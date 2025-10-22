Un diseñador se convirtió en el primer argentino en llevar la alta costura al Ritz de París

La colección "El vuelo inesperado" marca un hito para la alta costura argentina, al instalarse durante un año en el corazón del lujo parisino

El universo de la alta costura internacional suma un nuevo capítulo con la llegada de Javier Saiach a la Galerie du Ritz Paris, el exclusivo pasaje de boutiques de lujo dentro del mítico Hôtel Ritz, situado en la legendaria Place Vendôme. El diseñador argentino marca un hito como el primero del país en instalar una vidriera propia en ese espacio reservado históricamente a casas de moda de renombre mundial.

El desembarco de la colección “El vuelo inesperado” en la capital francesa no solo implica un reconocimiento personal para Saiach, sino que abre una puerta para la consolidación del diseño argentino en la escena global. La propuesta recurre a materiales nobles y técnicas artesanales, en una fusión clara entre respeto por la tradición y apuesta por un lenguaje contemporáneo.

Materiales nobles como organzas y bordados en hilos de seda natural destacan en las creaciones que exhibe Javier Saiach en la capital francesa

Entre las piezas presentadas se encuentran creaciones bordadas con hilos de seda natural, calados tipo Richelieu, organzas, tules y crepes georgette. Estos detalles funcionan como carta de presentación y símbolo de un trabajo que reivindica la precisión y la sensibilidad en cada etapa del proceso.

“Cada prenda refleja la precisión, la sensibilidad y el oficio que definen mi manera de entender la costura,” explica Saiach, quien reconoce en el oficio manual una forma de identidad propia. El uso de técnicas como el bordado en seda y los calados, conocidos en el ámbito de la costura por sus patrones abiertos y motivos ornamentales, convierte cada prenda en una pieza única. Esta labor, muchas veces invisible en el trabajo final, cobra protagonismo a través de la vitrina parisina.

Javier Saiach es el primer diseñador argentino con una vidriera exclusiva en la Galerie du Ritz Paris, dentro del mítico Hôtel Ritz, en Place Vendôme

La Galerie du Ritz Paris se ubica en la Place Vendôme, centro neurálgico de la alta costura, las joyerías más prestigiosas y el lujo parisino. Este espacio forma parte del histórico hotel, célebre por alojar a figuras como Coco Chanel, Ernest Hemingway y Marcel Proust. La presencia de un diseñador argentino en ese entorno renueva el mapa internacional de la moda y pone de relieve la capacidad de la alta costura nacional para dialogar con las grandes tradiciones europeas.

El diseñador destaca el impacto de esta experiencia: “Tener mi propia vitrina en el Ritz, rodeados de diseñadores internacionales, es un antes y un después en mi carrera. Es comenzar a hacer las cosas a otro nivel, mostrando el arte detrás de cada prenda desde una mirada nueva”.

Saiach fusiona técnicas artesanales con un lenguaje contemporáneo, llevando la identidad de la costura argentina a la escena global

La colección “El vuelo inesperado” se exhibirá durante un año completo en la tienda del Ritz. Las piezas pueden adquirirse tanto en la boutique física como desde la plataforma de comercio electrónico del hotel, lo que acerca la alta costura argentina a clientes y coleccionistas de distintas partes del mundo. Este acceso transnacional refuerza el carácter pionero de la hazaña: ningún diseñador argentino dispuso antes de un espacio en ese corredor tan disputado por marcas internacionales.

El propio Saiach define el significado de este logro con palabras que trascienden la individualidad: “Haber llegado a ese espacio es mucho más que un logro personal: es abrir una puerta para la alta costura argentina en el corazón del lujo parisino.” La declaración traduce el sentido de responsabilidad y oportunidad que el creador asume como embajador del diseño local.

El oficio manual y la precisión en cada prenda definen el trabajo presentado por Saiach en la exclusiva galería parisina

El trabajo manual desarrollado en “El vuelo inesperado” representa un homenaje a los saberes tradicionales y, al mismo tiempo, una invitación a repensar el futuro de la moda argentina en el exterior. El término “alta costura” designa la confección de prendas de lujo realizadas a medida y con gran atención al detalle, algo que Saiach adapta a códigos contemporáneos pero sin perder de vista su raíz artesanal.

La permanencia de la colección durante un año en la Galerie du Ritz Paris resulta emblemática dentro del calendario mundial de la moda. Argentina suma de este modo un nuevo punto de visibilidad en un entorno que impone sus propios códigos de exclusividad y excelencia.

Saiach reconoce que esta oportunidad es abrir una puerta para la moda argentina en el corazón de uno de los centros de lujo más reconocidos

La estrategia de venta propuesta, que incluye presencia física en la boutique y comercialización digital, posiciona a las creaciones en redes globales inéditas. La vidriera en Place Vendôme no solo da cuenta del crecimiento personal del diseñador, sino que proyecta una imagen renovada de la alta costura argentina ante un público habituado a los nombres más influyentes del sector.