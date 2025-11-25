Receta de galletas de jengibre y miel, rápida y fácil

La mezcla de jengibre, canela y miel aporta un aroma envolvente y un sabor inconfundible a estas galletas caseras (Imagen ilustrativa Infobae)

Las galletas de jengibre y miel tienen una historia que recorre siglos y culturas, siendo especialmente tradicionales en celebraciones de Navidad, aunque en países europeos se preparan durante todo el año. El jengibre, con su inconfundible toque picante, se usó en panes y dulces desde la Edad Media, mientras que la miel aporta suavidad y dulzura natural.

Receta de galletas de jengibre y miel

Para la receta se debe mezclar los ingredientes secos y las especias, para luego sumar la miel y la manteca blanda. Se forma una masa en minutos que no necesita enfriado, lo que la vuelve súper práctica. Después solo se debe estirar, cortar las galletitas y hornear por pocos minutos: quedan crocantes por fuera, ligeramente tiernas por dentro y llenan todo con su aroma envolvente.

Esta versión simplificada es perfecta se busca resultados en poco tiempo y sin complicaciones, pero con todo el sabor clásico. Además, se puede personalizarlas agregando otras especias o decorándolas con glasé una vez frías.

El paso a paso de la receta de galletas de jengibre y miel no requiere enfriado de la masa, lo que agiliza la preparación y ahorra tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado es de 45 minutos:

Preparación de la masa: 10 minutos

Formado y corte de las galletas: 10 minutos

Horneado: 12 a 15 minutos por tanda

Enfriado: 10 minutos

Ingredientes

300 g de harina 0000

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de jengibre en polvo (o fresco rallado)

1 cucharadita de canela en polvo

1 pizca de sal

100 g de azúcar rubio

100 g de manteca a temperatura ambiente

100 g de miel

1 huevo mediano

Las galletas de jengibre y miel se conservan frescas hasta 10 días en recipiente hermético y pueden freezarse por dos meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer galletas de jengibre y miel, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C (moderado) y forrar una bandeja con papel manteca.

Tamizar la harina, el polvo de hornear, el jengibre, la canela y la sal en un bol grande.

Agregar el azúcar rubio y mezclar nuevamente.

Incorporar la manteca blanda y la miel. Mezclar con cuchara o a mano hasta obtener una textura arenosa.

Añadir el huevo y unir todo hasta formar una masa suave que no se pega a los dedos (si hace falta, agregar un poco más de harina).

Estirar la masa con palo de amasar hasta un espesor de medio centímetro sobre una superficie apenas enharinada.

Cortar las galletitas con cortante o vaso pequeño y disponerlas en la bandeja, dejando pequeño espacio entre ellas.

Hornear entre 12 y 15 minutos, hasta que estén doradas en los bordes.

Dejar enfriar sobre rejilla antes de servir o guardar.

La receta de galletas de jengibre y miel ofrece una opción rápida y fácil para disfrutar un clásico casero en solo 45 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes salen entre 30 y 40 galletitas medianas, depende del tamaño del cortante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada galleta (de aproximadamente 15 g) contiene, en promedio:

Calorías: 65

Grasas: 2,5 g

Grasas saturadas: 1,3 g

Carbohidratos: 10 g

Azúcares: 5 g

Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las galletas de jengibre y miel se conservan perfectamente en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, durante unos 7 a 10 días. También se pueden freezar ya horneadas por hasta 2 meses.