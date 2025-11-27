Receta de lasagna de verduras y carne, rápida y fácil

Esta lasagna rápida y fácil se prepara en menos de una hora y rinde seis porciones abundantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lasagna, plato emblemático de la cocina italiana, tiene sus raíces en la región de Emilia-Romaña, pero supo conquistar paladares en todo el mundo, incluido en Argentina. En este país, se la combina con carnes y verduras de estación —como berenjenas, zapallitos o espinaca— y salsa bechamel, logrando así una versión mucho más nutritiva y versátil. Es perfecta para compartir en ocasiones especiales o para llevar a la mesa del domingo, y se suele acompañar con una ensalada fresca y pan casero.

Receta de lasagna de verduras y carne

Esta receta rápida y fácil de lasagna de verduras y carne requiere alternar capas de placas precocidas, carne picada salteada con salsa y una mezcla colorida de vegetales, más queso rallado y salsa blanca. El secreto está en utilizar ingredientes frescos y precocinar ligeramente las verduras para conservar su textura y sabor.

Se puede emplear carne vacuna o una mezcla con cerdo. Los vegetales pueden variar según la estación, sumando así valor nutricional y estilo propio al plato. Un salteado corto de cada ingrediente asegura una lasaña jugosa y lista en menos de una hora.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 20 minutos

Armado de la lasagna: 10 minutos

Cocción en horno: 25 minutos

Tiempo total: 55 minutos

El plato utiliza placas de lasagna precocidas, carne picada y una variedad de verduras de estación para mayor sabor y valor nutricional

Ingredientes

9-12 placas de lasagna precocidas

500 g de carne picada (vacuna o mezcla)

2 berenjenas medianas

2 zucchinis o zapallitos

1 zanahoria mediana

1 cebolla grande

1 morrón rojo

2 dientes de ajo

400 g de salsa de tomate

300 g de queso mozzarella rallado

50 g de queso parmesano rallado

500 ml de salsa blanca (bechamel rápida)

Aceite de oliva c/n

Sal y pimienta a gusto

Orégano y nuez moscada a gusto

Cómo hacer lasagna de verduras y carne, paso a paso

Lavar y cortar en cubos pequeños las berenjenas, zucchinis y zanahoria. Picar finamente la cebolla y el morrón, y el ajo. En una sartén grande, calentar un poco de aceite de oliva y saltear la cebolla y el morrón hasta que estén transparentes. Agregar el ajo picado. Incorporar la carne picada, salpimentar y cocinar hasta que pierda el color rosado. Añadir las verduras picadas, mezclar y cocinar durante 5 minutos. Agregar la salsa de tomate, el orégano y, si se desea, nuez moscada. Cocinar los ingredientes juntos a fuego suave unos 10 minutos, hasta que los vegetales estén tiernos pero aún con cuerpo. Mientras tanto, preparar la salsa blanca si no se dispone ya de una lista. En una fuente para horno, colocar una base de salsa blanca y una capa de placas de lasagna. Añadir una capa de carne y verduras, cubrir con un poco de queso rallado. Repetir las capas de placas, relleno y queso, terminando con salsa blanca y el resto del queso mozzarella y parmesano encima. Llevar al horno precalentado a 200°C durante 25 minutos, o hasta que el queso esté dorado y gratinado. Dejar reposar 5 minutos antes de cortar y servir, para que las porciones mantengan su forma.

La receta permite adaptar los vegetales según la temporada, sumando versatilidad y estilo propio al clásico italiano

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de lasagna rinde aproximadamente 6 porciones abundantes, ideales para un almuerzo o cena familiar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 420

Grasas: 19 g

Grasas saturadas: 9 g

Carbohidratos: 35 g

Azúcares: 8 g

Proteínas: 28 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La lasagna de verduras y carne se puede conservar en heladera por 3 a 4 días, bien tapada. También se puede congelar hasta 1 mes, manteniendo sabor y textura.