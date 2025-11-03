Así es Copo, el parque oculto que preserva el último bosque seco chaqueño y sorprende con su biodiversidad

El Parque Nacional Copo es el único parque nacional argentino sin ríos ni lagunas, pero con una biodiversidad excepcional en el Chaco (argentina.gob.ar)

En el norte de Santiago del Estero, a unos 250 kilómetros de la capital provincial, se levanta Icaño, un pequeño pueblo de 3.500 habitantes que guarda un tesoro natural poco conocido: el Parque Nacional Copo. En medio del Chaco Semiárido, esta reserva ofrece una de las experiencias más puras del turismo de naturaleza en Argentina. Sin ríos ni lagunas, pero con una biodiversidad única, el parque se convirtió en un refugio para especies amenazadas y en un destino ideal para quienes buscan conocer un ambiente natural sin intervenciones humanas.

El Parque Nacional Copo constituye un refugio único en el territorio argentino al carecer de cursos de agua permanentes y mantener, aun así, una riqueza biológica notable. Según precisó Noticias Ambientales, su paisaje se compone de bosques de quebracho, pastizales y antiguos cauces, y resguarda especies emblemáticas de la fauna y flora chaqueña.

Entre sus protagonistas se encuentra el yaguareté, catalogado en peligro crítico de extinción, junto al tatú carreta y el chancho quimilero, ambas especies amenazadas. También habitan la zona el oso hormiguero grande, el águila coronada y la boa de las vizcacheras. La vegetación destaca por los quebrachos colorado y blanco, especies fundamentales para el equilibrio ecológico de la región.

La reserva protege especies en peligro como el yaguareté, el tatú carreta y el chancho quimilero, junto a bosques de quebracho y pastizales (argentina.gob.ar)

La reserva funciona como un santuario para el turismo de naturaleza y actividades al aire libre. Quienes eligen el Parque Nacional Copo pueden recorrer un sendero interpretativo de uno y medio kilómetros a través del monte chaqueño, ideal para el senderismo y la observación de especies en su ambiente natural. El parque también habilita recorridos en bicicleta, lo que permite descubrir rincones poco accesibles y disfrutar del contacto directo con la naturaleza.

La mejor época para visitar Copo se extiende entre abril y noviembre. Durante los meses de verano, las lluvias suelen volver intransitables muchos caminos de acceso. Por este motivo, la recomendación de los guardianes del parque incluye consultar a guías especializados y notificar a los guardaparques antes de ingresar a la zona protegida. Esta precaución permite mejorar la seguridad y optimiza la experiencia en un territorio caracterizado por una baja intervención humana y grandes distancias entre puntos de interés.

Icaño mantiene una relación estrecha con el Parque Nacional Copo y presenta rasgos culturales singulares en la provincia. El pueblo sostiene costumbres gastronómicas de origen criollo y celebra la hospitalidad característica de la región chaqueña.

El turismo de naturaleza en Copo ofrece senderismo, ciclismo y observación de fauna en un entorno casi inalterado por el hombre (argentina.gob.ar)

Como señala Noticias Ambientales, los visitantes pueden degustar platos tradicionales, como el asado de cabrito y mates infusionados con hierbas locales, resultado de prácticas transmitidas entre generaciones. El camino hacia el parque atraviesa llanuras donde dominan los quebrachos y las palmeras caranday, generando un paisaje de colores contrastantes y formas distintivas del monte argentino.

Este entorno, alejado de los circuitos turísticos tradicionales, ofrece un modelo alternativo de turismo enfocado en la conservación y la contemplación de la naturaleza. Según Noticias Ambientales, la propuesta de Copo e Icaño pone en valor la conexión genuina entre las personas y el entorno natural, brindando la posibilidad de recorrer ambientes prácticamente inalterados. La experiencia en esta área se diferencia de otras opciones turísticas masivas por su carácter de exclusividad y su enfoque en la introspección, el silencio y el respeto por la vida silvestre.

El Parque Nacional Copo se fundó con el objetivo de salvaguardar lo que queda de los bosques secos del Chaco argentino, que históricamente sufrieron deforestación y cambios en el uso del suelo. La conservación de este espacio contribuye a preservar especies en peligro y procesos ecológicos esenciales. Además, la presencia de fauna amenazada indica el valor del parque dentro de las estrategias nacionales de preservación de la biodiversidad.

El Parque Nacional Copo es el único parque nacional argentino sin ríos ni lagunas, pero con una biodiversidad excepcional en el Chaco (argentina.gob.ar)

La visita al parque requiere preparación previa, dado el aislamiento de la región y las condiciones del terreno. Las autoridades locales recomiendan portar agua, ropa adecuada para climas cálidos y protección solar, además de respetar las normas de bioseguridad y los límites de senderos habilitados. El acceso restringido y la baja densidad de visitantes ayudan a conservar el equilibrio ecológico del parque, a la vez que permiten vivir una experiencia intensamente personal y educativa.

Icaño y el Parque Nacional Copo constituyen una alternativa para quienes buscan un acercamiento auténtico a la naturaleza argentina. Esta propuesta destaca por su riqueza biológica, sus paisajes y la posibilidad de reflexionar sobre la importancia de la conservación. La alianza entre la comunidad local y el parque nacional contribuye al desarrollo responsable del turismo en la región y fortalece el compromiso con la protección de los recursos naturales.

Parque Nacional Copo, Icaño y el quebracho chaqueño conforman los pilares de una experiencia diferente. Con especies amenazadas que sobreviven bajo la custodia de un pueblo pequeño y un ecosistema único, este rincón del norte santiagueño preserva uno de los secretos naturales más valiosos de Argentina.