Receta de galletas de jengibre y miel, rápida y fácil

Las galletas de jengibre y miel tienen una historia que recorre siglos y culturas, siendo especialmente tradicionales en celebraciones de Navidad, aunque en países europeos se preparan durante todo el año. El jengibre, con su inconfundible toque picante, se usó en panes y dulces desde la Edad Media, mientras que la miel aporta suavidad y dulzura natural.
Receta de galletas de jengibre y miel
Para la receta se debe mezclar los ingredientes secos y las especias, para luego sumar la miel y la manteca blanda. Se forma una masa en minutos que no necesita enfriado, lo que la vuelve súper práctica. Después solo se debe estirar, cortar las galletitas y hornear por pocos minutos: quedan crocantes por fuera, ligeramente tiernas por dentro y llenan todo con su aroma envolvente.
Esta versión simplificada es perfecta se busca resultados en poco tiempo y sin complicaciones, pero con todo el sabor clásico. Además, se puede personalizarlas agregando otras especias o decorándolas con glasé una vez frías.
Tiempo de preparación
El tiempo total estimado es de 45 minutos:
- Preparación de la masa: 10 minutos
- Formado y corte de las galletas: 10 minutos
- Horneado: 12 a 15 minutos por tanda
- Enfriado: 10 minutos
Ingredientes
- 300 g de harina 0000
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de jengibre en polvo (o fresco rallado)
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 pizca de sal
- 100 g de azúcar rubio
- 100 g de manteca a temperatura ambiente
- 100 g de miel
- 1 huevo mediano
Cómo hacer galletas de jengibre y miel, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C (moderado) y forrar una bandeja con papel manteca.
- Tamizar la harina, el polvo de hornear, el jengibre, la canela y la sal en un bol grande.
- Agregar el azúcar rubio y mezclar nuevamente.
- Incorporar la manteca blanda y la miel. Mezclar con cuchara o a mano hasta obtener una textura arenosa.
- Añadir el huevo y unir todo hasta formar una masa suave que no se pega a los dedos (si hace falta, agregar un poco más de harina).
- Estirar la masa con palo de amasar hasta un espesor de medio centímetro sobre una superficie apenas enharinada.
- Cortar las galletitas con cortante o vaso pequeño y disponerlas en la bandeja, dejando pequeño espacio entre ellas.
- Hornear entre 12 y 15 minutos, hasta que estén doradas en los bordes.
- Dejar enfriar sobre rejilla antes de servir o guardar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes salen entre 30 y 40 galletitas medianas, depende del tamaño del cortante.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada galleta (de aproximadamente 15 g) contiene, en promedio:
- Calorías: 65
- Grasas: 2,5 g
- Grasas saturadas: 1,3 g
- Carbohidratos: 10 g
- Azúcares: 5 g
- Proteínas: 1 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las galletas de jengibre y miel se conservan perfectamente en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, durante unos 7 a 10 días. También se pueden freezar ya horneadas por hasta 2 meses.