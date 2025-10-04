Tendencias

La nueva Pamela Anderson sorprendió en la Semana de la Moda de París: sin maquillaje, ahora apuesta por el bare fringe

La actriz, quien se ha vuelto una embajadora de la belleza al natural, abandonó su icónico rubio y se presentó con un corte pelirrojo y flequillo texturizado

El vestido negro de inspiración
El vestido negro de inspiración retro destacó la silueta y el estilo refinado de la actriz estadounidense (Grosby)

Pamela Anderson, la icónica actriz de Baywatch, transita una nueva etapa en la que promueve la autenticidad, la sencillez y la naturalidad. Casi como un mandato, ya lo dijo en una entrevista reciente: “Es mejor para mí no usar maquillaje”.

En ese contexto nuevamente volvió a desafiar las leyes de la belleza convencional al ser protagonista de la Semana de la Moda de París con una serie de apariciones que redefinieron su imagen y la posicionaron en una nueva etapa de su trayectoria. A sus 58 años, la actriz presentó una transformación radical al abandonar su conocido cabello rubio y adoptar un corte bob con tono pelirrojo, tambien conocido como “Bare fringe”.

En una de las jornadas clave del evento, Pamela Anderson eligió un vestido negro largo de corte clásico con matices retro. La prenda destacaba por su cuello alto, hombros marcados y manga larga, confeccionada en un tejido con brillo sutil que aportó textura y profundidad sin necesidad de excesos.

Como único accesorio, la actriz sumó pendientes de formato circular en color dorado, que generaron un contraste luminoso y moderno. El peinado acompañó la misma lógica: la melena pelirroja en tonalidad cobriza, peinada en ondas suaves con volumen, enmarcó el rostro y sumó movimiento al conjunto y como ya es característico de la emblemática interprete de Barb Wire, ni una gota de maquillaje.

Accesorios mínimos, impacto máximo

La elección de prendas sofisticadas
La elección de prendas sofisticadas y accesorios minimalistas definió el regreso de Pamela Anderson a los grandes eventos fashion (Grosby)

Para una de sus salidas por la ciudad, apostó por un vestido satinado en tono topo, una de las opciones más elegantes y contemporáneas de toda la semana. El diseño de largo midi presentaba cuello perkins, mangas largas y una silueta fluida con detalles de drapeados en la parte inferior.

Los complementos se mantuvieron sutiles: un clutch de mano en tono claro y stilettos negros de punta alargada, ambos elegidos para armonizar con la neutralidad del vestido. En este look, la ausencia de joyas llamativas se tradujo en una presencia limpia y una imagen refinada alineada con las tendencias actuales.

Redefiniendo el glamour con sencillez

En una de sus recorridas por las calles de París, mostró el tercer gran look de la semana: un conjunto urbano negro totalmente minimalista compuesto por un suéter de cuello alto y pantalón recto al tobillo.

La actriz sorprendió al público
La actriz sorprendió al público y la industria con la renovación total de su imagen (Grosby)

El calzado seleccionado fueron zapatos de charol tipo salón también en negro, que acompañaron el carácter profesional y contemporáneo del outfit. La combinación se completó con gafas oscuras de marco grueso, un accesorio clave para reforzar el tono moderno y mantener privacidad en ambientes públicos y de alta exposición.

Este look remarcó la capacidad de la actriz para dominar códigos urbanos y adaptarlos a su propia narrativa, aprovechando también la melena pelirroja que sirvió de punto de color en una paleta monocromática.

La nueva etapa de autenticidad de la actriz

La reciente serie de apariciones públicas de Pamela Anderson volvió a poner el foco en su postura consolidada frente al maquillaje y la imagen personal.

La actriz le explicó a People que su decisión de dejar atrás el maquillaje surgió de forma natural luego del fallecimiento de su maquilladora de confianza, Alexis Vogel: “Ella fue la mejor. Y desde entonces, simplemente sentí: sin Alexis, es mejor para mí no usar maquillaje”. Este cambio, lejos de responder a una moda pasajera, significó una redefinición de su relación con la belleza y su imagen pública.

Pamela Anderson mantiene su decisión
Pamela Anderson mantiene su decisión de mostrarse sin maquillaje en eventos públicos, reafirmando su mensaje de autenticidad y aceptación personal REUTERS/Isabel Infantes

En el discurso de la famosa C.J. Parker, la elección de presentarse sin maquillaje se transformó en una declaración de principios. “Estoy suficiente tal como soy, y no tengo necesidad de perseguir sueños imposibles”, afirmó la intérprete. La reacción positiva del público y el eco mundial de su decisión alentaron a la actriz a sostener su perfil auténtico, fortaleciendo el mensaje de autoaceptación y libertad de elección.

Romance y complicidad: la relación con Liam Neeson

En paralelo a su nueva etapa estética, Pamela Anderson fue noticia por su vínculo sentimental con Liam Neeson, actor irlandés con quien compartió la reciente grabación de la película “The Naked Gun”.

La revista Us Weekly confirmó que ambos mantienen una relación que inició durante el rodaje y se fortaleció con el tiempo. Su vínculo trascendió la ficción y se tradujo en una cercanía notoria, observada en estrenos y alfombras rojas.

Pamela Anderson y Liam Neeson
Pamela Anderson y Liam Neeson consolidan su vínculo tras compartir rodaje, evidenciando una complicidad que trasciende la pantalla (Photo by Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Fuentes cercanas a la pareja señalaron que Neeson y Anderson comparten una dinámica basada en la sencillez y la transparencia, lejos de las expectativas tradicionales de Hollywood.

En diversas entrevistas, la actriz valoró la autenticidad de su compañero de reparto y el hecho de que “no necesita jugar un personaje para sentirse cómoda”.

Ambos actores han destacado públicamente la química que desarrollaron. En palabras de Liam Neeson: “Nunca nos habíamos visto antes y pensé: ‘Wow, es hermosa’. Pero tenía esta maravillosa sensación de picardía y humanidad”. Anderson, en tanto, compartió que la relación se afianzó compartiendo gestos cotidianos y la confianza de ser ellos mismos dentro y fuera de cámara.

