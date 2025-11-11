La torta pastelera de café rápida y fácil fusiona tradición europea y sabor argentino en una receta ideal para reuniones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La torta pastelera de café combina la tradición de las pastelerías rioplatenses con un toque moderno, gracias al uso de café instantáneo o de filtro que se integra tanto en la masa como en la crema pastelera. Esta torta posee raíces europeas, con una clara influencia de la pastelería italiana y francesa, donde la crema pastelera es protagonista.

En Argentina, la receta fue adaptada con ingredientes locales y métodos rápidos, pensados para la practicidad sin perder sabor ni calidad. Es una opción ideal para compartir en cumpleaños, tardes de café o como aporte a una reunión familiar. Puede servirse tanto tibia como fría y admite numerosas variantes, como la incorporación de nueces, chips de chocolate o una decoración final con azúcar impalpable.

Receta de torta pastelera de café rápida y fácil

La receta comienza con la preparación de una masa a base de manteca o aceite, azúcar, huevos, harina leudante y café, mezclados de forma fácil y rápida. La crema pastelera de café se cocina aparte, mezclando yemas, azúcar, almidón de maíz, leche y café para lograr una textura suave y espesa. Se arma la torta en un molde, distribuyendo la masa y luego la crema pastelera sobre ella, consiguiendo así ese efecto marmolado característico.

El paso a paso de la torta pastelera de café incluye una masa esponjosa y una crema pastelera suave, logrando un efecto marmolado único (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez horneada, la torta se deja entibiar antes de desmoldarla y puede terminarse con un toque de azúcar impalpable. Es ideal para acompañar una taza de café o regalar en reuniones, gracias a su practicidad y su sabor único.

Tiempo de preparación

Para realizar la torta pastelera de café rápida y fácil, el tiempo total estimado es de 60 minutos:

Preparación de la masa: 10 minutos.

Preparación de la crema pastelera: 10 minutos.

Armado: 5 minutos.

Cocción al horno: 35 minutos.

Ingredientes

200 gramos de manteca (o 120 ml de aceite neutro)

200 gramos de azúcar

3 huevos

1 cucharada colmada de café instantáneo o 60 ml de café fuerte preparado

200 ml de leche

300 gramos de harina leudante (o harina común más 2 cucharaditas de polvo de hornear)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

1 pizca de sal

Para la crema pastelera de café:

500 ml de leche

3 yemas de huevo

120 gramos de azúcar

1 sobre (20 gramos) de café instantáneo o 80 ml de café fuerte preparado

40 gramos de almidón de maíz

1 cucharadita de esencia de vainilla

La torta pastelera de café se conserva en la heladera hasta por 3 días, manteniendo su frescura y sabor característico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer torta pastelera de café, paso a paso

Se precalienta el horno a 180 °C y se enmanteca un molde para tortas de 24 a 26 cm de diámetro. En un bowl, se bate la manteca con el azúcar hasta obtener una crema. Se añaden los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación. Se disuelve el café en la leche y se incorpora a la mezcla junto con la esencia de vainilla. La harina tamizada con el polvo de hornear y la sal se incorpora en dos o tres tandas, mezclando hasta integrar sin sobrebatir. Para la crema pastelera, se mezclan las yemas, el azúcar, el café y el almidón de maíz en frío; luego se añade la leche poco a poco, siempre mezclando. Se lleva al fuego y se cocina hasta espesar, revolviendo constantemente. Una vez lista, se retira del fuego y se perfuma con la vainilla. La masa de la torta se vierte en el molde y, por encima, se distribuye la crema pastelera de café haciendo movimientos ondulados con una cuchara o tenedor para marmolar. Se hornea por aproximadamente 35 minutos, hasta que la torta esté dorada y, al pinchar la parte de masa (no la crema), el palito salga limpio. Se deja enfriar antes de desmoldar. Al final, se puede espolvorear la superficie con azúcar impalpable.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con los ingredientes especificados, esta torta pastelera de café rinde aproximadamente entre 10 y 12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de torta pastelera de café contiene aproximadamente:

Calorías: 290

Grasas: 12 g

Grasas saturadas: 6 g

Carbohidratos: 38 g

Azúcares: 22 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda conservar la torta pastelera de café en la heladera, bien tapada, hasta por 3 días para mantener la frescura y evitar que tome olores de otros alimentos.