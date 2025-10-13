Cómo Timothée Chalamet redefinió el glamour en las alfombras rojas: sus looks más audaces

La evolución del estilo de Timothée Chalamet refleja la transformación de la moda masculina en la última década (The Grosby Group)

La trayectoria de Timothée Chalamet en el mundo de la moda es un reflejo de su transición desde promesa juvenil a figura influyente en la cultura contemporánea. Desde sus primeras apariciones públicas, el actor lleva sus looks con una sensibilidad estética que lo distingue dentro y fuera de las pantallas.

Su evolución estilística sirvió de inspiración para una nueva visión del glamour masculino, menos atado a los convencionalismos y más abierto a la exploración de códigos diversos.

2019: traje abstracto y espíritu juvenil

El actor Timothée Chalamet se ha convertido en un referente global por sus elecciones audaces en alfombras rojas internacionales (AFP)

Durante 2019, Timothée Chalamet consolidó su imagen como ícono juvenil a través de elecciones arriesgadas en las alfombras rojas, alejándose de los esquemas tradicionales.

Uno de sus looks más recordados de ese año fue en los Annual Critics Choice Awards: un traje con estampado abstracto multicolor en azul, naranja, blanco y negro, combinado con una camiseta negra sencilla y zapatillas blancas de suela voluminosa.

La chaqueta contaba con solapas puntiagudas y un solo botón de cierre, mientras que el pantalón replicaba el diseño cromático, aportando un aire experimental.

Chalamet completó el conjunto con collares finos y un peinado rizado ligeramente despeinado, reafirmando su apuesta por una estética fresca, desenfadada y poco común en la moda masculina de alto perfil.

2021: atuendo gráfico y botas urbanas

Desde trajes abstractos hasta atuendos monocromáticos, las prendas de Chalamet destacan por su versatilidad y vanguardia (REUTERS)

Para 2021, el repertorio estilístico de Chalamet incorporó elementos urbanos y gráficos que acentuaron su versatilidad. En una de sus apariciones internacionales en el Festival de Cannes, se le vio con una camiseta de manga corta rosa pálido, adornada con un retrato de mujer en tonos grises, pantalones rectos azul oscuro y botas de caña alta en cuero negro.

Su look se completó con una pulsera metálica delgada y un peinado natural y ondulado. Esta combinación de prendas remarcaba la transición de Chalamet de la rebeldía juvenil hacia una etapa más madura, capaz de fusionar códigos relajados y detalles sofisticados con absoluta naturalidad.

2022: impacto monocromático en rojo escarlata

La influencia de Timothée Chalamet impulsa nuevas tendencias de sofisticación y riesgo en la moda para hombres (REUTERS/Yara Nardi)

El año 2022 supuso un punto de inflexión en la construcción del estilo del actor, que apostó por looks audaces y monocromáticos en las alfombras rojas más reconocidas.

Destaca especialmente su aparición en el Festival de Venecia con un conjunto completamente rojo escarlata: pantalón entallado, blusa sin mangas dejando los brazos expuestos y un largo pañuelo a juego en torno al cuello. Las botas negras de efecto brillante y su actitud ante las cámaras reforzaron el impacto visual del atuendo.

Este look evidenció la capacidad del actor para tomar riesgos calculados y convertir una gama cromática intensa en una declaración de intenciones en el espacio público.

2023: prendas de cuero y sofisticación vanguardista

Los looks monocromáticos y urbanos del actor redefinen el concepto de elegancia contemporánea en la industria fashion (REUTERS)

En 2023, Chalamet sostuvo su estatus de referente gracias a elecciones que alternaron sofisticación y modernidad. Uno de los outfits representativos fue el que usó en la Convention of The National Association of Theatre Owner, en Las Vegas, un conjunto íntegramente de cuero negro, compuesto por un chaleco sin mangas y pantalones ceñidos, acompañado por una camiseta blanca y botas negras mate de punta alargada.

Su cabello voluminoso y ligeramente ondulado, junto a una postura relajada, enfatizaban el carácter vanguardista del look.

La elección de materiales y la mezcla de prendas afianzaron su habilidad para redefinir el estilo masculino en clave contemporánea, moviéndose con soltura entre la reminiscencia rockera y la elegancia sobria.

2025: versatilidad en la moda contemporánea

La mezcla de materiales y colores es una constante en la propuesta estilística de Timothée Chalamet a lo largo de los años (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Las últimas imágenes del actor resaltan su llegada a una fase de madurez y adaptación en la moda internacional, capaz de transitar entre la formalidad y el streetwear con igual soltura.

En 2025, mostró looks como un traje de pana marrón de corte clásico, complementado con camisa blanca y pañuelo ligero en el cuello, anteojos oscuros y botas de cuero, que utilizó en la presentación de “A Complete Unknown” en Italia.

Timothée Chalamet sobresale por fusionar elementos clásicos con toques urbanos y texturas experimentales (The Grosby Group)

Igualmente, apostó, para el partido de los Knicks, en el Madison Square Garden, por una campera varsity naranja brillante combinada con jeans holgados, camiseta negra y accesorios metálicos, así como por atuendos urbanos, como el outfit que se pudo ver en Nueva York, de cuero negro con bolso miniatura naranja, botas camel y el cabello rapado.

El actor desafía los convencionalismos de la moda y consolida su identidad como icono masculino actual (The Grosby Group)

Estos nuevos estilismos reflejan una evolución cromática y textural que lo posiciona como un nombre esencial en la conversación global sobre la moda masculina, preparado para seguir sorprendiendo en cada aparición pública.