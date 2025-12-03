Tendencias

Un archipiélago protegido que cautiva a Francia e Italia: historia, belleza y biodiversidad en las Islas Lavezzi

Entre Córcega y Cerdeña, rocas esculpidas por el viento, calas de aguas cristalinas y vestigios de naufragios revelan el carácter singular de un enclave mediterráneo donde la conservación ambiental, las huellas históricas y la riqueza marina conviven lejos del turismo masivo

La vegetación baja y los promontorios de granito evocan un entorno ajeno al paso del tiempo (foto: Wikipedia)

Entre los brazos turquesa del Mediterráneo, oculto a la sombra de dos gigantes turísticos, existe un diminuto paraíso que pocos viajeros conocen: las Islas Lavezzi. Este archipiélago, situado en el estrecho de Bonifacio, al sur de Córcega y a escasos kilómetros del norte de Cerdeña, combina belleza salvaje, historia trágica y una disputa silenciosa entre Francia e Italia por su posesión y legado.

Un tesoro natural entre dos mundos

Las Islas Lavezzi conforman un pequeño archipiélago de menos de cinco kilómetros cuadrados, según lo que explica la Oficina de Turismo de Bonifacio. A pesar de su modesta extensión, despliegan una riqueza natural deslumbrante: rocas graníticas esculpidas por el viento, playas de arena blanca y aguas cristalinas, hábitat de una biodiversidad marina única.

Destacan especies como meros, pulpos y una variedad de peces de colores, además de la presencia casi constante de aves marinas. Desde 1982, este conjunto de islotes forma parte de una reserva natural protegida bajo administración francesa. Esta decisión ha sido crucial para mantener su ecosistema prácticamente intacto, convirtiendo el archipiélago en uno de los últimos rincones vírgenes del Mediterráneo.

El archipiélago ofrece una mezcla de historia trágica, naturaleza salvaje y vestigios de naufragios (foto: Wikipedia)

Solo se permite la visita diurna; quedan prohibidos el campamento y la estadía nocturna, lo que refuerza la paz y el silencio característicos del lugar.

Acceder a las Lavezzi resulta sencillo desde Bonifacio, en Córcega (Francia), o desde Santa Teresa di Gallura, en Cerdeña (Italia). Las embarcaciones turísticas realizan trayectos de unos 30 minutos, permitiendo a los visitantes contemplar las imponentes formaciones de granito y playas intactas. Muchos optan por alquilar botes privados para buscar calas solitarias y sumergirse en aguas turbias solo por la presencia de bancos de peces.

Historia, tragedia y vestigios humanos

Más allá de su belleza, el archipiélago de las Lavezzi encierra capítulos oscuros y poco divulgados. El 15 de febrero de 1855, el buque francés Sémillante, que transportaba soldados a la Guerra de Crimea, naufragó frente a estas islas durante una feroz tormenta. Más de 700 personas fallecieron en el desastre, que conmocionó a ambos lados del Mediterráneo.

Las Islas Lavezzi conservan playas vírgenes y una biodiversidad marina única en el Mediterráneo (foto: Wikipedia)

En memoria de esta tragedia, se levantaron dos cementerios en la isla principal, espacios que hoy contrastan fuertemente con el entorno paradisíaco y transmiten solemnidad y respeto. Estas huellas históricas, junto con la capilla de Santa María—testigo de peregrinaciones entre los siglos X y XVI—, pueden recorrerse a pie a través de senderos señalizados.

Los visitantes suelen buscar también la famosa roca con forma de elefante, resultado de la erosión y uno de los símbolos fotográficos del archipiélago. Allí, entre los promontorios de granito y la vegetación baja, se percibe la sensación de estar ante un territorio casi ajeno al paso del tiempo.

Otro hito es el faro de Lavezzi, construido en 1874. Desde entonces señala la posición de estos peligrosos bajíos a las embarcaciones que navegan entre Francia e Italia. Su luz continúa guiando a marineros y turistas, y su silueta blanca destaca sobre el horizonte rocoso.

Una pertenencia disputada y un secreto bien guardado

La disputa territorial entre Francia e Italia suma una dimensión histórica y cultural particular a las Islas Lavezzi (foto: Wikipedia)

Oficialmente, el archipiélago es territorio francés, parte del municipio de Bonifacio, en el departamento de Córcega del Sur. Sin embargo, la cercanía con Cerdeña y la mezcla de influencias culturales italianas y francesas han mantenido viva la discusión sobre la identidad de las Lavezzi. El Corse-Matin señala que su ubicación estratégica, en una de las rutas marítimas más transitadas de la región, refuerza su valor simbólico y geopolítico.

A pesar de la vigilancia y regulación francesa, en las playas de las Lavezzi se escucha indistintamente el idioma de ambos países, y quienes las visitan suelen sentir la atmósfera híbrida de estos enclaves fronterizos. Sus paisajes evocan la untuosa vegetación de Cerdeña, aunque su administración sigue normas francesas estrictas respecto a la protección ambiental y las actividades permitidas.

El estatus de reserva natural limita el número de visitantes diarios y prohíbe cualquier desarrollo turístico de gran escala. Esto contribuye a que el lugar conserve ese aire de secreto bien guardado. Ni siquiera su cercanía a destinos turísticos tan populares como Córcega o Cerdeña ha alterado el estado prístino de sus playas y fondos marinos.

Las jornadas se reparten entre caminatas, baños, exploración submarina y momentos de contemplación al pie de formaciones milenarias talladas por el viento. No obstante, aquellos que deseen visitarlas deberán llegar con provisiones. Esto debido a que no existe infraestructura para turistas en las islas.

