Tendencias

Cómo Timothée Chalamet redefinió el glamour en las alfombras rojas: sus looks más audaces

El actor estadounidense transformó los códigos de elegancia y experimentación en la moda masculina

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
La evolución del estilo de
La evolución del estilo de Timothée Chalamet refleja la transformación de la moda masculina en la última década (The Grosby Group)

La trayectoria de Timothée Chalamet en el mundo de la moda es un reflejo de su transición desde promesa juvenil a figura influyente en la cultura contemporánea. Desde sus primeras apariciones públicas, el actor lleva sus looks con una sensibilidad estética que lo distingue dentro y fuera de las pantallas.

Su evolución estilística sirvió de inspiración para una nueva visión del glamour masculino, menos atado a los convencionalismos y más abierto a la exploración de códigos diversos.

2019: traje abstracto y espíritu juvenil

El actor Timothée Chalamet se
El actor Timothée Chalamet se ha convertido en un referente global por sus elecciones audaces en alfombras rojas internacionales (AFP)

Durante 2019, Timothée Chalamet consolidó su imagen como ícono juvenil a través de elecciones arriesgadas en las alfombras rojas, alejándose de los esquemas tradicionales.

Uno de sus looks más recordados de ese año fue en los Annual Critics Choice Awards: un traje con estampado abstracto multicolor en azul, naranja, blanco y negro, combinado con una camiseta negra sencilla y zapatillas blancas de suela voluminosa.

La chaqueta contaba con solapas puntiagudas y un solo botón de cierre, mientras que el pantalón replicaba el diseño cromático, aportando un aire experimental.

Chalamet completó el conjunto con collares finos y un peinado rizado ligeramente despeinado, reafirmando su apuesta por una estética fresca, desenfadada y poco común en la moda masculina de alto perfil.

2021: atuendo gráfico y botas urbanas

Desde trajes abstractos hasta atuendos
Desde trajes abstractos hasta atuendos monocromáticos, las prendas de Chalamet destacan por su versatilidad y vanguardia (REUTERS)

Para 2021, el repertorio estilístico de Chalamet incorporó elementos urbanos y gráficos que acentuaron su versatilidad. En una de sus apariciones internacionales en el Festival de Cannes, se le vio con una camiseta de manga corta rosa pálido, adornada con un retrato de mujer en tonos grises, pantalones rectos azul oscuro y botas de caña alta en cuero negro.

Su look se completó con una pulsera metálica delgada y un peinado natural y ondulado. Esta combinación de prendas remarcaba la transición de Chalamet de la rebeldía juvenil hacia una etapa más madura, capaz de fusionar códigos relajados y detalles sofisticados con absoluta naturalidad.

2022: impacto monocromático en rojo escarlata

La influencia de Timothée Chalamet
La influencia de Timothée Chalamet impulsa nuevas tendencias de sofisticación y riesgo en la moda para hombres (REUTERS/Yara Nardi)

El año 2022 supuso un punto de inflexión en la construcción del estilo del actor, que apostó por looks audaces y monocromáticos en las alfombras rojas más reconocidas.

Destaca especialmente su aparición en el Festival de Venecia con un conjunto completamente rojo escarlata: pantalón entallado, blusa sin mangas dejando los brazos expuestos y un largo pañuelo a juego en torno al cuello. Las botas negras de efecto brillante y su actitud ante las cámaras reforzaron el impacto visual del atuendo.

Este look evidenció la capacidad del actor para tomar riesgos calculados y convertir una gama cromática intensa en una declaración de intenciones en el espacio público.

2023: prendas de cuero y sofisticación vanguardista

Los looks monocromáticos y urbanos
Los looks monocromáticos y urbanos del actor redefinen el concepto de elegancia contemporánea en la industria fashion (REUTERS)

En 2023, Chalamet sostuvo su estatus de referente gracias a elecciones que alternaron sofisticación y modernidad. Uno de los outfits representativos fue el que usó en la Convention of The National Association of Theatre Owner, en Las Vegas, un conjunto íntegramente de cuero negro, compuesto por un chaleco sin mangas y pantalones ceñidos, acompañado por una camiseta blanca y botas negras mate de punta alargada.

Su cabello voluminoso y ligeramente ondulado, junto a una postura relajada, enfatizaban el carácter vanguardista del look.

La elección de materiales y la mezcla de prendas afianzaron su habilidad para redefinir el estilo masculino en clave contemporánea, moviéndose con soltura entre la reminiscencia rockera y la elegancia sobria.

2025: versatilidad en la moda contemporánea

La mezcla de materiales y
La mezcla de materiales y colores es una constante en la propuesta estilística de Timothée Chalamet a lo largo de los años (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Las últimas imágenes del actor resaltan su llegada a una fase de madurez y adaptación en la moda internacional, capaz de transitar entre la formalidad y el streetwear con igual soltura.

