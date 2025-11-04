Receta de torta helada de frutillas con crema, rápida y fácil

Esta receta de torta helada de frutillas con crema se destaca por su preparación rápida y sencilla, sin necesidad de horno - (Freepik)

La torta helada de frutillas con crema es un postre clásico, refrescante y vistoso, ideal para celebraciones en días calurosos o para ofrecer una opción liviana tras una comida abundante. Este tipo de preparación suele evocar tardes y reuniones familiares, y es frecuentemente elegida tanto por su sabor suave como por lo sencilla que resulta su elaboración sin horno.

Su origen se relaciona con la pastelería europea, pero en Argentina alcanzó identidad propia desde mediados del siglo XX, especialmente en las heladerías y confiterías. Esta versión facilita el proceso usando ingredientes comunes y se destaca la frescura de las frutillas combinada con la suavidad de la crema. Se puede enriquecer con licores suaves o variar el tipo de fruta, convirtiéndose así en una alternativa versátil y elegante para cualquier ocasión.

Receta de torta helada de frutillas con crema

Para preparar una torta helada de frutillas con crema se dispone una base de vainillas —o pionono— en un molde desmontable, se cubre con una mezcla formada por crema de leche batida, azúcar y frutillas frescas cortadas, y se congela hasta alcanzar la consistencia deseada. El resultado es un postre de textura aireada, sabor dulce equilibrado y aspecto colorido, apto para todo tipo de encuentros y celebraciones.

Esta modalidad permite el uso de gelatina sin sabor para obtener una textura más firme, aunque no resulta indispensable. La decoración suele completarse con frutillas frescas adicionales y, si se desea, un extra de crema batida o una salsa de frutos rojos.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes y armado: 25 minutos

Enfriado en freezer: mínimo 3 horas

Decoración final: 10 minutos

Tiempo total estimado: 3 horas y 35 minutos (incluyendo el enfriado).

Ingredientes

1 paquete de vainillas (aprox. 200 g) o 1 plancha de pionono

500 g de frutillas frescas

400 ml de crema de leche para batir (fría)

120 g de azúcar

10 g de gelatina sin sabor (opcional)

100 ml de agua (para la gelatina, si se utiliza)

Esencia de vainilla a gusto (opcional)

Frutillas y crema extra para decorar (opcional)

El origen europeo de la torta helada de frutillas con crema se fusiona con la tradición argentina desde mediados del siglo XX - (Freepik)

Cómo hacer torta helada de frutillas con crema, paso a paso

Lavar y cortar 350 g de frutillas en cubos pequeños, reservando algunas enteras para la decoración. Batir la crema de leche fría junto con 70 g de azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener picos firmes, evitando el sobrebatido. Si se utiliza gelatina, hidratar en 100 ml de agua fría, dejar reposar, disolver a baño María y dejar entibiar antes de añadir a la crema batida. Incorporar las frutillas cortadas a la crema, mezclando con movimientos envolventes. Colocar una base de vainillas o pionono en el fondo de un molde desmontable. Las vainillas pueden humedecerse levemente en leche o almíbar. Verter la mezcla de crema y frutillas sobre la base, nivelando la superficie. Llevar al freezer durante al menos 3 horas, hasta obtener una textura firme y fácil de desmoldar. Retirar, desmoldar y decorar con las frutillas reservadas y, de preferencia, crema batida o salsa de frutas. Antes de servir, dejar reposar a temperatura ambiente durante 10-15 minutos para facilitar el corte y obtener una textura cremosa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Empleando estas cantidades, se obtienen entre 8 y 10 porciones de tamaño generoso.

La combinación de frutillas frescas y crema batida aporta un sabor suave y una textura aireada a este postre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Porción aproximada de 120 g:

Calorías: 270

Grasas: 15 g

Grasas saturadas: 9 g

Carbohidratos: 28 g

Azúcares: 22 g

Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La torta helada de frutillas con crema puede conservarse en el freezer hasta 1 semana si se mantiene bien tapada, protegiendo así la frescura y evitando la absorción de olores. Tras cortarse, se recomienda consumir en el día para disfrutar de la mejor textura.