Tendencias

Cómo decorar una calabaza para Halloween, paso a paso

Esta guía explica cómo transformar calabazas en verdaderas obras de arte luminosas, combinando tradición, creatividad y seguridad para disfrutar Halloween en familia

Guardar
El trabajo de decoración de calabazas para Halloween, además de ser una expresión artística, refuerza la participación familiar

En octubre, cuando Halloween se apodera de barrios y comercios en buena parte de Estados Unidos, la decoración con calabazas talladas se convierte en una de las tradiciones más visibles. Familias, grupos de amigos y hasta colegios se suman al ritual de elegir, cortar y transformar esta verdura en rostros luminosos que decoran la entrada de casas, ventanas y salones.

Los pasos básicos involucran la selección de la calabaza adecuada, el retiro de semillas, el diseño del rostro y, finalmente, el tallado y la iluminación interna con velas. Sin embargo, existen alternativas y técnicas para cada nivel de experiencia y edad, lo que permite que la actividad se ajuste tanto a quienes buscan un resultado sencillo como a quienes desean lograr figuras sofisticadas y originales.

Las autoridades pidieron verificar bien
Las autoridades pidieron verificar bien la información antes de llamar a las líneas de emergencia - crédito Freepik

Por qué se usan calabazas para decorar en Halloween

De acuerdo a BBC, el uso de calabazas en Halloween proviene de una costumbre de origen celta popularizada en Estados Unidos a finales del siglo XIX. La verdura, conocida como “Jack-o’-lantern”, se asociaba con leyendas sobre espíritus errantes y la necesidad de proteger el hogar de presencias sobrenaturales.

La tradición llegó con los inmigrantes irlandeses que, al acceder en el nuevo continente a calabazas grandes y fáciles de tallar, cambiaron los antiguos nabos europeos por este vegetal. De este modo, la calabaza pasó a ser el emblema de la festividad y el icono visual más repetido en hogares, escuelas y locales comerciales desde entonces.

La noche de Halloween cobra
La noche de Halloween cobra vida en este patio, donde jóvenes entusiastas se reúnen para celebrar con disfraces y calabazas decoradas. Una festiva velada llena de diversión y emoción. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según precisó National Geographic, la costumbre de colocar una luz en el interior de la calabaza tiene dos propósitos. Por un lado, busca ahuyentar a los espíritus según el mito popular; por otro, produce un efecto visual llamativo y, en zonas con clima templado, permite que la decoración resista varios días en exteriores.

Cómo elegir una calabaza para Halloween

El primer paso relevante es la selección de la calabaza. El divulgador Warren Nash recomienda elegir un ejemplar de tamaño suficiente para facilitar el tallado y el vaciado, pero no demasiado grande, ya que las paredes gruesas pueden dificultar la manipulación de herramientas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La superficie debe encontrarse libre de grandes manchas blandas para evitar que se desplome con el peso, aunque se pueden aprovechar cicatrices y marcas en la piel para el diseño del rostro.

El Original Naked Chef sugiere observar cuidadosamente la forma de la verdura, adaptando la figura a las imperfecciones naturales. Para quienes buscan un resultado preciso y seguro, aconseja emplear plantillas impresas y la técnica del punteo con palillos de cóctel para crear una guía con puntos antes de cortar. Además, recomienda kits especiales de corte, más seguros que los cuchillos comunes de cocina, sobre todo cuando participan niños.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo decorar una calabaza para Halloween, paso a paso

La tarea se inicia marcando sobre la calabaza la tapa que permitirá acceder al interior. La abertura debe ser suficiente para permitir el uso de cuchara y la extracción completa de semillas y fibras. La limpieza de la pulpa interna es clave para prolongar la duración y facilitar el tallado posterior. Si la corteza es muy gruesa, sugieren adelgazarla desde el interior para ganar precisión en los cortes.

El siguiente paso consiste en dibujar el rostro, ya sea con lápiz, marcador o empleando plantillas. Los modelos más sencillos incluyen ojos y boca recortados con líneas rectas y curvas simples, mientras que quienes buscan mayor realismo pueden optar por figuras complejas, dientes tallados o detalles que aprovechan la textura y el color de la corteza interior.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El corte de la figura exige precaución, sobre todo en los bordes. El uso de cuchillos o herramientas especiales puede aumentar la seguridad y facilitar la tarea en detalles pequeños. Original Naked Chef recomienda que los niños colaboren solo en la limpieza o en el marcado de los diseños y que los adultos se encarguen del tallado propiamente dicho.