En 2025, mostró looks como un traje de pana marrón de corte clásico, complementado con camisa blanca y pañuelo ligero en el cuello, anteojos oscuros y botas de cuero, que utilizó en la presentación de “A Complete Unknown” en Italia.

Timothée Chalamet sobresale por fusionar
Timothée Chalamet sobresale por fusionar elementos clásicos con toques urbanos y texturas experimentales (The Grosby Group)

Igualmente, apostó, para el partido de los Knicks, en el Madison Square Garden, por una campera varsity naranja brillante combinada con jeans holgados, camiseta negra y accesorios metálicos, así como por atuendos urbanos, como el outfit que se pudo ver en Nueva York, de cuero negro con bolso miniatura naranja, botas camel y el cabello rapado.

El actor desafía los convencionalismos
El actor desafía los convencionalismos de la moda y consolida su identidad como icono masculino actual (The Grosby Group)

Estos nuevos estilismos reflejan una evolución cromática y textural que lo posiciona como un nombre esencial en la conversación global sobre la moda masculina, preparado para seguir sorprendiendo en cada aparición pública.

Temas Relacionados

Timothée ChalametModaAlfombra rojaEstilo de celebridadesModa masculinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

De correr a entrenar fuerza, los ejercicios que ayudan realmente a evitar deterioro de la vista

El nivel de exigencia y la constancia pueden marcar la diferencia cuando se trata de cuidar la visión a largo plazo. Qué factores priorizan los expertos

De correr a entrenar fuerza,

Cómo es el nuevo paradigma en la atención de la salud cardiovascular centrado en el paciente

En los próximos días, especialistas de la región y referentes internacionales se reunirán en Buenos Aires para compartir perspectivas sobre este rubro. Abordarán desafíos y avances vinculados a la detección, el manejo clínico y la reducción de factores de riesgo

Cómo es el nuevo paradigma

Cuáles son los efectos del estrés postraumático en los rehenes israelíes liberados

En el marco del histórico acuerdo entre Israel y Hamas para el alto el fuego, la liberación de quienes estuvieron más de dos años en manos de la organización terrorista conmovió al mundo. Cuáles son las condiciones de salud física y mental que deberán enfrentar

Cuáles son los efectos del

Captan por primera vez al murciélago más grande de Europa cazando y comiendo aves a gran velocidad en pleno vuelo

Una investigación internacional pudo demostrar con tecnología avanzada la antigua hipótesis que señalaba al nóctulo mayor como cazador y devorador de pájaros en el aire

Captan por primera vez al

Hallazgo de la Universidad de Cambridge: células madre pueden formar sangre en el laboratorio por sí solas

Científicos de la universidad británica crearon “hematoides” que producen sangre sin agregar factores externos ni manipular genes. Cómo el avance podría facilitar la evaluación de medicamentos y explorar terapias personalizadas

Hallazgo de la Universidad de
ÚLTIMAS NOTICIAS
El doble femicidio en Córdoba

El doble femicidio en Córdoba y la desaparición del chofer: hallaron un cuerpo en Entre Ríos

Los gobernadores de Provincias Unidas buscan consolidarse como una alternativa electoral y se mostrarán con Martín Lousteau

Fiscales y funcionarios judiciales realizaron una visita al Museo del Holocausto centrada en género y memoria

Brutal accidente en pleno centro de Córdoba: un conductor perdió el control de su auto y atropelló a varias personas

Tras el revés por las boletas, LLA apuesta a fortalecer la marca y el PRO reclama mayor participación

INFOBAE AMÉRICA
De correr a entrenar fuerza,

De correr a entrenar fuerza, los ejercicios que ayudan realmente a evitar deterioro de la vista

“Un nuevo capítulo para la región”: la Casa Blanca reveló el documento que firmaron Estados Unidos, Qatar, Turquía y Egipto sobre Gaza

Los mensajes ocultos en tatuajes de momias milenarias guardan secretos sobre rituales desconocidos en antiguas civilizaciones

Fingió ser ciego durante 50 años y estafó más de un millón de euros al Estado italiano: así lo descubrieron

Dos activistas venezolanos exiliados resultaron heridos tras ser atacados a tiros fuera de su residencia en Colombia

TELESHOW
¿Pampita salió con Luis Miguel?

¿Pampita salió con Luis Miguel? La frase de Barbie Simons y la llamativa reacción de la conductora

El enojo de Georgina Barbarossa en medio de una pelea de Mariana Brey y Nancy Pazos: “Me levanto y me voy”

Florencia Peña sorprendió con su rutina diaria con bandas elásticas

Pampita le respondió a la China Suárez luego de que la dejara de seguir en redes: “Ya hablaremos”

Actores prestigiosos se unen a beneficio de La Casa del Teatro en 4 noches únicas: de Romina Richi a Miguel Ángel Solá