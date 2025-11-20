Tendencias

La modelo argentina Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

La oriunda de Entre Ríos se destacó entre las 121 candidatas con una aparición que generó admiración y amplio reconocimiento internacional

Guardar
El bikini verde elegido por la modelo argentina generó una ola de reacciones positivas del público (Miss Universo)

La pasada de Aldana Masset en un desfile preliminar de Miss Universo 2025 se transformó en uno de los momentos centrales y más comentados por el público. La modelo argentina deslumbró en el escenario del Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, con un bikini verde.

La repercusión resultó instantánea: su presentación se viralizó y la organización de Miss Universo seleccionó su fotografía como imagen de portada del evento.

Los mensajes en redes sociales se multiplicaron, con palabras de orgullo y admiración que destacaron la autenticidad de la entrerriana. “Ella salió y demostró qué es ser argentina”, afirmaron usuarios en redes sociales, al acompañar el desfile con muestras de gratitud por la representación nacional.

El desfile en traje de
El desfile en traje de baño de Aldana Masset fue uno de los momentos más destacados de Miss Universo 2025 (Miss Universo)

El impacto de la modelo oriunda de Entre Ríos superó la duración de su pasada en la competencia. Su nombre se posicionó como tendencia y las plataformas digitales replicaron videos e imágenes del momento. Además del alcance internacional, recibió mensajes de apoyo y confirmó la expectativa en torno a su desempeño en la edición número 74 de Miss Universo.

Un certamen internacional con alta expectativa

Este año, Miss Universo reúne en Tailandia a 121 candidatas de diversos países, todas en busca de la corona que en la última edición obtuvo la representante de Dinamarca. La final está prevista para el 21 de noviembre, día en que se conocerá a la sucesora de la actual reina. La organización mantiene la estructura clásica, con presentaciones individuales, desfiles en trajes típicos y galas preliminares.

En ese marco, la representante argentina logró ubicarse como figura central desde las primeras actividades en suelo asiático. El sistema de votación abierto permite que el público apoye a sus candidatas favoritas a través de la aplicación oficial. Para dar su voto a Masset, los usuarios deben registrarse y seleccionar la opción “People’s Choice”.

La representante argentina fue seleccionada
La representante argentina fue seleccionada como imagen de portada de Miss Universo 2025 tras su desfile

Este mecanismo intensifica la participación y movilización de la comunidad argentina, tanto dentro como fuera del país, especialmente en la recta final del certamen, donde el caudal de interacciones digitales da cuenta de una edición particularmente competitiva.

Música, moda y una historia de autenticidad

El éxito viral y el reconocimiento internacional de Aldana Masset tienen raíz en una trayectoria de esfuerzo y dedicación artística. Desde pequeña, la entrerriana mostró interés por las artes y comenzó su camino en el modelaje a los 13 años, y consolidó su presencia en la moda en paralelo con su vocación musical. Su experiencia en estudios de grabación, escenarios y su labor como asesora de imagen e influencer la llevaron a construir un perfil versátil y genuino.

En 2022, sumó un hito al integrarse como vocalista en Agapronis, al participar en giras y eventos masivos en contacto con públicos diversos. Este recorrido, reforzado por una comunidad digital activa, fortaleció la relación de Masset con seguidores de varias generaciones, tanto en Argentina como en el exterior.

El recorrido artístico y personal
El recorrido artístico y personal de Masset incluye experiencias en la música, la moda y la inclusión (@aldumasset)

Además de las habilidades artísticas y escénicas, la concursante apostó por un mensaje de autenticidad al visibilizar su diagnóstico de alopecia desde el nacimiento. Lejos de ocultar esa particularidad, la transformó en símbolo de inclusión: “Tengo alopecia, nací con esta condición, en esta zona no me crece pelo y no me va a crecer nunca”, explicó en sus redes sociales, y recibió una respuesta cálida y de admiración por parte de su comunidad.

Su primer contacto con los certámenes de belleza ocurrió en 2019, al participar en la versión argentina del concurso. Años más tarde, conquistó el título nacional el 25 de mayo de 2025, luego de una intensa etapa de preparación y aprendizaje. El camino hacia la final internacional involucró entrenamiento en pasarela, oratoria y manejo emocional, al formar parte activa de las actividades previas y ensayos en Tailandia.

Temas Relacionados

Aldana MassetMiss Universo 2025TailandiaMiss Universo ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Expedición científica en el Mar Argentino: investigarán uno de los ecosistemas menos explorados del planeta

La misión internacional contará con especialistas de la UBA, del CONICET y del Schmidt Ocean Institute. Los detalles

Expedición científica en el Mar

Receta de colita de cuadril al horno, rápida y fácil

Una opción sencilla y sabrosa permite disfrutar de carne jugosa en menos de una hora, ideal para quienes buscan practicidad sin resignar sabor en reuniones o almuerzos

Receta de colita de cuadril

Un médico argentino fue distinguido como miembro honorario de la Academia Brasileña de Historia de la Medicina

Se trata del doctor Ricardo Jorge Losardo. La distinción se concretó en un emotivo acto en Río de Janeiro

Un médico argentino fue distinguido

Qué recomiendan los expertos para la detección temprana del cáncer de pulmón

Según la OMS, la enfermedad suele diagnosticarse en una etapa avanzada, cuando las opciones de tratamiento son limitadas. Las estrategias para abordar esta problemática y claves para la prevención

Qué recomiendan los expertos para

Científicos revelan el secreto de arañas que resisten el frío extremo sin congelarse

Expertos de Canadá y República Checa se propusieron entender cómo ciertas especies logran moverse y cazar en pleno invierno. La respuesta llevó al equipo a descubrir mecanismos naturales nunca antes estudiados

Científicos revelan el secreto de
DEPORTES
El emotivo homenaje a Horacio

El emotivo homenaje a Horacio Zeballos antes de jugar la Copa Davis: “Esto es más que Roland Garros o el US Open”

La historia detrás del gesto de Riquelme con un niño que padece una enfermedad en la piel: “Verlo jugar a Román le calmaba el dolor”

Argentina tiene equipo confirmado para enfrentar a Alemania por la Copa Davis: quiénes serán los singlistas

La tajante respuesta del argentino Matías Soulé cuando le preguntaron sobre la chance de jugar para la selección de Italia

Duras críticas de una leyenda de Uruguay contra Bielsa: “No quiere mantener un diálogo con los jugadores”

TELESHOW
Natalie Weber reveló si tendría

Natalie Weber reveló si tendría otro hijo y habló sin filtros sobre el Wandagate: “Era casado”

La propuesta de La Joaqui a Luck Ra luego de ver el vínculo del cordobés con sus fans más chicos: “Se te da bien con los niños”

“Miren lo que encontré”: Juariu descubrió un dato revelador del inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

La divertida tarde de Evangelina Anderson junto a sus hijas y las de Wanda Nara a puro baile y piscina

El detrás de escena de la visita de Andrea Bocelli al presidente Javier Milei: perros guía, motosierra y ópera

INFOBAE AMÉRICA

Tras la propuesta de Donald

Tras la propuesta de Donald Trump, Sudán expresó su disposición a negociar con Estados Unidos un acuerdo de paz

La UE lanzó un paquete de USD 20.000 millones para asegurar un rápido despliegue de tropas ante el avance de la amenaza rusas

El jefe de la Agencia Atómica de la ONU exigió a Irán el acceso a las centrales nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos

Los gigantes de las criptomonedas movieron miles de millones vinculados a lavadores de dinero, narcotraficantes y hackers norcoreanos

Chile, riesgos y aprendizajes