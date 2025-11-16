Cinco celebridades que se decoloraron las cejas y revolucionaron la moda global

Jenna Ortega sorprendió a sus seguidores al sumarse a la tendencia y cambiar radicalmente el sello de sus cejas (REUTERS/Mario Anzuoni)

La transformación de las cejas dejó de ser una simple moda para convertirse en una poderosa declaración de estilo.

Las cejas decoloradas, en particular, se posicionaron como uno de los gestos más audaces dentro del universo del glamour actual.

Esta tendencia, antes reservada a pasarelas de alta costura o editoriales de moda, se volcó hacia la cultura pop y las alfombras rojas, y captó la atención del público gracias a figuras internacionales como Irina Shayk, Oriana Sabatini, Tini, Jenna Ortega y Miley Cyrus.

Con un solo golpe visual, pueden modificar por completo la expresión del rostro, resaltar otros rasgos y aportar un aire de misterio, sofisticación o modernidad, dependiendo del contexto y la personalidad de quien las luce.

El gesto de decolorar cejas transforma la expresión facial y permite resaltar otros rasgos del maquillaje

Las influencers, modelos y artistas viralizaron la propuesta a lo largo de los años. A continuación, cinco famosas que protagonizaron esta tendencia y la incorporaron en sus looks:

1. Irina Shayk

Irina Shayk deslumbró con cejas decoloradas y un look gótico durante la presentación del calendario Pirelli 2026 en Praga (REUTERS/Eva Korinkova)

Durante la presentación del calendario Pirelli 2026 en Praga, Irina Shayk decidió renovar su imagen y aparecer con las cejas completamente decoloradas. La supermodelo rusa complementó este gesto con un maquillaje gótico, que resaltaba su piel luminosa y labios de tono ciruela mate, mientras sus ojos lucían un ahumado en marrón y delineado felino.

Al decolorar sus cejas, Shayk logró una impresión visual muy llamativa y diferente de su imagen habitual, acentuando el aura enigmática y vanguardista que se buscaba para el evento y el espíritu artístico del calendario. Su atuendo negro traslúcido y los accesorios esmeralda refuerzan la apuesta por una estética fuera de lo común.

2. Jenna Ortega

Jenna Ortega sorprendió a sus seguidores al sumarse a la tendencia y cambiar radicalmente el sello de sus cejas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jenna Ortega, conocida por sus prominentes cejas negras, sorprendió al sumarse recientemente a la tendencia de las cejas decoloradas. Este cambio se pudo contemplar en la Academy Museum Gala en Los Ángeles y fue uno de los más notables del año, ya que marcó un contraste radical respecto a su firma personal.

Además, la actriz de “Merlina” completó su look con un vestido de corte largo con una parte inferior en tela lisa de color violeta oscuro, que se ajustó a la silueta. La parte superior del diseño destacó por un elaborado armazón metálico plateado que cubría el pecho y dejaba la espalda completamente descubierta.

El cabello lo usó peinado hacia atrás y el maquillaje resaltaba los ojos con tonos oscuros y labios en un color marrón intenso.

3. Miley Cyrus

Miley Cyrus transformó su imagen en varias ocasiones apostando por las cejas decoloradas como parte de su evolución artística (REUTERS/Danny Moloshok)

La estrella del pop Miley Cyrus transitó por múltiples estilos a lo largo de su carrera, incluyendo la etapa de cejas decoloradas. Este look sirvió para marcar cambios de era en su imagen pública, especialmente al lanzar nuevos proyectos discográficos.

Esta elección fue particularmente elegida para la fiesta de Vanity Fair luego de los Oscar, donde la actriz optó por un vestido negro de escote recto y ausencia de tirantes, confeccionado en tela de acabado mate. El cabello estaba recogido en una cola alta, con flequillo corto y recto sobre la frente, que permitía apreciar el diseño en las cejas.

4. Tini Stoessel

Tini rompió con los cánones tradicionales al lucir cejas decoloradas en destacados eventos de la música y la moda (Boca Pr)

Tini Stoessel, ícono de la música argentina, experimentó con la tendencia de las cejas decoloradas y se destacó una vez más en el mundo de la moda. Al optar por este gesto audaz para uno de sus lanzamientos, “Cupido”. en 2023, rompió con los cánones tradicionales para probar estilos arriesgados y contemporáneos.

5. Oriana Sabatini

Oriana Sabatini reflejó su espíritu innovador adoptando la tendencia y posicionando el estilo en la escena artística latinoamericana

La cantante y actriz argentina Oriana Sabatini también incursionó en la moda de las cejas decoloradas durante 2022. Además, se tiñó el pelo con mechas naranjas y rojas. A través de una publicación en Instagram, la artista dijo que esa elección fue a raíz de una nueva canción y que formó parte de una etapa diferente de su carrera musical.