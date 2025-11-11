Tendencias

Día del Churro: cuatro recetas para disfrutar un emblema de la gastronomía argentina

Preparaciones tradicionales e innovadoras permiten redescubrir uno de los dulces más consumidos, con opciones que incluyen versiones aptas para celíacos, rellenos y horneados

Los churros forman parte de la repostería popular argentina y suelen ser protegonistas en meriendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cada rincón del país, el Día del Churro se celebra como una tradición que cruza generaciones y reúne a familias y amigos en torno a esta preparación sencilla, pero inconfundible.

Este postre ocupa un lugar indiscutido en la identidad gastronómica argentina, ya sea en meriendas o en fechas patrias como el 25 de mayo o el 9 de julio.

Su versatilidad permite adaptarlos a distintos gustos: desde la receta clásica hasta versiones horneadas, rellenas o libres de gluten. La ocasión se convierte así en una invitación a explorar distintas formas de preparación, manteniendo siempre el espíritu festivo y el sabor característico que convierte al churro en un verdadero ícono de la repostería popular.

1. Receta de churros tradicionales

El secreto del churro clásico está en amasar la mezcla caliente y freírlos en aceite abundante hasta lograr un dorado perfecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elaboración de churros clásicos se basa en ingredientes simples: harina, agua, sal y un toque opcional de manteca. El secreto está en amasar la mezcla bien caliente y freírlos en aceite abundante hasta lograr un dorado perfecto.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la masa: 10 minutos
  • Reposo y armado: 5 minutos
  • Cocción: 15 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

  1. 250 g de harina 0000
  2. 250 ml de agua
  3. 1 pizca de sal
  4. 30 g de manteca (opcional)
  5. Aceite para freír
  6. Azúcar para espolvorear

Cómo hacer churros clásicos, paso a paso

  1. Calentar el agua con la sal y la manteca (si se usa) hasta que hierva.
  2. Retirar del fuego al hervir y añadir toda la harina de golpe.
  3. Mezclar con cuchara de madera y luego amasar en la mesada, con cuidado debido a la temperatura de la preparación, hasta obtener una masa homogénea.
  4. Colocar la masa en una churrera o manga con pico rizado.
  5. Calentar abundante aceite a fuego medio-alto.
  6. Formar los churros directamente sobre el aceite cortando las tiras al tamaño deseado.
  7. Freír hasta que estén dorados.
  8. Escurrir en papel absorbente y espolvorear con azúcar.

2. Receta de churros horneados

Los churros horneados conservan la base de la receta tradicional, pero reemplazan la fritura por un método de cocción al horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base sigue siendo la misma que la de los churros tradicionales, pero el método de cocción es al horno, con un resultado realmente sorprendente.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la masa: 10 minutos
  • Reposo y armado: 5 minutos
  • Cocción en horno: 20 minutos
  • Tiempo total: 35 minutos

Ingredientes

  1. 250 g de harina 0000
  2. 250 ml de agua
  3. 1 pizca de sal
  4. 30 g de manteca
  5. 1 huevo (opcional, le da más elasticidad y dorado)
  6. 40 g de manteca derretida (para pincelar)
  7. Azúcar para espolvorear

Cómo hacer churros horneados, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C. Colocar papel manteca sobre una bandeja.
  2. Llevar a hervir el agua con sal y 30 g de manteca.
  3. Al hervir, agregar la harina de golpe y revolver hasta que la masa se despegue del recipiente.
  4. Dejar entibiar y añadir el huevo si se usa, mezclando bien.
  5. Pasar la masa a una manga o churrera con pico rizado y formar los churros sobre la bandeja.
  6. Hornear durante 18-22 minutos, hasta que estén dorados y secos.
  7. Inmediatamente al salir del horno, pincelar con manteca derretida y pasar por azúcar.

3. Receta de churros rellenos de dulce de leche

Para los churros rellenos de dulce de leche se utiliza dulce de leche, que se incorpora en el interior tras la fritura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se parte de la receta básica, pero una vez fritos y templados, se rellenan generosamente de dulce de leche repostero.

Tiempo de preparación

  • Preparación y fritura de churros: 30 minutos
  • Relleno: 5 minutos
  • Tiempo total: 35 minutos

Ingredientes

  1. 250 g de harina 0000
  2. 250 ml de agua
  3. 1 pizca de sal
  4. 30 g de manteca (opcional)
  5. Aceite para freír
  6. 200 g de dulce de leche repostero
  7. Azúcar para espolvorear

Cómo hacer churros rellenos de dulce de leche, paso a paso

  1. Preparar, formar y freír los churros como en la receta básica.
  2. Dejar entibiar ligeramente.
  3. Con una manga pastelera con pico fino, rellenar cada churro con dulce de leche repostero.
  4. Pasar por azúcar y servir.

4. Receta de churros sin TACC (aptos para celíacos)

La versión sin TACC utiliza premezcla sin gluten en lugar de harina común, asegurando una masa apta para personas celíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reemplazar la harina común por premezcla sin gluten garantiza una masa libre de TACC, ideal para quienes cuidan su salud sin resignar el sabor de siempre.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la masa: 10 minutos
  • Reposo y armado: 5 minutos
  • Cocción: 15 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

  1. 250 g de premezcla sin gluten (bizcochuelos/harina mix sin tacc)
  2. 250 ml de agua
  3. 1 pizca de sal
  4. 30 g de manteca (opcional)
  5. Aceite para freír
  6. Azúcar para espolvorear

Cómo hacer churros sin TACC, paso a paso

  1. Llevar a hervir agua, sal y manteca en una cacerola.
  2. Retirar del fuego y agregar de golpe la premezcla. Mezclar bien.
  3. Pasar la masa a una manga o churrera con pico grueso.
  4. Formar los churros y freírlos en aceite caliente hasta dorar.
  5. Escurrir y espolvorear con azúcar.

