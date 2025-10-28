Tendencias

Receta de torta helada de crema y limón, rápida y fácil

Una opción refrescante y fácil de preparar, ideal para reuniones y celebraciones, que combina texturas suaves y notas cítricas en cada bocado

Por Celeste Sawczuk

La torta helada de crema
La torta helada de crema y limón es un postre clásico argentino, ideal para el verano por su frescura y sabor cítrico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un postre fresco y sencillo, la torta helada de crema y limón es una de las opciones preferidas durante el verano o para cerrar una comida abundante con un toque liviano y cítrico. Esta preparación destaca por el equilibrio perfecto entre la acidez del limón y la suavidad de la crema, resultando siempre en un éxito para celebraciones y reuniones informales. De fácil ejecución y presentación vistosa, representa al máximo el espíritu de la repostería práctica argentina.

La historia de la torta helada de crema y limón se remonta a la popularización de los postres fríos en la cocina casera de los años ochenta, cuando las propuestas improvisadas y sin horno ganaron terreno. Existen infinitas variantes: con y sin base de galletitas, con capas de pionono o como mousse desmoldable. En todos los casos, se recomienda elaborarla con anticipación y servirla bien fría, decorada con ralladura de limón, merengue o frutos frescos.

Receta de torta helada de crema y limón

Preparar torta helada de crema y limón implica combinar ingredientes simples y acceder rápidamente a un postre refrescante, sin necesidad de técnicas complejas ni de usar horno. Se alternan capas de galletitas mojadas y crema de limón hasta obtener un postre suave y equilibrado, ideal para quienes buscan practicidad y sabor.

Se emplean galletitas dulces (tipo María), crema de leche, leche condensada, jugo y ralladura de limón fresca. El armado es por capas y requiere únicamente frío para lograr la consistencia adecuada. Es apta para preparar en un solo recipiente, en copas individuales o para desmoldar en formato de torta.

El equilibrio entre la acidez
El equilibrio entre la acidez del limón y la suavidad de la crema convierte a la torta helada en un éxito para celebraciones - (Imagen Ilustrativa Infobae

Tiempo de preparación

El tiempo estimado de preparación es de aproximadamente 20 minutos para mezclar y montar la torta, más un mínimo de 4 horas en freezer para lograr la textura perfecta. Si se desea desmoldar, es aconsejable un frío de al menos 6 horas o dejarla toda la noche.

Ingredientes

  • 200 g de galletitas dulces tipo María (vainilla o limón)
  • 400 g de crema de leche
  • 1 lata de leche condensada (395 g)
  • 120 ml de jugo de limón fresco (aproximadamente 4-5 limones)
  • Ralladura fina de 2 limones
  • 80 ml de leche para remojar galletitas
  • Opcional: merengue, rodajas y ralladura de limón para decoración

Cómo hacer torta helada de crema y limón, paso a paso

  1. Colocar la crema de leche fría en un bol y batir hasta que espese, sin llegar a punto chantilly.
  2. Incorporar la leche condensada, el jugo y la ralladura de limón. Integrar suavemente hasta formar una crema homogénea y espesa.
  3. Forrar un molde desmontable de 20 a 22 cm de diámetro con film para facilitar el desmolde.
  4. Mojar ligeramente las galletitas en la leche y cubrir la base del molde con una capa pareja.
  5. Verter una parte de la crema de limón sobre las galletitas y alisar.
  6. Repetir las capas, alternando galletitas mojadas y crema, hasta completar el molde, finalizando con una capa de crema.
  7. Cubrir y llevar al freezer durante un mínimo de 4 a 6 horas.
  8. Al momento de servir, desmoldar y decorar con ralladura y rodajas de limón, o merengue.
La preparación alterna capas de
La preparación alterna capas de galletitas dulces y crema de limón, logrando una textura suave y un postre vistoso - (Freepik)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 8 y 10 porciones, dependiendo del tamaño del molde y el corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

El valor aproximado por porción es:

  • Calorías: 320
  • Grasas: 16 g
  • Grasas saturadas: 9 g
  • Carbohidratos: 38 g
  • Azúcares: 28 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La torta helada de crema y limón puede conservarse en el freezer, bien tapada, por hasta una semana. Una vez descongelada, debe consumirse dentro de las siguientes 24 horas y no volver a congelar.

