Tendencias

Iniciar el consumo de alcohol antes de los 15 años aumenta riesgos a largo plazo, según un estudio australiano

Los científicos observaron que un inicio precoz se asocia a mayor frecuencia de problemas en el rendimiento académico, la salud mental y las relaciones. La importancia de retrasar el primer contacto para proteger el desarrollo adolescente

Por Nicolás Sturtz

Guardar
El inicio precoz en el
El inicio precoz en el consumo de alcohol aumenta hasta un 73% el riesgo de daños en la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Iniciar el consumo de alcohol en edad adolescente incrementa considerablemente la probabilidad de sufrir consecuencias negativas en la adultez temprana y plantea nuevos desafíos para la salud pública.

Un estudio longitudinal realizado en Australia, dirigido por el National Drug and Alcohol Research Centre y publicado en la revista Addiction de la Society for the Study of Addiction (SSA), evidencia que los efectos del consumo temprano pueden extenderse incluso cuando la cantidad ingerida inicialmente es baja.

Riesgos que aumentan con la precocidad

La investigación señala que los adolescentes que prueban alcohol a los 12 años presentan hasta un 73% más de probabilidades de experimentar daños relacionados con el alcohol al llegar a los 20 años, en comparación con aquellos que esperan hasta los 18 años para comenzar a beber.

Este sector, además, exhibe un 24% más de riesgo de consumo excesivo mensual, así como un 54% más de probabilidades de padecer abuso de alcohol y un 36% más de desarrollar un trastorno por consumo de alcohol.

Estos riesgos no aparecen de inmediato. Según la SSA, en el primer año tras el inicio, el nivel de daño puede parecer bajo en quienes empiezan temprano. Sin embargo, el riesgo crece rápidamente con el paso de los años. Al llegar a los 20 años, quienes se iniciaron antes no solo consumen más alcohol, sino que también atraviesan más episodios de consumo compulsivo y acarrean mayores tasas de consecuencias negativas, como problemas en el rendimiento académico, accidentes y dificultades en las relaciones interpersonales.

El inicio precoz en el
El inicio precoz en el consumo de alcohol aumenta hasta un 73% el riesgo de daños en la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuanto antes, mayor impacto

El estudio identificó una clara progresión: cuanto menor es la edad de inicio, mayor es el riesgo a futuro. Los adolescentes que empiezan a beber a los 15 o 16 años presentan cifras intermedias, pero siempre por debajo del riesgo de quienes empezaron a los 12. Por ejemplo, una iniciación a los 15 años implica un riesgo de trastorno por consumo de alcohol un 34% menor en el primer año, respecto de quienes comenzaron a los 12 años.

Con el tiempo, la frecuencia y la cantidad del consumo tienden a aumentar más rápidamente en quienes comenzaron muy jóvenes. Muchos mantienen conductas de alto riesgo durante varios años, lo que favorece la aparición de patrones problemáticos, dependencia y daños tanto físicos como psicológicos. El Dr. Philip Clare, principal autor del trabajo, advirtió que, si bien algunos jóvenes pueden reducir el consumo al entrar en la adultez, la prioridad debe estar en evitar que los riesgos lleguen a niveles elevados y en minimizar el daño acumulado en los años críticos del desarrollo.

Recomendaciones y políticas de prevención

Las autoridades sanitarias australianas y las principales sociedades científicas internacionales coinciden en la necesidad de retrasar al máximo posible el primer consumo de alcohol en los adolescentes. Las directrices nacionales de países como Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos desaconsejan el consumo hasta alcanzar la adultez, postura que cobra fuerza a la luz de estos resultados.

Permitir pequeños sorbos de alcohol
Permitir pequeños sorbos de alcohol en la familia no disminuye el riesgo de daños futuros, según la investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también saca a la luz una creencia común: permitir pequeños sorbos de alcohol en el ámbito familiar como vía de “educación controlada” no reduce el riesgo de daño. Por el contrario, se comprobó que el peligro persiste incluso cuando la cantidad inicial es baja, ya que lo determinante es la temprana exposición, más que el volumen consumido. Según los investigadores, retrasar el inicio del consumo no solo demora la aparición de problemas, sino que también disminuye la intensidad y frecuencia de los daños a largo plazo.

