida (Freepik)

“La tasa de lesiones de CrossFit es similar a la que se ve en otros tipos de entrenamientos de resistencia... mucho más baja que la de deportes de contacto como el rugby, el fútbol o el cricket”, explicó Feigenbaum en declaraciones para GQ.

El especialista señala, además, que la ausencia de una definición única de “lesión” y la prevalencia de estudios retrospectivos pueden generar variabilidad en los resultados.

Factores que inciden en las lesiones y el rol del entrenador

El análisis destaca que las personas con menos experiencia sufren más lesiones, lo que indica que la adaptación progresiva a la disciplina resulta crucial para reducir riesgos. Este dato se atribuye a la necesidad de desarrollar la técnica y la resistencia adecuadas antes de afrontar WODs de alta exigencia.

La tasa de lesiones en CrossFit se sitúa entre dos y cuatro casos por cada 1.000 horas de entrenamiento, muy por debajo de deportes de contacto como el rugby o el fútbol (Imagen ilustrativa Infobae)

Según GQ, el papel del entrenador resulta clave en la prevención. Un coach competente debe corregir la técnica, adaptar los ejercicios a las capacidades individuales y asegurar calentamientos apropiados y trabajo de movilidad. “El entrenador es lo más importante, porque será realmente quien nos ayudará a tener menor riesgo de lesionarnos”, destaca el artículo. En caso de no cumplir con estas funciones, el problema responde más a la calidad de la instrucción que al método en sí.

Importancia del autoconocimiento y beneficios de la disciplina

La autocrítica y la honestidad en la autoevaluación también inciden de manera determinante en la seguridad. GQ resalta la necesidad de que los practicantes reconozcan objetivamente su condición física y eviten el exceso de competitividad. “Las lesiones pueden aparecer en cualquier momento y haciendo cualquier cosa. En nosotros solo queda la responsabilidad de encontrar un buen coach y especialmente de ser sinceros con lo que nuestro cuerpo puede soportar y lo que no”, advierte la publicación.

El CrossFit ha impulsado la cultura del movimiento físico y aporta beneficios para la salud y el bienestar, superando ampliamente los riesgos asociados (Crédito: Freepik)

En cuanto a la relación entre beneficios y riesgos, el Dr. Feigenbaum subraya que, aunque los principiantes podrían enfrentar un mayor riesgo que en otros entrenamientos de resistencia, el CrossFit no es intrínsecamente peligroso. Además, destaca su impacto sobre la industria: “El CrossFit no ha sido algo negativo para la industria del fitness. Todo lo contrario. Ha sido uno de los grandes impulsores de la cultura del movimiento físico”, afirmó el especialista.

Tanto la evidencia científica como la opinión de los expertos coinciden en que el CrossFit, si se practica con supervisión adecuada y autoconocimiento, ofrece beneficios para la salud y el bienestar físico que superan ampliamente los riesgos asociados.

Joan Manuel Serrat, doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara: “Soy feliz con este oficio por el que me aplauden”