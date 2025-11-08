Más de 200 looks icónicos de la Reina Isabel II serán exhibidos en una muestra en Londres

El conjunto que uso la reina en la boda de la princesa Margarita en 1960

El Palacio de Buckingham abrirá sus puertas el 10 de abril de 2026 para revelar la mayor exposición jamás realizada sobre el vestuario de la reina Isabel II. La muestra, titulada “Queen Elizabeth II: Her Life in Style”, conmemorará el centenario de la monarca a través de más de 200 prendas que cubren toda su vida, desde la infancia como princesa hasta su etapa como jefa de Estado británica.

La exposición representa una oportunidad única para acercarse a una de las colecciones de moda más relevantes del siglo XX y XXI.

Aproximadamente la mitad de las piezas seleccionadas entrarán en contacto con el público por primera vez, en una puesta que abarca desde vestidos de alta costura hasta atuendos cotidianos, entre ellos los célebres pañuelos de seda y los trajes de tweed característicos de Isabel II, quien falleció en 2022 a los 96 años, debido a diversos problemas de salud.

El vestido de dama de honor diseñado por Edward Molyneux; a la derecha, una imagen de Isabel II de niña, conocida entonces como la princesa Isabel de York, fotografiada por Elliott & Fry en 1934

Un recorrido visual por diez décadas de historia

La curaduría de la exposición, liderada por Caroline de Guitaut, propone una ruta que recorre diez décadas, reflejando no solo la evolución del estilo personal de la soberana, sino también la transformación social y cultural del Reino Unido.

De acuerdo con Royal Collection Trust, la organización encargada del cuidado y la conservación de la Colección Real, el visitante podrá contemplar la amplitud del guardarropa de la reina: desde el vestido de dama de honor usado en 1934, cuando aún era la princesa Isabel de York, hasta el abrigo verde diseñado por Angela Kelly que lució en las fotografías oficiales de sus últimos años.

La moda de Isabel II, protagonista de una exposición histórica en 2026 (AP Foto/Alastair Grant Pool, archivo)

Entre las prendas icónicas figuran el vestido de novia confeccionado por Norman Hartnell en 1947 y el vestido de coronación de 1953, piezas que reflejan el vínculo de la reina con las casas más prestigiosas de la alta costura británica.

El célebre vestido azul con falda de crinolina que llevó en la boda de su hermana, la princesa Margarita, en 1960, será expuesto junto al sombrero adornado con rosas de seda azul, evocando detalles memorables recogidos por medios especializados.

A la izquierda, el vestido de novia de la princesa Isabel creado por Norman Hartnell en 1947; a la derecha, el vestido de coronación de la reina, también diseñado por Hartnell, de 1953

Vestidos de gala, momentos históricos y el papel de diseñadores británicos

El vestuario de Isabel II no solo cumple una función ceremonial, sino que ha servido como mensaje diplomático y símbolo de la identidad nacional, como resalta el diseñador Christopher Kane en Royal Collection Trust: “Las prendas de la difunta reina cuentan la historia de Reino Unido y de la identidad cambiante del país a través de la moda”.

Piezas emblemáticas como el vestido verde manzana que lució en el banquete de Estado ofrecido al presidente Eisenhower en Washington en 1957 ilustran cómo la monarca empleó la moda como herramienta de representación.

Otros looks que se exhibirán en la muestra de 2026

El recorrido incluye también atuendos de equitación, muestra del universo privado de la soberana y de su pasión por el mundo rural británico.

La exposición sumará aportaciones de tres diseñadores contemporáneos de prestigio internacional: Erdem Moralıoğlu, Richard Quinn y Christopher Kane. Cada uno presentará una prenda inspirada en alguno de los elementos centrales del estilo de la reina. Los conjuntos de estos creadores dialogarán con los archivos históricos de Isabel II.

La reina Isabel II luciendo su característicos atuendos en colores vivos. (Reuters/Infobae)

Artesanía, documentos inéditos y vestuario cotidiano

La muestra hace énfasis en el proceso creativo del vestuario real, según subrayó la curadora Caroline de Guitaut: “El guardarropa de Isabel II era una lección magistral de simbolismo, costura y artesanía británica”.

Entre las piezas más llamativas se exhibirán bocetos originales, muestras de tela, joyas, sombreros y correspondencia manuscrita, que dan testimonio del papel activo de la reina en la construcción de su imagen pública.

Vestido de noche creado por Norman Hartnell en 1957, exhibido en el Salón Verde del Castillo de Windsor

Un impermeable transparente de Hardy Amies diseñado en la década de 1960 figura entre los objetos destacados del vestuario cotidiano, por su carácter innovador y por anticipar tendencias que más tarde adoptarían las multitudes británicas durante actos oficiales.

También podrán admirarse prendas como la chaqueta de Harris Tweed y la falda de tartán Balmoral, un guiño al apego de la monarca hacia la tradición y la vida rural.

Dibujo de un vestido camisero plateado con detalles de cuentas en lamé, obra de Norman Hartnell, junto al vestido original que la Reina llevó en su visita de Estado a Francia en 1972

Entradas, fechas y datos prácticos

La exposición podrá visitarse entre el 10 de abril y el 18 de octubre de 2026, en la Galería del Rey ubicada en el Palacio de Buckingham. Los precios de acceso rondan las 22 libras esterlinas (27 dólares).

El Palacio de Buckingham, convertido en epicentro del vestuario real, permite así la exploración de la moda tanto en su vertiente simbólica como en su cotidiana.

Impermeable transparente creado por Hardy Amies en la década de 1960, acompañado por un vestido y un abrigo de seda estampados, también de Hardy Amies, realizados en la década de 1970

La iniciativa en homenaje al centenario de Isabel II busca no solo rescatar episodios clave de la vida de la monarca, sino también proyectar la vigencia de su influencia en el diseño contemporáneo.

El recorrido por su vestuario constituye, según palabras del diseñador Richard Quinn, un “reconocimiento a la alta costura británica” y una oportunidad única para comprender la dimensión pública y privada de quien definió el estilo de la realeza durante más de 70 años.