Casa FOA 2025: la exposición de diseño se reinventa y celebra el maximalismo urbano en Puerto Madero

La muestra celebra su aniversario con una apuesta audaz por la abundancia creativa. Espacios intervenidos, innovación y tendencias

El maximalismo urbano se convierte en el eje conceptual de la edición 2025 de Casa FOA, que celebra su 40° aniversario en el Distrito Madero Harbour de Puerto Madero.

El evento se realiza en el Distrito Madero Harbour, un complejo de usos mixtos con torres, oficinas, restaurantes y el único helipuerto en altura de la ciudad

La muestra, que abrió sus puertas el 1 de octubre y permanecerá disponible hasta el 2 de noviembre, propone un recorrido por más de 5.900 m² de espacios intervenidos, donde la innovación, la historia y las tendencias del diseño argentino confluyen en una experiencia sensorial y creativa.

El evento se desarrolla en un complejo de usos mixtos, situado en el Dique 1 de Puerto Madero. Este enclave de vanguardia integra torres residenciales, oficinas premium, restaurantes de autor y un helipuerto en altura, el único de su tipo en la ciudad.

La monumentalidad del predio, con ambientes que alcanzan casi seis metros de altura, ofrece un marco excepcional para que más de 35 profesionales —entre arquitectos, interioristas, paisajistas y artistas— desplieguen propuestas que exploran los límites del diseño contemporáneo.

Cada ambiente, desde dormitorios y cocinas hasta coworkings, bodegas, baños y áreas de wellness, se transforma en un laboratorio donde se experimenta con materiales, paletas cromáticas, texturas y soluciones innovadoras.

Más de 35 profesionales despliegan propuestas únicas en un complejo de usos mixtos. Experiencias inmersivas, arte y lujo redefinido en cada rincón del distrito

El recorrido sorprende con patios exteriores, galerías de arte, vistas abiertas al distrito e instalaciones artísticas en escaleras y pasillos, elementos que ya forman parte del sello distintivo de Casa FOA.

Casa FOA 2025 abandona el minimalismo y apuesta por la abundancia creativa, superponiendo colores, patrones y texturas

La edición aniversario abandona el minimalismo que dominó años anteriores y adopta una estética maximalista, bajo la premisa de que “más es más”. Esta corriente reivindica la abundancia creativa a través de la superposición de colores, patrones y texturas, logrando una convivencia armónica y sofisticada. El lujo contemporáneo se redefine en clave de durabilidad, funcionalidad y bienestar, sin perder de vista la elegancia y el refinamiento.

La muestra anticipa tendencias de decoración para 2026, mostrando materiales, paletas y soluciones que marcarán el diseño futuro. Este Departamento de lujo, propuesta de Fontana

La muestra funciona como un anticipo de las tendencias de decoración que marcarán 2026. Los materiales, paletas y soluciones exhibidos suelen anticipar lo que, meses después, se incorpora en viviendas, locales y oficinas. El recorrido permite observar cómo se combinan los colores, qué texturas adquieren protagonismo y de qué manera se resignifican los espacios de trabajo y relax en un contexto urbano en constante transformación.

Casa FOA 2025 invita a profesionales y público general a descubrir innovación, arte y nuevas formas de habitar los espacios urbanos

Visitar Casa FOA 2025 implica sumergirse en un universo donde la innovación, la estética y la emoción se entrelazan. El visitante puede descubrir nuevas formas de iluminar ambientes, sorprenderse con instalaciones artísticas, detenerse en una cafetería de autor y salir con ideas aplicables a su propio hogar. La propuesta no se limita a profesionales del sector, sino que se presenta como una invitación abierta a curiosos, aficionados, estudiantes y a todo aquel que busque inspiración.

Estudios consagrados y nuevos talentos exploran los límites del maximalismo

La exposición puede visitarse hasta el 2 de noviembre en Juana Manso 1980, en el Distrito Madero Harbour de Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

*Fotos: Diego García - Casa Foa