Dior, Gucci, Balenciaga: asi es la moda de lujo de Kim Kardashian para conquistar la televisión

Un desfile inesperado se apoderó del prime time televisivo: cada martes, la pantalla de TV se transforma en una pasarela donde Kim Kardashian encarna a Allura Grant y convierte “All’s Fair” en un catálogo de moda de alto impacto. Detrás de cada frase, la empresaria imprime carácter con piezas de archivo, texturas lujosas y guiños a la época dorada de Hollywood, llevando la estética del drama legal a un nuevo nivel.
La figura de la icónica empresaria en la piel de una abogada californiana rompe las convenciones tradicionales del género: cada una de sus apariciones propone un statement estilístico diferente, hilvanando clásicos del diseño, referencias vintage y apuestas modernas.
Blazer negro, corsé y glamour de los años 40: ¿cómo revive el Hollywood clásico?
El primer gran look que arrasa en redes muestra a Kim Kardashian envuelta en un pequeño vestido negro, sobre el que se destaca un blazer estructurado de hombreras marcadas.
Un corsé ceñido en la cintura y escote aporta sensualidad y una silueta acentuada que remite de inmediato al glamour del viejo Hollywood. Medias oscuras, stilettos puntiagudos y guantes largos —todos en clave monocromática— completan la escena, mientras los pendientes discretos suman sofisticación. El peinado retro en ondas y el maquillaje con labios audaces consolidan este homenaje a las divas del séptimo arte, adaptado al ritmo de la pantalla contemporánea.
En un segundo plano del mismo look, la cámara se concentra en la parte superior del conjunto: el blazer oscuro —ahora cerrado y ajustado— despliega un escote profundo que otorga protagonismo al torso.
Los guantes negros satinados recorren los antebrazos y la mano derecha sostiene un sobre claro, insinuando autoridad y elegancia. El look, reforzado por labios con brillo, cejas definidas y eyeliner marcado, acentúa todavía más el aire de femme fatale: la abogada que domina el terreno legal también dicta el ritmo en materia de estilo.
Animal print siempre vigente
En otra de las imágenes de los looks de la serie se la muestra usando un vestido midi abotonado, con collar camisero y estampado de serpiente en tonos neutros, firmado por Roberto Cavalli. Las botas thigh-high de Gucci prolongan el print animal, unificando pierna y prenda en un efecto visual continuo. El toque de exclusividad lo marca el bolso Birkin de Hermès en beige, dispuesto sobre una mesa de mármol en un ambiente de lujo discreto.
Con el peinado tirante en moño y maquillaje neutro, el foco se mantiene en los patrones arriesgados, demostrando que la abogacía y el atrevimiento pueden ir de la mano.
El nuevo vintage
El vestido negro con encaje blanco diseño de Dior encarna la sofisticación atemporal. El cuello de encaje, lazo frontal y bordes detallados revalorizan la pieza de archivo, mientras las sandalias negras de Rene Caovilla realzan el look. El cabello slicked-back y el fondo de mármol suman modernidad y lujo discreto, reafirmando el diálogo entre el pasado de la moda y su vigencia en el prime time.
Poder ejecutivo: ¿cómo se redefine el businesswear femenino?
La reinterpretación del clásico traje sastre aparece en gris claro y corte oversize, sumado a una camisa celeste de rayas y stilettos blancos. El acento distintivo lo aporta un maletín rígido turquesa con textura exótica, que introduce color y personalidad a la ecuación.
El peinado en ondas vintage y un maquillaje sutil remiten al glamour antiguo, mientras la actitud de la abogada refuerza la idea de empoderamiento femenino desde la sastrería contemporánea.
Rosa palo y piel de lujo
El look de vestido rosa palo ajustado y estola de piel marrón sobre los hombros proyecta opulencia y teatralidad.
El escote en V y la textura de la estola concentran la atención, mientras el peinado recogido pulido y el maquillaje definido encajan con el aire de sesión de fotos tras bambalinas. Sin joyas pesadas, el outfit apuesta todo al material y al corte de la prenda.
Blanco y rojo en clave maison
Un elegante sastre blanco crema con pantalón recto y chaqueta entallada, firmado por Dolce & Gabbana, se lleva con una blusa de satén rojo y boina blanca.
El cabello peinado hacia atrás refuerza la geometría facial y la combinación cromática potencia el contraste entre refinamiento y energía.
¿Es el rojo el color del poder?
Kim recorre un pasillo industrial enfundada en un vestido largo de Balenciaga en rojo vibrante, con hombros puntiagudos y escote.
Debajo, las botas o pantalón negro ofrecen un contrapunto, mientras el peinado y la expresión neutra sellan el look como un manifiesto de autoridad cromática.
Fucsia vibrante
En escenarios urbanos iluminados, la protagonista luce chaqueta y minifalda fucsia de Dior junto a stilettos blanco y negro. Cabello liso, expresión neutra y piernas a la vista consolidan un balance arriesgado entre alta costura y vitalidad pop.
Colores neutros y texturas
El abrigo largo de piel peluda a franjas blancas y beige sobre un conjunto satinado vainilla implica una apuesta por texturas ricas y superposiciones. El moño alto, los reflejos y la actitud relajada componen una imagen sofisticada sin excesos.
Abrigo monocromático
Para el backstage, Kardashian elige un abrigo liso rojo con cuello de piel y cinturón, firmado por Jean Paul Gaultier, bajo el que sobresale un body negro y medias rojas. Tacones al tono, moño tirante y postura erguida refuerzan la narrativa de poder escénico y coherencia cromática.
Naranja intenso
En otro de los looks más polémicos, la empresaria publicó una foto usado un vestido entallado naranja de Balenciaga, hombros puntiagudos y escote profundo. El look se completa con botas negras altas y cabello recogido, logrando un efecto visual impactante en un entorno moderno y luminoso.
Conjunto burdeos y apliques de flores
En el backstage posó con un conjunto burdeos de John Galliano, compuesto por chaqueta entallada con aplicaciones florales y falda plisada. Medias con dibujo, stilettos de charol y peinado recogido completan el estilismo seguro y elegante.
La vestimenta de Kim Kardashian en All’s Fair convierte cada episodio en una fuente de inspiración para el público y la industria, consolidando el fenómeno de las series como un nuevo epicentro para las tendencias globales.