Guatemala: La elección de rector en la USAC queda suspendida tras amparo provisional otorgado por juzgado

El Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia del Ramo Civil de Guatemala resolvió este lunes dejar en suspenso la elección de Walter Ramiro Mazariegos Biolis como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para el periodo 2026-2030, luego de otorgar un amparo provisional solicitado por el equipo legal del movimiento USAC-DIRE. La decisión judicial cuestiona la integración del Cuerpo Electoral Universitario, que resultó afín a Mazariegos, y ordena suspender provisionalmente el acto reclamado.

La resolución judicial es respuesta a la acción constitucional de amparo presentada contra la Comisión del Cuerpo Electoral Universitario, integrada por Santos de Jesús Dávila Aguilar (rector en funciones de la USAC), Brandon Oswaldo Samayoa Arias (representante estudiantil) y Wendy López Dubón (representante profesional). Esta comisión estuvo a cargo de la elección celebrada el 8 de abril en Antigua Guatemala, donde Mazariegos fue designado para un nuevo periodo al frente de la universidad.

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El juzgado consideró que las circunstancias justifican la medida provisional y, en consecuencia, dictó la suspensión del acto reclamado. Asimismo, concedió una audiencia de cuarenta y ocho horas a las partes involucradas y al Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, para que presenten sus argumentos sobre la acción de amparo. Se ordenó notificar a los terceros interesados en los domicilios señalados y se indicó que, si no señalan casillero electrónico, la notificación se realizará por estrados.

La acción legal del movimiento USAC-DIRE denuncia irregularidades en la conformación del Cuerpo Electoral Universitario y en el proceso que permitió la reelección de Mazariegos. El Consejo Superior Universitario había aprobado mediante acta el informe presentado por la comisión electoral sobre el resultado de la elección. No obstante, con el amparo provisional, el proceso queda suspendido hasta que se resuelva de fondo la acción constitucional.

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Un juez detiene la designación del rector tras severas acusaciones al proceso electoral. Un movimiento estudiantil desafía lo establecido y la universidad queda envuelta en una batalla legal sin respuestas claras (Foto cortesía USAC)

La medida representa un nuevo capítulo en la disputa interna por la rectoría de la USAC, en la que diferentes sectores han cuestionado la transparencia y legalidad de los procesos electorales universitarios.

Perfil con varios cuestionamientos

Walter Mazariegos también enfrenta una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC), que lo señala por negarse a renovar los cargos vencidos en el Consejo Superior Universitario (CSU) y por realizar modificaciones a la normativa interna de la universidad, prescindiendo de preceptos constitucionales. La CGC cuestiona, además, el otorgamiento de plazas a docentes afines sin la realización de procesos de oposición.

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La denuncia podría derivar en órdenes de captura tanto contra Mazariegos como contra los consejeros universitarios que permanecen en sus cargos pese al vencimiento de sus periodos. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha reportado avances en la investigación relacionada con estos señalamientos.

Sector estudiantil afectado

El colectivo universitario USAC DIRE - Dignidad y Rescate denunció la exclusión de estudiantes y la falta de presencialidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el contexto del proceso judicial sobre la legitimidad de la última elección de rector. Voceros del movimiento reclamaron ante la comunidad que el Consejo Superior Universitario mantiene los portones cerrados y restringidos exclusivamente a determinados estudiantes, docentes y trabajadores, advirtiendo que tales medidas impiden la ciencia, la producción de conocimiento y el normal funcionamiento académico.

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La designación de Mazariegos Biolis queda en pausa mientras surgen interrogantes sobre la transparencia institucional. El rol del Ministerio Público y la presión social redefinen el futuro inmediato de la universidad. Transmisión en directo del colectivo universitario.

“El Consejo Superior Universitario expulsó del cuerpo electoral universitario y ordenó no aprobar trece cuerpos electorales favorables a USAC Dire. Con eso nos dejó con cinco cuerpos electorales porque ya nos había quitado tres. Nos quitó dieciséis en total y solo tenemos cinco acreditados”, precisó uno de los portavoces del colectivo.

Uno de los expositores explicó directamente los hechos principales: el colectivo universitario USAC DIRE denunció la exclusión de trece cuerpos electorales y la suspensión de actividades en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Según los voceros, la decisión judicial que anuló la elección del 8 de abril deja el proceso en manos de la justicia ordinaria, con la posibilidad de apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Reclaman la reapertura de los accesos y la restauración de la presencialidad plena, mientras insisten en que el movimiento no reconoce la legitimidad de la actual autoridad universitaria.

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El colectivo denunció el carácter restrictivo del ingreso al campus, asegurado por cordón policial por decisión del Consejo Superior Universitario, que a juicio del movimiento lesiona la calidad académica bajo un régimen de presencialidad “a discreción”.

La medida judicial implica que la continuidad del procedimiento académico se mantiene a la espera de resoluciones sobre la legalidad de la conformación y actuación de la comisión que supervisó la elección reciente (Foto cortesía Universidad de San Carlo)

Temor por presiones y llamado a los jueces

Consultados sobre posibles presiones a los jueces involucrados en la causa, integrantes del colectivo admitieron que no descartan ningún escenario adverso y advirtieron que la magnitud del caso exige particularmente la atención de la Corte de Constitucionalidad. El abogado señaló la importancia de que los magistrados actúen conforme a la ley: “Los jueces no están emitiendo resoluciones arbitrarias ni a sabor y antojo de nadie, sino que simple y sencillamente se están apegando a la legalidad”, argumentó al medio USAC DIRE.

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El reclamo final reafirma la exigencia de respetar la autonomía universitaria y de devolver la universidad pública a la ciencia, el conocimiento y el acceso pleno para toda la comunidad sancarlista.