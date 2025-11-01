Premios Ídolo Argentina 2025: los mejores looks de la golden carpet

Los increíbles looks de los premios Ídolo: Michelle Masson, Grego Rossello y Olivia Wald

Esta noche, viernes 31 de octubre de 2025, tendrá lugar la segunda edición de los Premios ÍDOLO Argentina en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro. El evento reunirá a los principales creadores de contenido digital del país. Desde las 20, la previa de la Golden Carpet mostrará el desfile de los nominados, mientras que la ceremonia oficial comenzará a las 22.15, conducida por Zaira Nara y Grego Roselló.

La gala, ambientada en la temática Greek Heaven, contará con la asistencia de 700 invitados y la entrega de distinciones en 25 categorías, consolidando a los Premios ÍDOLO como el evento más importante para influencers y celebridades digitales en Argentina.

Los diseñadores Cesar Juricich y Marcelo Serna, detallaron los looks a Infobae.

Grego Rossello

Grego Rosello apostó a un clásico elegante

El influencer apostó un esmoquin azúl, muy elegante. “Muy clásico. Elegió un color lindo, azul, le queda muy bien a su piel. Llama la atención los zapatos sport, muy urbanos. Me llama la atención, pero me parece que la onda es un poco combinar cosas de día y noche últimamente. Pero más allá de eso, está equilibrado, le queda muy bien el esmoquin”, sostuvo Senra.

“Bien de smoking. Y bien que no sea negro. El azul es el nuevo negro. Tal vez el chaleco es más de invierno. El ruedo tiene que apoyar no abuchomar en el calzado más para un smoking”, agregó Jurisich.

Olivia Wald

Olivia Wald y un total black

La cantante, Oliva Wald, fue una de las figura más elegantes y sorprendió con un vestido de Joti Harriague. “Está re bien de negro, ruedo irregular. Impecable el estilismo también”, dijo Juricich.

“El vestido tiene una reminiscencia de época, con el corsé, el encaje, con una puntilla ahí en las piernas y esa cola irregular que cae. El color es correcto, le queda muy bien. Hubiese jugado quizás con unas botas divertidas, tipo bucanera”, agregó Serna.

Tuli Acosta

Tuli Acosta con trasparencias (Fuente)

Marcelo Senra comenzó describiendo el look de Tuli Acosta. “Una tela muy semitransparente o semitraslúcida. Lo divertido de este vestido es que acompaña para que se destaque su cabellera y su look y su tatuaje. Ella es llamativa ya por su apariencia visual, su color de pelo”, detalló.

Anabel Sánchez

La modelo Anabel Sánchez eligió un vestido verde. “Se ve un tul bordado, es un color lindo. Ella tiene un poco de color en la piel, muy llamativa. Yo lo hubiese hecho quizás más escotado por el tema de su pelo. Pero está bien”, detalló Senra sobre la modelo.

Gastón Soffritti

El actor no pasó desapercivido en la alfombra de los Premios Ídolo. “Soffritti, me encanta. Está divertido, un poco ancho el pantalón, pero me gusta. Me gusta el color que eligió. Me gustan las gafas. Está correcto”, dijo Senra.

“Mucha onda. Innovo con el color y el traje grande”, opinó por su parte Juricich.

Milagros Hadad

Milagros Hadad y un diseño de María Gorof

Milagros Hadad está nominada por La Fórmula Podcast. Para el evento, eligió un diseño de María Gorof.

Michelle Masson

Michelle Masson y un vestido sirena impactante

“Súper producida. Impecable el peinado y el vestido es un vestidazo”, dijo Juricich sobrela modelo Michelle Masson, que impactó con un vestido de corte sirena.

Dulceida

La influencer Dulceida, creadora de los Premios Ídolo

La creadora de los Premios Ídolo, la influencer española Dulceida, lució un vestido en capas con un tajo pronunciado en color crema. El pelo lo llevó recogido.

“Impecable, muy diosa, demasiado para el lugar pero está bien, ella queria estar así”, describió Serna. “Está prolija con un vestido medio retro, que le queda bien. Me gusta”, agregó el diseñador.

Gastón Edul

El periodista deportivo, Gastón Edul, uno de los más clásicos pero elegantes

Para Senra, Edul fue con un look “muy look de oficina”. Y sostuvo que le hubiera gustado “otra camisa, también azul oscura. ”Por ahí que se abra más el pecho ya que no lleva corbata", sostuvo el diseñador.

Yami Safdie

Yami Safdie y vestido laminado en dorado de encaje

La cantante, Yami Safdie, sorprendió en la golden carpet con un atuendo etéreo con brillos, una elección que ya es una marca personal en ella.

“Tiene un lindo trabajo el vestido. Es un vestido muy simple y elegante”, aportó Senra.

“Un vestido laminado en dorado de encaje, todo bordado, super lookeada. Me encanta”, agregó Juricich sobre el look de Safdie.

Un Verano

Un verano presente en la alfombra de los premios

La agrupación musical Un Verano, apostaron a una onda ochentosa y descontracturada para la alfombra de los Premios Ídolo.

Denisse González y Bautista Mascia

Denisse González y Bautista Mascia engamos en color manteca (Fuente)

El ganador de Gran Hermano y su novia, dos de los grandes protagonistas de la noche. “Es una pareja del momento, me encanta el color manteca, siempre tiene que estar. En el caso de ella, el corset es un elemento como antiguo, ella lo usa debajo de otro vestido, no queda mal”, dice Senra sobre Denisse González.

“No respetaron el código de vestimenta y están vestidos para una fiesta al atardecer. No está mal por el tipo de evento, pero no podés ir de noche con una camisa de lino cruda”, opinó Juricich.

Santi Ravier

Santi Ravier fue por el negro

El creador de contenido y tiktoker eligó el total black. “Está moderno y bien. Se ve cómodo. No hay mucha objeción que decir”, opinó Senra sobre Ravier.

Selena Mosca y Rama Palomeque

Selena Mosca y Rama Palomeque

“Muy en composé ambos. El vestido de ella muy bien aunque ya está muy visto”, dijo Cesar Juricich sobre la pareja.

Carolina Amoroso

La periodista de Infobae en vivo fue otra de las figuras más elegantes. “Me parece que está correcta. Es un clásico que queda bien. Ella es muy simple, muy mona, así que está perfecta para mí”, dice Senra sobre el look de Amoroso.

Fotos: Gustavo Gavotti y Jaime Olivos

(Noticia en desarrollo)