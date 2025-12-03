Dior, Gucci, Balenciaga: asi es la moda de lujo de Kim Kardashian para conquistar la televisión

Los increíbles looks de Kim Kardashian en la nueva serie

Un desfile inesperado se apoderó del prime time televisivo: cada martes, la pantalla de TV se transforma en una pasarela donde Kim Kardashian encarna a Allura Grant y convierte “All’s Fair” en un catálogo de moda de alto impacto. Detrás de cada frase, la empresaria imprime carácter con piezas de archivo, texturas lujosas y guiños a la época dorada de Hollywood, llevando la estética del drama legal a un nuevo nivel.

La figura de la icónica empresaria en la piel de una abogada californiana rompe las convenciones tradicionales del género: cada una de sus apariciones propone un statement estilístico diferente, hilvanando clásicos del diseño, referencias vintage y apuestas modernas.

Blazer negro, corsé y glamour de los años 40: ¿cómo revive el Hollywood clásico?

Kim Kardashian despliega el poder del blazer estructurado y corsé ajustado, combinando sensualidad vintage con modernidad en uno de los estilismos más icónicos de la serie

El primer gran look que arrasa en redes muestra a Kim Kardashian envuelta en un pequeño vestido negro, sobre el que se destaca un blazer estructurado de hombreras marcadas.

Un corsé ceñido en la cintura y escote aporta sensualidad y una silueta acentuada que remite de inmediato al glamour del viejo Hollywood. Medias oscuras, stilettos puntiagudos y guantes largos —todos en clave monocromática— completan la escena, mientras los pendientes discretos suman sofisticación. El peinado retro en ondas y el maquillaje con labios audaces consolidan este homenaje a las divas del séptimo arte, adaptado al ritmo de la pantalla contemporánea.

La silueta definida y los accesorios monocromáticos resaltan la influencia del Hollywood dorado en la reinvención contemporánea del drama legal IG Kim Kardashian

En un segundo plano del mismo look, la cámara se concentra en la parte superior del conjunto: el blazer oscuro —ahora cerrado y ajustado— despliega un escote profundo que otorga protagonismo al torso.

Los guantes negros satinados recorren los antebrazos y la mano derecha sostiene un sobre claro, insinuando autoridad y elegancia. El look, reforzado por labios con brillo, cejas definidas y eyeliner marcado, acentúa todavía más el aire de femme fatale: la abogada que domina el terreno legal también dicta el ritmo en materia de estilo.

Animal print siempre vigente

El vestido midi de estampado reptil de Roberto Cavalli y las botas Gucci fusionan audacia y lujo en una propuesta que ya es tendencia IG Kim Kardashian

En otra de las imágenes de los looks de la serie se la muestra usando un vestido midi abotonado, con collar camisero y estampado de serpiente en tonos neutros, firmado por Roberto Cavalli. Las botas thigh-high de Gucci prolongan el print animal, unificando pierna y prenda en un efecto visual continuo. El toque de exclusividad lo marca el bolso Birkin de Hermès en beige, dispuesto sobre una mesa de mármol en un ambiente de lujo discreto.

Con el peinado tirante en moño y maquillaje neutro, el foco se mantiene en los patrones arriesgados, demostrando que la abogacía y el atrevimiento pueden ir de la mano.

El nuevo vintage

El contraste del diseño estructurado con el fondo de mármol refuerza el atractivo atemporal de la moda histórica llevada al prime time IG Kim Kardashian

El vestido negro con encaje blanco diseño de Dior encarna la sofisticación atemporal. El cuello de encaje, lazo frontal y bordes detallados revalorizan la pieza de archivo, mientras las sandalias negras de Rene Caovilla realzan el look. El cabello slicked-back y el fondo de mármol suman modernidad y lujo discreto, reafirmando el diálogo entre el pasado de la moda y su vigencia en el prime time.

Poder ejecutivo: ¿cómo se redefine el businesswear femenino?

Traje gris masculino, camisa rayada y maletín color vital reinterpretan el businesswear femenino desde el empoderamiento y el color IG Kim Kardashian

La reinterpretación del clásico traje sastre aparece en gris claro y corte oversize, sumado a una camisa celeste de rayas y stilettos blancos. El acento distintivo lo aporta un maletín rígido turquesa con textura exótica, que introduce color y personalidad a la ecuación.

