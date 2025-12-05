Playas de novela en México: guía para explorar el rincón del Pacífico donde la montaña se encuentra con el mar

Playas, desierto y montaña forman parte del entorno de una región turística mexicana que integra dos ciudades: una famosa por su vida nocturna y otra reconocida por la tranquilidad, atrayendo tanto a quienes buscan movimiento como a quienes disfrutan del sosiego

En el extremo sur de la península de Baja California, Los Cabos se consolida como uno de los destinos turísticos más codiciados del Pacífico mexicano, gracias a su combinación de playas de aguas cristalinas y biodiversidad marina.

Este enclave, donde confluyen el Océano Pacífico y el Mar de Cortés, ofrece a los visitantes una experiencia que fusiona relax, aventura y paisajes sorprendentes, sin la presencia de sargazo y rodeado de naturaleza bien conservada. La región, compuesta por Cabo San Lucas y San José del Cabo, destaca por su dualidad: mientras la primera ciudad es reconocida por su vida nocturna, la segunda invita al descanso y la tranquilidad, ambas enmarcadas por un entorno de desierto, mar y montaña.

La observación de fauna marina constituye uno de los principales atractivos de Los Cabos. El mar transparente permite avistar cardúmenes de peces, mantarrayas, tortugas, delfines y ballenas, lo que convierte al destino en un paraíso tanto para buceadores como para aficionados al snorkel.

La Marina de Cabo San Lucas es punto de partida para cruceros al atardecer, paseos al icónico Arco y excursiones de avistamiento de ballenas.

Recientemente, se marcó un hito para la conectividad internacional de Los Cabos con el inicio de la ruta directa entre la Ciudad de Panamá (PTY) y Los Cabos (SJD), operada por Copa Airlines.

Esta nueva conexión tiene tres frecuencias semanales —lunes, jueves y sábado—. El vuelo inaugural despegó de Panamá a las 09:09 horas y aterrizó en Los Cabos a las 12:27 horas, utilizando un Boeing 737-800 con capacidad para 160 pasajeros. El regreso parte a las 13:33 horas y llega a Panamá a las 20:30 horas.

Las playas de Los Cabos fusionan el azul intenso del mar con formaciones rocosas y acantilados emblemáticos de la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la ceremonia inaugural, representantes de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad de Baja California Sur (SETUES), la Embajada de Panamá en México, el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA), Copa Airlines, el Aeropuerto de San José del Cabo y la Asociación de Hoteles de Los Cabos celebraron el acontecimiento. El subsecretario Fernando Ojeda, en representación de la titular de la SETUES, Maribel Collins, afirmó: “Esta conexión, fruto del trabajo conjunto entre el gobierno del estado y FITURCA, representa una oportunidad estratégica para diversificar el turismo, atraer inversión y consolidar relaciones comerciales con una región de gran potencial. Además, abre la puerta para captar turismo de Centro y Sudamérica, fortaleciendo el posicionamiento de nuestro estado”.

El embajador de México en Panamá, Abraham Martínez Montilla, destacó la relevancia de la nueva frecuencia al señalar: “Esta nueva frecuencia permitirá que pasajeros provenientes de múltiples regiones del mundo puedan conectarse fácilmente a Los Cabos desde la ciudad de Panamá y viajar a tan solo cinco horas entre ambos destinos. Para Panamá, Los Cabos simboliza un verdadero escenario de ganar-ganar: además de fortalecer nuestras opciones de conectividad turística y comercial, también crea la oportunidad de impulsar el turismo desde un destino que recibe visitantes de todas partes del mundo, quienes a su vez podrán descubrir Panamá y aprovechar nuestra ventaja estratégica como centro logístico y aéreo global”.

La ruta directa Panamá–Los Cabos accede a más de veinte destinos en Centro y Sudamérica a través del Hub de las Américas de Copa Airlines, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Rodrigo Esponda, director general de FITURCA, subrayó: “Este vuelo es un motor para el desarrollo turístico y económico de Los Cabos. Estamos convencidos que esta nueva conexión favorecerá la afluencia de turistas panameños y de toda la región, además de fortalecer la cooperación entre ambas regiones. Como un primer indicador de los resultados de esta nueva ruta, en reservas anticipadas a Los Cabos desde Sudamérica, se observa un incremento del 34% para este año”.

Acantilados y paisajes icónicos forman parte de los paseos cotidianos (Europa Press)

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, remarcó el impacto de la nueva ruta: “Con la inauguración de la ruta a Los Cabos, facilitamos un acceso más fácil a uno de los destinos más atractivos del Pacífico mexicano, al tiempo que ampliamos las posibilidades de conexión entre el norte de México, Panamá y el resto de nuestro continente. Esta nueva ruta no solo beneficia a los viajeros, sino que también refuerza el rol de Panamá como un hub estratégico para la región y abre más oportunidades para dinamizar el intercambio turístico, comercial y cultural entre ambos países”.

A su turno, Francisco Villaseñor Reyes, administrador del Aeropuerto de Los Cabos, celebró la apertura de la ruta al afirmar: “Con esta nueva ruta a Panamá, Copa Airlines enlaza al Pacífico con un puente estratégico entre Sudamérica y el Caribe, lo que nos permite diversificar nuestra oferta turística y ampliar nuestro alcance. Este logro es resultado del trabajo coordinado entre autoridades, el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos y la aerolínea, con quienes compartimos la visión de seguir impulsando el crecimiento de la región”.

Armando García, presidente del Consejo de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, enfatizó: “El fortalecimiento de conexiones aéreas es fundamental para posicionar a Los Cabos como un destino global. Esta nueva ruta contribuye directamente a expandir nuestro alcance, facilitando la llegada de visitantes que buscan experiencias únicas que combinan el Mar de Cortés, desierto y montaña”.

La nueva ruta aérea representa un puente directo que permitirá a visitantes de Latinoamérica acceder de manera rápida, cómoda y segura a los atractivos naturales, culturales y de negocios que Los Cabos ofrece.

Otros sitios icónicos cerca de Los Cabos

El Parque Nacional Cabo Pulmo sobresale como ejemplo de ecoturismo responsable, al albergar el arrecife de coral duro más importante del Golfo de California, con más de 300 especies y un entorno marino protegido. Entre diciembre y abril, la migración de ballenas transforma las salidas en barco en una experiencia única, mientras que los encuentros con tortugas marinas en peligro de extinción refuerzan el valor ecológico de la región.

A 45 minutos al norte de San José del Cabo, Miraflores se distingue por su historia y su ambiente apacible. Fundado a inicios del siglo XVIII, este pueblo se caracteriza por la hospitalidad de sus habitantes, quienes reciben a los viajeros en talleres y comercios donde se elaboran productos de cuero, cerámica y muebles artesanales.

La vida marina en el Mar de Cortés y el Océano Pacífico atrae a buceadores y amantes del snorkel de todo el mundo (Wikimedia)

Reconocido por su tradición en la manufactura de artículos de cuero, Miraflores ofrece desde cinturones y billeteras hasta sillas de montar y accesorios ecuestres, convirtiéndose en un referente para quienes buscan piezas artesanales auténticas.

Además de recorrer los negocios locales, se puede disfrutar de un baño en aguas termales cercanas, realizar excursiones en vehículos todoterreno bajo la sombra de la Sierra de la Laguna u organizar un viaje por carretera hacia localidades vecinas como Santiago. Gracias a su ubicación, Miraflores facilita el desplazamiento entre Cabo San Lucas y La Paz, y es un punto estratégico para explorar el sur de la península.