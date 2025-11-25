Receta de galletas de jengibre y miel, rápida y fácil

Tendencias

Una preparación aromática y sencilla que combina especias clásicas con un toque dulce, ideal para quienes buscan un bocado casero sin pasos complicados ni largos tiempos de espera

La mezcla de jengibre, canela y miel aporta un aroma envolvente y un sabor inconfundible a estas galletas caseras (Imagen ilustrativa Infobae)

Las galletas de jengibre y miel tienen una historia que recorre siglos y culturas, siendo especialmente tradicionales en celebraciones de Navidad, aunque en países europeos se preparan durante todo el año. El jengibre, con su inconfundible toque picante, se usó en panes y dulces desde la Edad Media, mientras que la miel aporta suavidad y dulzura natural.

Receta de galletas de jengibre y miel

Para la receta se debe mezclar los ingredientes secos y las especias, para luego sumar la miel y la manteca blanda. Se forma una masa en minutos que no necesita enfriado, lo que la vuelve súper práctica. Después solo se debe estirar, cortar las galletitas y hornear por pocos minutos: quedan crocantes por fuera, ligeramente tiernas por dentro y llenan todo con su aroma envolvente.

Esta versión simplificada es perfecta se busca resultados en poco tiempo y sin complicaciones, pero con todo el sabor clásico. Además, se puede personalizarlas agregando otras especias o decorándolas con glasé una vez frías.

El paso a paso de la receta de galletas de jengibre y miel no requiere enfriado de la masa, lo que agiliza la preparación y ahorra tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado es de 45 minutos:

  • Preparación de la masa: 10 minutos
  • Formado y corte de las galletas: 10 minutos
  • Horneado: 12 a 15 minutos por tanda
  • Enfriado: 10 minutos

Ingredientes

  • 300 g de harina 0000
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de jengibre en polvo (o fresco rallado)
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 pizca de sal
  • 100 g de azúcar rubio
  • 100 g de manteca a temperatura ambiente
  • 100 g de miel
  • 1 huevo mediano
Las galletas de jengibre y miel se conservan frescas hasta 10 días en recipiente hermético y pueden freezarse por dos meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer galletas de jengibre y miel, paso a paso

  • Precalentar el horno a 180°C (moderado) y forrar una bandeja con papel manteca.
  • Tamizar la harina, el polvo de hornear, el jengibre, la canela y la sal en un bol grande.
  • Agregar el azúcar rubio y mezclar nuevamente.
  • Incorporar la manteca blanda y la miel. Mezclar con cuchara o a mano hasta obtener una textura arenosa.
  • Añadir el huevo y unir todo hasta formar una masa suave que no se pega a los dedos (si hace falta, agregar un poco más de harina).
  • Estirar la masa con palo de amasar hasta un espesor de medio centímetro sobre una superficie apenas enharinada.
  • Cortar las galletitas con cortante o vaso pequeño y disponerlas en la bandeja, dejando pequeño espacio entre ellas.
  • Hornear entre 12 y 15 minutos, hasta que estén doradas en los bordes.
  • Dejar enfriar sobre rejilla antes de servir o guardar.
La receta de galletas de jengibre y miel ofrece una opción rápida y fácil para disfrutar un clásico casero en solo 45 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes salen entre 30 y 40 galletitas medianas, depende del tamaño del cortante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada galleta (de aproximadamente 15 g) contiene, en promedio:

  • Calorías: 65
  • Grasas: 2,5 g
  • Grasas saturadas: 1,3 g
  • Carbohidratos: 10 g
  • Azúcares: 5 g
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las galletas de jengibre y miel se conservan perfectamente en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, durante unos 7 a 10 días. También se pueden freezar ya horneadas por hasta 2 meses.

