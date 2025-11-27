Receta de lasagna de verduras y carne, rápida y fácil

La lasagna, plato emblemático de la cocina italiana, tiene sus raíces en la región de Emilia-Romaña, pero supo conquistar paladares en todo el mundo, incluido en Argentina. En este país, se la combina con carnes y verduras de estación —como berenjenas, zapallitos o espinaca— y salsa bechamel, logrando así una versión mucho más nutritiva y versátil. Es perfecta para compartir en ocasiones especiales o para llevar a la mesa del domingo, y se suele acompañar con una ensalada fresca y pan casero.
Receta de lasagna de verduras y carne
Esta receta rápida y fácil de lasagna de verduras y carne requiere alternar capas de placas precocidas, carne picada salteada con salsa y una mezcla colorida de vegetales, más queso rallado y salsa blanca. El secreto está en utilizar ingredientes frescos y precocinar ligeramente las verduras para conservar su textura y sabor.
Se puede emplear carne vacuna o una mezcla con cerdo. Los vegetales pueden variar según la estación, sumando así valor nutricional y estilo propio al plato. Un salteado corto de cada ingrediente asegura una lasaña jugosa y lista en menos de una hora.
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes: 20 minutos
- Armado de la lasagna: 10 minutos
- Cocción en horno: 25 minutos
- Tiempo total: 55 minutos
Ingredientes
- 9-12 placas de lasagna precocidas
- 500 g de carne picada (vacuna o mezcla)
- 2 berenjenas medianas
- 2 zucchinis o zapallitos
- 1 zanahoria mediana
- 1 cebolla grande
- 1 morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 400 g de salsa de tomate
- 300 g de queso mozzarella rallado
- 50 g de queso parmesano rallado
- 500 ml de salsa blanca (bechamel rápida)
- Aceite de oliva c/n
- Sal y pimienta a gusto
- Orégano y nuez moscada a gusto
Cómo hacer lasagna de verduras y carne, paso a paso
- Lavar y cortar en cubos pequeños las berenjenas, zucchinis y zanahoria. Picar finamente la cebolla y el morrón, y el ajo.
- En una sartén grande, calentar un poco de aceite de oliva y saltear la cebolla y el morrón hasta que estén transparentes. Agregar el ajo picado.
- Incorporar la carne picada, salpimentar y cocinar hasta que pierda el color rosado.
- Añadir las verduras picadas, mezclar y cocinar durante 5 minutos. Agregar la salsa de tomate, el orégano y, si se desea, nuez moscada.
- Cocinar los ingredientes juntos a fuego suave unos 10 minutos, hasta que los vegetales estén tiernos pero aún con cuerpo.
- Mientras tanto, preparar la salsa blanca si no se dispone ya de una lista.
- En una fuente para horno, colocar una base de salsa blanca y una capa de placas de lasagna.
- Añadir una capa de carne y verduras, cubrir con un poco de queso rallado.
- Repetir las capas de placas, relleno y queso, terminando con salsa blanca y el resto del queso mozzarella y parmesano encima.
- Llevar al horno precalentado a 200°C durante 25 minutos, o hasta que el queso esté dorado y gratinado.
- Dejar reposar 5 minutos antes de cortar y servir, para que las porciones mantengan su forma.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta de lasagna rinde aproximadamente 6 porciones abundantes, ideales para un almuerzo o cena familiar.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 420
- Grasas: 19 g
- Grasas saturadas: 9 g
- Carbohidratos: 35 g
- Azúcares: 8 g
- Proteínas: 28 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La lasagna de verduras y carne se puede conservar en heladera por 3 a 4 días, bien tapada. También se puede congelar hasta 1 mes, manteniendo sabor y textura.