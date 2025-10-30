5 ideas de maquillaje virales fáciles de hacer para Halloween

Las ideas de maquillaje viral para Halloween permiten lograr looks impactantes sin experiencia profesional ni materiales costosos (Freepik)

Halloween se convirtió en una fecha esperada para quienes buscan mostrar su creatividad con maquillajes y transformaciones que sorprenden. Más allá de fantasmas y personajes tradicionales, surgieron técnicas sencillas y virales que permiten a cualquier persona lograr un look aterrador sin experiencia profesional.

La popularidad de los tutoriales en redes sociales extendió estos maquillajes a todos los niveles: personas que experimentan con sangre falsa y látex, así como quienes optan por alternativas rápidas usando productos básicos.

Cuándo se celebra Halloween

Halloween ocurre cada año el 31 de octubre. En esta fecha, niños, jóvenes y adultos de numerosos países salen disfrazados con maquillajes de terror para pedir dulces con la tradicional frase de “¡Dulce o truco!”. Por ejemplo, en México, la festividad ganó fuerza con matices propios: en vez de “dulce o truco”, se suele pedir “calaverita”.

Halloween se celebra el 31 de octubre y es la ocasión ideal para lucir maquillajes de terror inspirados en tutoriales de redes sociales (Freepik)

Así, cada 31 de octubre abundan disfraces y maquillajes inspirados tanto en las costumbres locales como en iconos del miedo internacionales, llenando las calles de personajes coloridos y espeluznantes.

Esta celebración coincide con otras festividades como el Día de Muertos, aunque mantiene un enfoque lúdico y desenfadado alrededor del miedo, los monstruos y lo sobrenatural. Por ello, Halloween se convierte en el pretexto perfecto para experimentar con maquillaje, sobre todo entre adolescentes y adultos jóvenes que desean destacar con ideas originales.

La noche del 31 de octubre es clave para exhibir estos looks, muchos de los cuales se inspiran en propuestas virales vistas previamente en redes sociales.

5 maquillajes fáciles para Halloween

Cada año, plataformas como TikTok e Instagram se llenan de tutoriales de maquillaje de Halloween, dirigidos a quienes no cuentan con experiencia profesional y solo tienen a mano productos cotidianos. A continuación, se describen cinco ideas populares, sencillas y vistosas que pueden hacerse en pocos pasos y usando materiales accesibles.

1. Look de labios sangrientos con labial rojo

El maquillaje de labios sangrientos con labial rojo y escarbadientes ofrece un efecto dramático y fácil de realizar en casa (@makebyjuani)

Este maquillaje simula cortes y sangre alrededor de la boca, ideal para un toque dramático. El tutorial de @makebyjuani explica que solo es necesario labial rojo y un escarbadientes. Se trazan líneas en la piel usando el escarbadientes y el labial, destacando una línea que recorre un costado de la boca.

Posteriormente, se acentúa con labial rojo oscuro en los trazos y se añade más color en el centro de los labios. Para lograr profundidad, se aplica sombra marrón en el área central. Como cierre, se coloca labial rojo en la punta de la nariz y se dibujan unas líneas extra. El resultado es una herida fresca y un efecto sangriento fácil de conseguir y sin materiales complejos.

2. Maquillaje de payaso sencillo

El maquillaje de payaso sencillo utiliza delineador negro y sombra burdeos para un disfraz clásico y reconocible en Halloween (@makebyjuani)

Esta opción resulta perfecta para quienes quieren un disfraz clásico sin complicaciones. Para el maquillaje de payaso, @makebyjuani recomienda usar un escarbadientes pintado con delineador negro para marcar líneas y triángulos sobre y bajo los ojos. Los bordes de los triángulos se definen con sombra negra y el interior se rellena con sombra color burdeos.

Se añaden círculos cerca de la nariz y el contorno de labios se traza con delineador negro, rellenando después con labial rojo. Una línea extra con el escarbadientes refuerza el acabado dramático. Este maquillaje es reconocido al instante y se adapta a cualquier estilo con facilidad.

3. Herida simulada con cierre de prendas de vestir

La herida simulada con cierre y látex líquido crea un efecto visual impactante y realista, ideal para destacar en la noche de Halloween @candelaabad

El efecto de “herida” expuesta utilizando un cierre sobre la piel es visualmente impactante y viral. La propuesta de @candelaabad comienza cortando la tela del cierre hasta dejar solo el metal. Luego, cierre se adhiere al rostro con látex líquido y se introduce papel dentro del cierre, fijándolo con más látex para lograr textura. Una vez seco, se pinta el interior con pintura roja y se da profundidad usando color negro para simular sangre seca.

Se añade sangre falsa en toda la zona para intensificar el realismo. El efecto es espectacular, aunque los materiales necesarios son fáciles de conseguir.

4. Ojo rajado de efecto especial

El maquillaje de ojo rajado con escarbadiente y labial rojo logra un efecto especial desordenado y vistoso sin recargar el rostro (@vivianhdez)

Este maquillaje destaca por su simplicidad. La explicación de @vivianhdezp indica que solo se requiere un escarbadiente y labial rojo. Se colorea el escarbadiente con el labial y se dibujan líneas diagonales debajo del ojo, además de líneas finas sobre la ceja en dirección paralela.

El labial se fija con sombra roja, mientras que la sombra negra aporta profundidad y simula piel desgarrada. Un detalle especial consiste en salpicar la cara con “sangre” usando un cepillo de dientes viejo para obtener gotas realistas. El resultado no recarga el rostro y ofrece un efecto desordenado muy vistoso.

5. Boca rasgada con látex o pegamento escolar

La boca rasgada con látex o pegamento escolar brinda un acabado de película y puede realizarse con productos accesibles y caseros (@vivianhdez)

Quienes buscan un acabado “de película” pueden elegir la boca rasgada, siempre llamativa. El paso a paso de @vivianhdez comienza preparando la piel, luego aplicando una fina capa de látex líquido (o pegamento escolar no tóxico como reemplazo) alrededor de la boca, colocando papel en varias capas para dar relieve.

Tras secar, se cubre el área con base y se añade sombra oscura en la “herida”, delineando la grieta con negro y difuminando los bordes con rojo y violeta. Para un acabado realista tipo “moretón”, se pueden añadir tonos amarillos o verdes en los márgenes.

La sangre falsa puede prepararse al mezclar miel o jarabe de maíz con colorante rojo y una gota de azul, para lograr la consistencia más real. Los últimos toques incluyen rubor, delineado y máscara de pestañas. Todo el maquillaje se elimina fácilmente usando agua tibia y una toalla húmeda.