Un desafío para la salud pública global

La problemática del consumo adolescente de alcohol es un reto mundial. La SSA señala que el alcohol figura entre las principales causas de muerte y discapacidad prevenibles en jóvenes de 10 a 24 años. Pese a las políticas de edad mínima para comprar bebidas alcohólicas, la edad de inicio real en países desarrollados sigue situándose alrededor de los 16 años, lo que expone a millones de adolescentes al riesgo de padecer consecuencias graves para su salud.

El debate sobre si retrasar el inicio solo posterga el riesgo o también reduce la magnitud de los daños se mantiene abierto. Sin embargo, la evidencia avalada por este estudio indica que la prevención y la intervención temprana son claves para limitar tanto la frecuencia como la gravedad de los daños asociados al consumo de alcohol en la juventud. Por ello, los expertos insisten en intensificar las campañas de sensibilización e incluir a las familias en las estrategias de prevención, con el objetivo de proteger la salud a largo plazo y garantizar un desarrollo pleno para las próximas generaciones.

Temas Relacionados

Consumo de alcohol en adolescentesPrevención de daños por alcoholTrastorno por consumo de alcoholNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo el descenso de la población de osos polares afecta la alimentación de otros animales en el Ártico

Una investigación planteó que, tras cada cacería en el hielo, estos cuadrúpedos dejan abundantes sobras aprovechadas por al menos 11 especies

Cómo el descenso de la

De Maldivas a Creta: cuáles son las 7 mejores islas del mundo, según un ranking global

Desde playas vírgenes y fauna única hasta resorts de lujo y vestigios históricos, este listado elige los destinos insulares más emblemáticos del planeta. Por qué los Readers’ Choice Awards, de Condé Nast Traveler, eligieron a estos lugares como los más inspiradores para una próxima aventura

De Maldivas a Creta: cuáles

Un tratamiento temprano impacta en la evolución de la psoriasis y previene daños articulares a largo plazo

Los especialistas destacan que iniciar una terapia integral en las primeras fases reduce complicaciones, mejora la respuesta sostenida y disminuye el deterioro de las articulaciones. Los detalles

Un tratamiento temprano impacta en

Por qué el futuro incierto del dragón de montaña en Australia es un alerta sobre la crisis climática

Un equipo de los Museos Victoria detectó retrocesos inéditos en la diversidad y el hábitat de la especie de reptil autóctona por los efectos del calentamiento global

Por qué el futuro incierto

Hombre en Estambul pagará “pensión alimenticia” para sus gatos tras acuerdo de divorcio

El fallo judicial representa un precedente en Turquía al establecer una cuota mensual para el cuidado de dos animales de compañía

Hombre en Estambul pagará “pensión
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los departamentos en el AMBA

Los departamentos en el AMBA aumentaron 5,7% en dólares en el último año: cuánto cuestan en cada barrio

Los intendentes peronistas que fueron candidatos en septiembre sacaron más votos que la lista nacional del PJ

Descubren el mecanismo genético que permite a la ballena boreal vivir más de 200 años

A un año del derrumbe fatal del hotel Dubrovnik en Villa Gesell: qué pasó con la causa y por qué no hay detenidos

Video: un colectivo chocó de forma brutal contra un auto y lo dejó incrustado en una casa en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Condenaron a dos presuntos miembros

Condenaron a dos presuntos miembros de la mafia rusa por intentar asesinar a una periodista opositora a pedido de Irán

Líderes empresariales del Perú se reunieron para analizar los retos y oportunidades del país al 2026

“Poner al colaborador al centro fue la mejor decisión”: universidad peruana alcanza la Certificación de Great Place To Work

Pakistán amenazó con responder a cualquier ataque de Afganistán tras el fracaso de las conversaciones de paz en Estambul

Rafael Grossi advirtió sobre movimientos inusuales en las instalaciones nucleares de Irán: “El uranio enriquecido al 60% sigue allí”

TELESHOW
Nazarena Di Serio dio más

Nazarena Di Serio dio más detalles del episodio de acoso que denunció: “Recibía fotos recortadas de mi familia y amigos”

Evelyn Botto reveló el mensaje secreto que le envió Fede Bal y explicó su significado: “No voy a salir de ahí”

Sofía Gonet se lució con su plato en MasterChef y su dedicatoria sorprendió a todos: “Perdoname, volvamos”

Rusherking habló de su pasado amoroso con la China Suárez y Ángela Torres: “Uno no elige de quién enamorarse”

La emoción de Darío Barassi al encontrarse con Lionel Messi y Rodrigo de Paul: “Confieso que los olí un poco”