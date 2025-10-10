Tendencias

Para qué sirve mezclar hojas de laurel con vinagre

Esta combinación se consolida como una solución versátil que limpia, aromatiza y protege espacios, además de potenciar sabores y conservar alimentos en la cocina

Por Nazareno Rosen

Guardar
La mezcla de hojas de
La mezcla de hojas de laurel y vinagre sirve como limpiador, aromatizante y repelente natural en el hogar (Freepik)

Mezclar hojas de laurel con vinagre permite crear una solución multifuncional que puede aprovecharse tanto en la cocina como en el hogar. Según informó la Revista Boletín Redipe, esta combinación resulta útil para potenciar el sabor y conservar alimentos y encurtidos, además de actuar como limpiador y aromatizante natural de ambientes. Gracias a sus propiedades, la mezcla es apreciada por su capacidad para repeler insectos, desinfectar superficies y mantener espacios frescos, mientras que en el ámbito culinario ayuda a realzar el aroma y la vida útil de distintos platos.

Para qué sirve mezclar hojas de laurel y vinagre en casa

Esta combinación potencia el sabor
Esta combinación potencia el sabor y la conservación de alimentos en la cocina, además de neutralizar olores (Freepik)

Además, National Geographic indicó que la combinación de hojas de laurel y vinagre en un frasco genera un producto multiuso que aprovecha tanto las cualidades del laurel como las del vinagre. Esta mezcla es utilizada en el ámbito doméstico principalmente para la limpieza, el control de olores y como repelente natural. Los aceites presentes en el laurel, junto con el poder desinfectante del vinagre, hacen que esta preparación ayude a mantener áreas del hogar más frescas, libres de insectos y con una fragancia herbal perceptible.

El laurel, muy valorado en la cocina, suma a su uso gastronómico un conjunto de propiedades que permiten su aprovechamiento en diferentes espacios del hogar. Cuando se mezcla con vinagre, el resultado es una solución que no solo limpia y perfuma ambientes, sino que también constituye una alternativa ecológica a los productos químicos convencionales. Además, el laurel aporta una nota aromática fresca que neutraliza olores y genera una atmósfera más agradable.

Por otra parte, hay quienes recurren a esta mezcla por creencias asociadas al Feng Shui. Se le atribuye capacidad para atraer buena energía y prosperidad al hogar, ayudando a alejar lo negativo de quienes allí residen. Así, la mezcla amalgama funciones prácticas y simbólicas, integrando beneficios tangibles y significados culturales dentro de las rutinas diarias.

Las propiedades culinarias de las hojas de laurel con vinagre

El laurel y el vinagre
El laurel y el vinagre juntos ofrecen una alternativa ecológica a los productos químicos convencionales para el hogar (Freepik)

La combinación de hojas de laurel y vinagre en la cocina ofrece una doble ventaja: potencia el sabor de los platos y prolonga la conservación de los alimentos. Utilizadas en marinadas, adobos y encurtidos, las hojas de laurel junto con el vinagre aportan un aroma herbal intenso y ayudan a realzar el gusto de carnes, pescados y vegetales.

Además, sus propiedades antimicrobianas contribuyen a inhibir el crecimiento de bacterias, lo que extiende la vida útil de conservas y prepara alimentos más seguros. Esta mezcla, según el medio, también muestra gran versatilidad: se puede emplear en guisos, sopas, salsas e incluso en masas para repostería. Para evitar que domine otros sabores, basta con usar unas pocas hojas.

En el ámbito doméstico, hervir hojas de laurel en vinagre permite crear un limpiador natural y perfumado, eficaz para eliminar grasa y malos olores en la cocina, además de servir como desinfectante vegetal. Aplicar esta mezcla diluida en rincones del hogar puede ayudar a repeler insectos como hormigas y cucarachas.

A nivel digestivo, una infusión preparada solo con hojas de laurel y agua facilita la digestión y reduce gases, aunque no debe ingerirse el vinagre infusionado por su alta acidez. Siempre es fundamental emplear laurel culinario y evitar otras especies tóxicas.

Otros repelentes naturales

Existen otros repelentes naturales además
Existen otros repelentes naturales además de las hojas de laurel con vinagre (Freepik)

La mezcla de hojas de laurel y vinagre es reconocida como un eficaz repelente natural, pero existen también otras alternativas que pueden emplearse en el hogar para mantener alejados a los insectos de forma no química. Entre los repelentes más populares se encuentran el uso de limón con clavos de olor, que resulta efectivo contra mosquitos y moscas al liberar un aroma intenso que estos insectos evitan. Además, el aceite esencial de citronela se aplica en difusores o rociadores para repeler mosquitos de espacios cerrados y abiertos.

