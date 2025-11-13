Murió una influencer brasileña de 26 años, días después de celebrar su cumpleaños con amigos

La influencer Yasmim Ângela Feitosa de Souza falleció a los 26 años tras celebrar su cumpleaños en Petrolina, Brasil

La comunidad digital en Brasil se ha visto conmocionada tras la noticia de la muerte de la influencer Yasmim Ângela Feitosa de Souza, quien falleció de manera inesperada a los 26 años, apenas dos días después de celebrar su cumpleaños con amigos y familiares. Su historia ha acaparado la atención tanto por su presencia en redes sociales como por las circunstancias que rodearon su deceso.

Perfil y ascenso de Yasmim Ângela Feitosa de Souza

Yasmim Ângela Feitosa de Souza logró consolidar una audiencia significativa en Instagram, donde contaba con más de 23.000 seguidores. A través de su cuenta, Yasmim compartía frecuentemente aspectos de su vida cotidiana, abordando temáticas de estilo de vida y mostrando su relación de pareja, lo que la llevó a convertirse en una figura reconocida en su entorno digital.

La influencer exploraba temas personales, actividades diarias y mantenía un contacto cercano con quienes la seguían. Su perfil representaba la imagen de una joven que disfrutaba compartir momentos con amigos, pareja y familia, permitiendo así a sus seguidores sumarse a su rutina diaria.

Los hechos previos y circunstancias de la muerte

El desenlace trágico tuvo lugar en la ciudad de Petrolina, Brasil, donde residía Yasmim. Según el testimonio de su madre, la joven celebró su cumpleaños el 10 de noviembre con dos amigas, compartiendo bebidas alcohólicas en una reunión privada. Durante el festejo, los asistentes consumieron un litro y medio de whisky. En las horas posteriores al consumo, Yasmim y su entorno inmediato no percibieron señales de alarma sobre su salud. La creadora de contenido disfrutó el día siguiente junto a su familia, realizando diversas actividades como acudir al mercado y salir a comer, según relató su madre a medios locales.

No fue sino hasta la noche del 11 de noviembre cuando Yasmim comenzó a experimentar malestares. Paralelamente, el novio de la joven también manifestó síntomas adversos tras la convivencia, pero la influencer, al inicio, tuvo un día normal y alegre. La secuencia de acontecimientos tomó un giro grave esa noche, momento en que los síntomas de Yasmim empeoraron, situación que impidió a su familia asistirla exitosamente. Finalmente, la influencer falleció en su hogar el 12 de noviembre, tan solo 48 horas después del festejo.

El relato de la madre y detalles de la celebración

La madre de Yasmim relató que la influencer no presentó síntomas hasta la noche posterior a la celebración con alcohol

La madre de Yasmim detalló ante medios locales que, tras la celebración y el consumo de alcohol, el ambiente parecía normal, y que su hija presentó síntomas sólo por la noche del segundo día. Según el testimonio, la joven compartió todo el 11 de noviembre en actividades familiares, sin mostrar malestares evidentes hasta ese momento. De acuerdo con la versión de la madre, Yasmim estuvo animada, interactuó con sus allegados y no mostró signos de alarma hasta que por la noche comenzó a sentir los efectos que terminarían siendo fatales. La familia, en consecuencia, no pudo hacer nada para evitar el desenlace, a pesar de su presencia en el hogar.

Investigación hospitalaria y análisis de la intoxicación

El hospital universitario de Univasf confirmó la intoxicación por mentol y abrió una investigación sobre la sustancia ingerida

El hospital universitario de la Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) confirmó al medio g1 que el 12 de noviembre recibió a una paciente con cuadro de intoxicación por mentol, sumándose a una serie de otros casos similares en la misma región. Las autoridades sanitarias y el centro hospitalario abrieron una investigación para determinar con precisión el tipo de sustancia ingerida, ya que la botella de whisky, de la que quedó un resto, fue puesta bajo análisis. La causa específica de la intoxicación de Yasmim permanece sujeta a evaluación, y la coincidencia con casos previos de intoxicación por mentol en la zona motivó el seguimiento de los protocolos correspondientes por parte del hospital.

Impacto en redes sociales y despedida digital

El impacto de la noticia entre los seguidores de Yasmim fue inmediato. La joven mantenía una relación cercana con su comunidad en Instagram, donde su última publicación data del 5 de noviembre. En este post, la influencer compartió una conversación humorística por mensajes con su pareja, reflejando el tono cotidiano y personal que caracterizaba sus contenidos. Luego de conocerse el fallecimiento, numerosos mensajes de condolencia y recuerdos comenzaron a circular en redes sociales, resaltando el vínculo emocional establecido entre Yasmim y sus seguidores. Las muestras de apoyo y los testimonios de quienes la seguían constituyeron un espacio de duelo colectivo y de despedida digital.

Detalles del sepelio

El sepelio de Yasmim Ângela Feitosa de Souza ha sido programado para hoy, jueves 13 de noviembre. Sus restos descansarán en un cementerio cercano a su domicilio en Petrolina, concretando así la última despedida de la joven influencer junto a su entorno más cercano. Las declaraciones de la familia y la atención mediática han marcado los días previos y posteriores a la ceremonia, que se realizará en la más estricta intimidad familiar.

El caso de Yasmim Ângela Feitosa de Souza ha evidenciado la vulnerabilidad que existe aún en figuras públicas del entorno digital y ha generado preguntas sobre la seguridad en el consumo de productos alcohólicos, además del impacto emocional de la pérdida entre comunidades en línea.