Una vez terminada la escultura, llega el momento de iluminarla. Para ello se aconseja colocar una vela pequeña –tipo “tea light”– dentro de la calabaza, aunque se puede aumentar el impacto visual colocando varias o recurriendo a luces eléctricas de bajo voltaje para mayor seguridad. Cerrar la tapa concentra la luz y potencia los detalles tallados, aunque dejar una pequeña abertura favorece la ventilación y puede producir juegos de sombra más intensos.

Sumérgete en la esencia de
Sumérgete en la esencia de Halloween con disfraces, calabazas talladas y otros elementos icónicos que hacen que esta festividad sea única. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Algunos creadores experimentados llevan la técnica a otro nivel añadiendo encías y dientes de resina, ojos pintados y detalles con colorantes. Estas propuestas convierten la calabaza en una pieza cercana a la escultura, ideal para quienes desean un adorno único y elaborado.

El trabajo de decoración de calabazas para Halloween, además de ser una expresión artística, refuerza la participación familiar y la creatividad en los días previos a la festividad. A través de simples herramientas, materiales seguros y técnicas accesibles, la tradición posibilita la renovación del entorno hogareño y el disfrute de un ícono ya insustituible de la cultura visual de octubre.

Temas Relacionados

HalloweenDecoraciónNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Para qué sirve hervir cáscaras de naranja con vinagre

Esta mezcla natural se volvió popular por sus múltiples aplicaciones en el cuidado ambiental, ofreciendo alternativas económicas y sostenibles

Para qué sirve hervir cáscaras

Cuán peligroso es el cometa 3I/ATLAS que se acerca a la Tierra, según una experta en astrofísica de Harvard

La argentina Cecilia Garrafo, directora del Instituto AstroAI dependiente de la universidad estadounidense, explicó en Infobae en Vivo los detalles del cuerpo interestelar

Cuán peligroso es el cometa

El icónico asesor de vestuario de Mirtha Legrand recibió una distinción internacional por su trayectoria

Héctor Vidal Rivas fue nombrado Embajador de Buena Voluntad por la World Fashion Exhibition® por su trabajo a favor de la sustentabilidad, el empoderamiento femenino y la innovación argentina con impacto en la escena global

El icónico asesor de vestuario

“Simplemente lo disfruto”: la fórmula de Cher a los 79 años para entrenar cinco veces por semana

La cantante estadounidense mantiene un ritmo de vida activo gracias a una combinación hábitos saludables que refuerzan su energía y bienestar a lo largo del tiempo

“Simplemente lo disfruto”: la fórmula

Receta de compota de manzana y pera, rápida y fácil

Esta opción, popular en la cocina argentina y europea, es una alternativa natural y sencilla para quienes buscan sabores tradicionales y una forma práctica de aprovechar frutas de estación

Receta de compota de manzana
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detectaron cuántas horas de ejercicio

Detectaron cuántas horas de ejercicio ayudan a prevenir el cáncer digestivo

Horror en Hurlingham: discutía con su amigo, lo mató a tiros y le robó la bicicleta

Encuesta: las expectativas de inflación tuvieron una leve baja en octubre

Para qué sirve hervir cáscaras de naranja con vinagre

Tensión en el INTI: vandalizaron 4 cámaras de seguridad en la sede del organismo que desde el lunes será custodiada por Gendarmería

INFOBAE AMÉRICA
Rodrigo Paz dijo que Luis

Rodrigo Paz dijo que Luis Arce debe evitar el ingreso de estructuras criminales a Bolivia tras la operación en Río de Janeiro

El renacimiento de VistaVision: grandes cineastas apuestan por la experiencia cinematográfica en la era digital

Israel recibió dos ataúdes con restos de rehenes entregados por el grupo terrorista Hamas a la Cruz Roja en Gaza

EEUU ofreció ayuda humanitaria al pueblo de Cuba por el azote del huracán Melissa

Jorge “Tuto” Quiroga le pidió a Rodrigo Paz que invite a su investidura a Edmundo González Urrutia

TELESHOW
Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Eva Bargiela y Gianluca Simeone ya eligieron el club de fútbol de su hijo Faustino y los mostraron con su camiseta

Las primeras fotos de la luna de miel de Matías Alé y Martina Vignolo en Miami durante 50 días

Las sentidas palabras de Gimena Accardi tras las fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Mi refugio en días duros”

Maxi López sorprendió con un nuevo proyecto artístico que lo apasiona en Argentina: su talento oculto

Pampita y Martín Pepa festejan su primer año juntos: un viaje a Luján, la distancia superada y el presente perfecto