Por otro lado, Consumer informó que la menta y el eucalipto también se utilizan por su poder aromático, ya sea como aceites esenciales o plantas frescas, ayudando a reducir la presencia de hormigas, moscas y otros insectos en la vivienda. En el caso de las cucarachas, el pepino fresco o las hojas de laurel secas suelen colocarse en rincones estratégicos. El vinagre blanco puro, en sí mismo, es otra opción tradicional que espanta insectos y limpia superficies al mismo tiempo.

Estas alternativas, junto al vinagre con laurel, ofrecen diferentes posibilidades naturales para quienes buscan soluciones ecológicas y accesibles para el control de plagas domésticas, sin recurrir a productos químicos agresivos.

Temas Relacionados

LaurelVinagreRepelentesHogarÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un estudio reveló un predictor clave de fertilidad en las mujeres

La investigación publicada en la revista Science demostró que el ritmo del reloj biológico femenino no sólo lo marca la cantidad y calidad de los óvulos, sino también las conexiones entre el tejido ovárico y el sistema nervioso

Un estudio reveló un predictor

Cinco recetas fáciles con huevo para sumar sabor y variedad al menú

En el Día Mundial del Huevo, opciones como la tortilla de espinaca y el quiche, entre otras, permiten explorar combinaciones y distintas texturas

Cinco recetas fáciles con huevo

El sueño de un perro que habla, la ilusión de la tecnología y la advertencia de los científicos sobre los riesgos de humanizar a las mascotas

Durante siglos, la idea de perros parlantes fascinó a la humanidad. Hoy, expertos advierten sobre los peligros de confundir comportamientos con lenguaje real y el efecto en el bienestar animal

El sueño de un perro

Descubren por qué el cáncer de vejiga es más frecuente en varones y fumadores

Un equipo de científicos utilizó tecnología avanzada para identificar alteraciones genéticas. Cuáles fueron los resultados que publicaron en la revista Nature

Descubren por qué el cáncer

Vestir de negro: el truco de las celebridades para lucir sofisticadas y transmitir seguridad, según psicólogos y estilistas

Es mucho más que una tendencia: especialistas aseguran que su uso frecuente puede comunicar desde audacia y profesionalismo hasta misterio y deseo de anonimato, dependiendo del contexto y la personalidad

Vestir de negro: el truco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuenta regresiva para un

Cuenta regresiva para un nuevo lanzamiento de SpaceX que podría cambiar las reglas de la exploración espacial

Qué dijo el creador de ChatGPT sobre la inversión en el país y su homenaje al argentino que falleció de forma trágica días atrás

Cómo se mueve el único dólar que cotiza en el mercado durante el feriado

Giro en la causa del femicidio de Daiana Mendieta en Entre Ríos: qué reveló la autopsia

Doble femicidio en Bahía Blanca: detuvieron a un familiar de las víctimas

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Israel anunció

El Ejército de Israel anunció la derrota de Hamas y detalló las zonas bajo control militar en la Franja de Gaza

Damien Hirst, Invader y Shepard Fairey revolucionan Londres con una muestra que une arte urbano y provocación

Putin opinó sobre el Nobel de la Paz: “Trump hace mucho para la solución de conflictos”

Luis Arce pide a la Fuerza Aérea Boliviana estar preparada “para defender cualquier intento de injerencia externa”

Ken Follett nos acerca a la creación del megalito de Stonehenge en el Neolítico: “las mujeres también hicieron muchas cosas”

TELESHOW
Mario Pergolini sorprendió al hablar

Mario Pergolini sorprendió al hablar de su futuro en los medios: “Hay una edad en la que ya no hay que estar”

Un look audaz en un sitio histórico de Buenos Aires: Natalia Oreiro deslumbró en el estreno de su nueva película

La llamativa frase de Nacho Castañares sobre la posible reconciliación de Daniela Celis y Thiago Medina

La revelación de Benjamín Vicuña: “Cuesta que a un actor chileno le vaya bien en la Argentina”

Nico Occhiato habló de su experiencia al frente de La Voz Argentina y de los requisitos para seguir en Telefe