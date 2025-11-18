Tendencias

Receta de cordero al disco con papas a la crema, rápida y fácil

Una opción ideal para compartir en familia o con amigos, este plato combina carne tierna y vegetales en una salsa cremosa, logrando un resultado sabroso y práctico en poco más de una hora

La receta de cordero al
La receta de cordero al disco con papas a la crema es ideal para reuniones familiares y asados al aire libre (Freepik)

El cordero al disco con papas a la crema es una preparación que evoca las reuniones entre amigos y familia al aire libre, con ese aroma inconfundible que surge cuando la carne se dora en el disco sobre un fuego generoso. No solo es un plato reconfortante y sabroso, perfecto para lucirse en un evento. Es adaptable a cualquier estación del año.

Receta de cordero al disco con papas a la crema

Para esta versión exprés, utilizaremos cortes tiernos de cordero (ideal costillas o pierna deshuesada) y papas cortadas en rodajas finas que se cocinan rápidamente en el disco y luego se cubren con una cremosa salsa. Primero se sella la carne con cebollas y morrones, se agregan condimentos y vino, y, mientras se termina la cocción del cordero, se preparan las papas aparte en la misma base del disco, lo que les aporta todo el sabor de la cocción.

Preparar cordero al disco con
Preparar cordero al disco con papas a la crema lleva solo 1 hora y 10 minutos, incluyendo todos los pasos de la receta (Freepik)

El truco de la rapidez está en elegir cortes sin hueso y reservar los vegetales previamente cortados. Las papas quedan cremosas y contundentes gracias a la crema de leche —aunque algunos prefieren sumar un toque de queso rallado. Este plato es rendidor, práctico y queda siempre delicioso, ideal para cocinar y compartir.

Tiempo de preparación

Preparar este cordero al disco con papas a la crema suele llevar alrededor de 1 hora y 10 minutos en total:

  • Preparado de ingredientes y corte: 15 minutos
  • Sellado de la carne y vegetales: 15 minutos
  • Cocción del cordero: 25 minutos
  • Preparación de las papas a la crema: 15 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de cordero (preferentemente pierna sin hueso o costillas en trozos)
  • 4 papas medianas
  • 2 cebollas grandes
  • 1 morrón rojo grande
  • 2 dientes de ajo
  • 250 ml de crema de leche
  • 1 vaso de vino blanco seco (aprox. 150 ml)
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 ramita de romero fresco (o seco, a gusto)
  • Sal y pimienta negra al gusto
  • Aceite de oliva o girasol (cantidad necesaria)
  • Queso rallado (opcional)

Cómo hacer cordero al disco con papas a la crema, paso a paso

Las papas a la crema,
Las papas a la crema, cocinadas en el disco junto al cordero, absorben todo el sabor y quedan cremosas y contundentes (Freepik)
  1. Cortar el cordero en trozos medianos, salpimentar y reservar. Pelar y cortar las papas en rodajas finas; cortar también las cebollas en pluma y el morrón en tiras.
  2. Calentar el disco con un chorro generoso de aceite. Sellar los trozos de cordero a fuego fuerte hasta dorar bien de ambos lados.
  3. Agregar la cebolla, el morrón y el ajo picado. Saltear removiendo hasta que la cebolla esté transparente.
  4. Espolvorear con pimentón, agregar el romero y verter el vino blanco. Revolver y tapar el disco. Cocinar unos 20-25 minutos a fuego medio, removiendo ocasionalmente.
  5. Cuando el cordero esté tierno, empujar hacia los bordes y colocar las papas en el centro del disco, añadir un poquito más de aceite si hace falta.
  6. Dorar las papas y, cuando comiencen a ablandarse (unos 7 minutos), agregar la crema de leche, salpimentar, mezclar suavemente y sumar queso rallado si se prefiere.
  7. Integrar el cordero y los vegetales a las papas, cocinar unos minutos más para amalgamar sabores, y servir bien caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con los ingredientes detallados, este cordero al disco con papas a la crema rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 580 kcal
  • Grasas: 34 g
  • Grasas saturadas: 14 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Azúcares: 5 g
  • Proteínas: 34 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La preparación de cordero al
La preparación de cordero al disco con papas a la crema puede conservarse en heladera hasta 3 días sin perder su sabor y textura (Freepik)

Esta preparación puede conservarse en heladera, bien tapada, hasta 3 días. Lo ideal es recalentarla suavemente en sartén o microondas para mantener la cremosidad de las papas y evitar que el cordero se reseque.

