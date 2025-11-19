Campana corrió con récord histórico de participación en los 10K solidarios

Con récord de asistentes, se corrió la 10K AXION energy

Desde temprano, el ambiente en Campana, provincia de Buenos Aires, se llenó de energía gracias a la conducción dinámica y divertida del actor y conductor Julián Weich y la periodista Agustina Casanova. Esta carrera solidaria organizada por AXION energy reunió a más de 7.000 personas, marcando un nuevo récord y mostrando el compromiso de toda la comunidad.

Una competencia con récord de donaciones y corredores

La modalidad de solidaria implicó que cada participante aporte un alimento no perecedero, por lo que se recolectaron miles de productos. “Esta es la cuarta edición de esta carrera solidaria y este año tuvimos récord de inscriptos, con más de 7.000 en la modalidad 3K y 10K. No cobramos inscripción, le pedimos a cada participante que traiga un alimento no perecedero que será donado a diferentes instituciones aquí en Campana”, señaló Agustín Agraz, vicepresidente de Asuntos Corporativos de AXION energy.

Entre las entidades que recibirán las donaciones se encuentra el Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes, Casa de día Padre Aníbal, comedor Comenzar Panza Llena, Corazón Contento, Cáritas Parroquial Campana y Fundación CreSiendo.

Más de 7.000 personas se sumaron a la carrera solidaria de AXION energy en Campana (AXION)

El carisma de un encuentro que une deporte, compromiso social y diversión

Como en las ediciones anteriores, Julián Weich fue el conductor principal, quien se destacó por sus divertidas intervenciones, consejos a los corredores, y de hacer de este evento un encuentro inolvidable.

“La verdad que conducir carreras siempre es una fiesta, porque la gente se conecta con su salud, porque corre con la comunidad y siempre que estás ayudando, la pasás mejor”, reconoció el conductor.

La conducción de Julián Weich y Agustina Casanova aportó entusiasmo y compromiso social a la carrera solidaria del domingo (AXION)

Este año también estuvo en la conducción la periodista y conductora Agustina Casanova, quien destacó la magnitud que tuvo esta carrera solidaria. “Es récord la cantidad de gente que viene no solo a correr, sino también a ayudar. Familia, deporte, una celebración divina, una celebración de la solidaridad. Para mí es un orgullo poder estar presente”.

Julián Weich también subrayó la tarea social del sector privado: “Cuando las empresas se ponen al hombro la responsabilidad social empresarial, están cumpliendo, para mí, con su misión. En el caso de AXION, que lo viene haciendo hace tantos años, es fundamental porque tienen mucho más alcance que si uno lo hace en forma individual o en forma aislada”.

En Campana también se encuentra la refinería AXION energy que abastece de combustible a todo el país (AXION)

Inclusión, deporte y comunidad en la carrera solidaria

La acción solidaria atravesó toda la jornada. Diez corredores participaron con un dorsal que llevaba la consigna “Yo corro por...” junto al nombre de un niño o niña del Imenic, instituto local que acompaña a chicos con discapacidad motriz. El Rotary Club de Campana sumó una campaña de recolección de tapitas plásticas para el Hospital Garrahan y la organización Ecopionera recibió las botellas para reciclar.

El circuito partió desde Yrigoyen y Estrada, cruzó puntos emblemáticos de la ciudad y permitió a los inscriptos compartir distintos espacios familiares y recreativos, además de la competencia atlética. Los premios a los ganadores, tanto en categoría masculina como femenina, fueron en combustible de AXION energy.

“Hemos vivido una hermosa jornada de deporte, solidaridad e inclusión con las familias de la ciudad”, resaltó Agustín Agraz, vicepresidente de Asuntos Corporativos de AXION energy (Andrés Monte de Oca)

La importancia del compromiso en la carrera solidaria

La carrera solidaria reafirmó el impacto social de la actividad deportiva cuando logra canalizar la ayuda a quienes más lo necesitan. “En Campana tenemos nuestra refinería, donde realizamos la inversión más importante del sector, que nos convirtió en la planta más moderna de Sudamérica y desde donde salen los combustibles para todo el país Además, desarrollamos numerosos programas y planes de responsabilidad social: trabajamos con comedores, hogares para chicos, iniciativas de salud, centros de atención y diversos proyectos comunitarios que acompañan las necesidades de la zona”, sostuvo Agraz.

La jornada cerró con un mensaje de futuro: “Por más poco que uno crea que hace, es mucho para mucha gente. Así que, a futuro, a seguir soñando y ayudando”, concluyó el vicepresidente de Asuntos Corporativos de AXION energy.

La entusiasta y sostenida respuesta del público instaló a la carrera solidaria como un evento que trasciende lo deportivo en Campana, sumando acción social e inclusión año tras año.