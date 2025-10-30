Más allá de la Fórmula 1, Charles Leclerc sorprende como pianista y emerge como icono de la moda

La música se convierte en un refugio creativo y de autoconocimiento para Charles Leclerc fuera de la Fórmula 1 (YouTube/Sofiane Pamart)

Charles Leclerc consolidó una carrera destacada con Ferrari en la Fórmula 1. Sin embargo, la cuarentena marcó el inicio de nuevas inquietudes artísticas en su vida. Durante ese periodo, la música se transformó en un refugio creativo y una vía de autoconocimiento para el piloto monegasco.

“Comencé a interesarme por la música durante el periodo del aislamiento. Como todos, de repente tuve mucho tiempo libre. Decidí entonces dar rienda suelta a un deseo que llevaba tiempo dentro de mí, pero que nunca había realizado del todo: comprar un piano”, compartió Leclerc a ICON (Italy).

Sin detenerse en la teoría musical, se volcó a componer y, de esa experiencia, nació Dreamers, un EP de cuatro canciones en colaboración con el pianista francés Sofiane Pamart.

El piloto de Ferrari debuta en la lista Billboard Top Classical Crossover con su disco Dreamers (REUTERS/Raquel Cunha)

El disco logró debutar en el primer puesto de la lista Billboard Top Classical Crossover y ocupó el segundo lugar en Top Classical Albums. “Descubrí una gran pasión, que sigue creciendo. Tengo curiosidad por saber a dónde me llevará”, admitió el piloto.

Leclerc y la moda: colaboración con Ferrari Style

La moda representa otro territorio que Leclerc comenzó a explorar de manera profesional. En mayo de 2025, presentó una colección exclusiva junto a Rocco Iannone, director creativo de Ferrari Style, inspirada en el Principado de Mónaco.

“La moda siempre me fascinó, pero nunca había tenido realmente tiempo para dedicarle energías. Con Ferrari Style y Rocco empecé a seguir los proyectos desde lejos, y un día le conté mi pasión. De ahí nació la idea de colaborar en una colección”, detalló Leclerc a ICON (Italy).

La colaboración de Charles Leclerc con Ferrari Style se inspira en el Principado de Mónaco y enriquece su perfil creativo (REUTERS/Raquel Cunha)

El piloto considera la experiencia enriquecedora: “Aprendí muchísimo sobre cómo funciona este mundo, cuánto trabajo hay detrás de la realización de una colección y pude disfrutar cada momento. Estoy muy contento con el resultado final, pero sobre todo me llevo un bagaje de conocimientos nuevos”.

Esta incursión le permitió acercarse a la realidad de la moda, y sumar competencias creativas fuera del ámbito deportivo.

Herencia y referentes: la influencia de Senna y Bianchi

Las influencias personales resultaron determinantes para la trayectoria de Leclerc. “Mi primer modelo de referencia en la conducción fue, obviamente, mi padre, Hervé Leclerc, que en los años 80 y 90 fue un buen piloto de Fórmula 3”, recordó el piloto.

El piloto monegasco reconoce la influencia de Ayrton Senna en su carrera deportiva (EFE/Eduardo Abad)

Su padrino, Jules Bianchi, también tuvo un papel decisivo en su desarrollo profesional. Sin embargo, Leclerc admitió que su mayor ídolo fue Ayrton Senna.

“Siempre intenté conocerlo mejor. Leí todos los libros sobre él, vi los documentales, estudié todas sus carreras. Si pudiera elegir un piloto del pasado contra el que correr, sería sin duda él”, declaró a ICON (Italy).

Dos victorias inolvidables: Monza y Mónaco

En cuanto a los momentos más significativos de su carrera, Leclerc mencionó dos victorias que ocupaban un lugar especial en su memoria: Monza 2019 y el Gran Premio de Mónaco en 2024.

La victoria de Leclerc en Monza con Ferrari ante el público italiano se convierte en un recuerdo imborrable para el piloto (REUTERS/Massimo Pinca)

“Son las que más cuentan para mí, porque representan los lugares que llevo en el corazón. En Monza, correr y ganar con Ferrari ante ese público increíble fue algo realmente único. La primera victoria allí será siempre un recuerdo excepcional. En Mónaco, en cambio, ganar en casa, donde crecí soñando con ser piloto de Fórmula 1 y con ganar el Gran Premio, fue increíble”, expresó el piloto.

A partir de estas vivencias y logros, el recorrido de Charles Leclerc, tanto en la pista como fuera de ella, apenas comienza a mostrar su potencial. Su testimonio refleja a un deportista capaz de sumar nuevos desafíos, experiencias y dimensiones a su figura pública, más allá de la Fórmula 1.

Sus próximos pasos, en cualquier ámbito, prometen seguir sorprendiendo y enriqueciendo su historia personal.