El peinado en ondas vintage y un maquillaje sutil remiten al glamour antiguo, mientras la actitud de la abogada refuerza la idea de empoderamiento femenino desde la sastrería contemporánea.

Ondas vintage y actitud segura transforman la oficina en pasarela a través de códigos clásicos de la moda ejecutiva IG Kim Kardashian

Rosa palo y piel de lujo

El look de vestido rosa palo ajustado y estola de piel marrón sobre los hombros proyecta opulencia y teatralidad.

El escote en V y la textura de la estola concentran la atención, mientras el peinado recogido pulido y el maquillaje definido encajan con el aire de sesión de fotos tras bambalinas. Sin joyas pesadas, el outfit apuesta todo al material y al corte de la prenda.

Opulencia y teatralidad se unen en este look de vestido ajustado y estola de piel, pensado para el backstage de la moda televisiva IG Kim Kardashian

Blanco y rojo en clave maison

Un elegante sastre blanco crema con pantalón recto y chaqueta entallada, firmado por Dolce & Gabbana, se lleva con una blusa de satén rojo y boina blanca.

El cabello peinado hacia atrás refuerza la geometría facial y la combinación cromática potencia el contraste entre refinamiento y energía.

El sastre crema entallado y la blusa roja de satén renuevan los códigos del refinamiento italiano bajo la mirada de Kardashian IG Kim Kardashian

¿Es el rojo el color del poder?

Kim recorre un pasillo industrial enfundada en un vestido largo de Balenciaga en rojo vibrante, con hombros puntiagudos y escote.

Debajo, las botas o pantalón negro ofrecen un contrapunto, mientras el peinado y la expresión neutra sellan el look como un manifiesto de autoridad cromática.

Un vestido largo rojo de Balenciaga, hombros geométricos y paso firme consolidan el color como emblema de autoridad en pasarelas industriales IG Kim Kardashian

Fucsia vibrante

En escenarios urbanos iluminados, la protagonista luce chaqueta y minifalda fucsia de Dior junto a stilettos blanco y negro. Cabello liso, expresión neutra y piernas a la vista consolidan un balance arriesgado entre alta costura y vitalidad pop.

Chaqueta y minifalda fucsia de Dior, stilettos animal print y fondo urbano iluminado conjugan alta costura y vitalidad pop IG Kim Kardashian

Colores neutros y texturas

El abrigo largo de piel peluda a franjas blancas y beige sobre un conjunto satinado vainilla implica una apuesta por texturas ricas y superposiciones. El moño alto, los reflejos y la actitud relajada componen una imagen sofisticada sin excesos.

Abrigo de piel a franjas blancas y beige sobre conjunto satinado vainilla: el arte del layering y las texturas en equilibrio IG Kim Kardashian

Abrigo monocromático

Para el backstage, Kardashian elige un abrigo liso rojo con cuello de piel y cinturón, firmado por Jean Paul Gaultier, bajo el que sobresale un body negro y medias rojas. Tacones al tono, moño tirante y postura erguida refuerzan la narrativa de poder escénico y coherencia cromática.

Abrigo liso rojo con cuello de piel y cinturón de Jean Paul Gaultier crea un monocromo poderoso en escena de backstage IG Kim Kardashian

Naranja intenso

En otro de los looks más polémicos, la empresaria publicó una foto usado un vestido entallado naranja de Balenciaga, hombros puntiagudos y escote profundo. El look se completa con botas negras altas y cabello recogido, logrando un efecto visual impactante en un entorno moderno y luminoso.

El recogido pulido y la postura erguida aportan presencia a un estilismo de gran impacto visual IG Kim Kardashian

Conjunto burdeos y apliques de flores

En el backstage posó con un conjunto burdeos de John Galliano, compuesto por chaqueta entallada con aplicaciones florales y falda plisada. Medias con dibujo, stilettos de charol y peinado recogido completan el estilismo seguro y elegante.

Medias con dibujo y stilettos de charol completan el outfit en una escena que evidencia seguridad y personalidad audaz IG Kim Kardashian

La vestimenta de Kim Kardashian en All’s Fair convierte cada episodio en una fuente de inspiración para el público y la industria, consolidando el fenómeno de las series como un nuevo epicentro para las tendencias globales.