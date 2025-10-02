Tendencias

Receta de galletas veganas de naranja, rápida y fácil

Esta opción es ideal para quienes buscan alternativas simples, frescas y sin lácteos ni huevos para disfrutar a la hora de la merienda

Guardar
Las galletas veganas de naranja
Las galletas veganas de naranja destacan por su sabor cítrico y textura ligera (foto: Freepik)

Las galletas veganas de naranja son perfectas para quienes buscan una merienda saludable, deliciosa y diferente, además de ser aptas para todos. Son ideales para todo tipo de escenarios: desde una merienda con amigos, una solución para entretener a los más chicos, o incluso, para acompañar con el mate y/o café.

Estas nacen como alternativa moderna al clásico budín de naranja, adaptando la repostería tradicional para estilos de vida que optan por no consumir productos de origen animal. Su historia acompaña la tendencia mundial hacia recetas más inclusivas y conscientes, donde sabores intensos logran sustituir a la manteca y los huevos gracias a ingeniosos reemplazos vegetales. Las galletas veganas de naranja se pueden hacer más blanditas o crujientes según el tiempo de horneado y quedan perfectas cubiertas con un glaseado o acompañando una infusión fresca.

Receta de galletas veganas de naranja

La receta de galletas veganas de naranja se caracteriza por su practicidad y frescura. Solo se necesitan ingredientes simples como harina, jugo y ralladura de naranja, aceite y un endulzante vegetal, logrando una masa que no requiere amasados, extensos ni reposos prolongados. Una vez formada y cortada, solo resta hornearlas por pocos minutos y disfrutar su exquisito sabor natural.

Estas galletas, al no llevar lácteos ni huevos, resultan ligeras y fáciles de digerir. Además, se puede potenciar su sabor agregando semillas o chips de chocolate vegano. Frescas, suaves y con ese dejo cítrico tan característico que los vuelven ideales para disfrutar en cualquier ocasión.

Tiempo de preparación

En total, la receta lleva 30 minutos:

  • 10 minutos para preparar y mezclar los ingredientes.
  • 5 minutos para formar y cortar las galletas.
  • 12-15 minutos de horneado según el grosor y el crocante deseado.

Ingredientes

  • 200 g de harina 0000 (puede ser integral o mitad y mitad)
  • 80 g de azúcar (puede reemplazarse por azúcar mascabo o de coco)
  • 60 ml de aceite neutro (girasol, maíz o coco)
  • 1 naranja grande (ralladura y jugo)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
La receta de galletas veganas
La receta de galletas veganas de naranja es ideal para una merienda saludable (foto: Freepik)

Cómo hacer galletas veganas de naranja, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y preparar una bandeja con papel manteca o silicona.
  2. En un bol, mezclar la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la pizca de sal.
  3. Rallar la naranja y exprimir su jugo. Añadir ambos a la mezcla seca.
  4. Agregar el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar con cuchara de madera o espátula, hasta obtener una masa homogénea. Si la masa queda muy seca, añadir una cucharada extra de jugo de naranja.
  5. Tomar pequeñas porciones con las manos, formar bolitas y aplanarlas en la bandeja (o utilizar cortantes de acero inoxidable). Dejar separación entre cada una.
  6. Hornear entre 12 y 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados.
  7. Retirar, dejar enfriar sobre una rejilla y disfrutar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la receta rinde para aproximadamente 18 galletas medianas (de 4-5 cm de diámetro). Ideal para uno solo, como así también 2, 3 e incluso 6 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada una de estas galletas veganas de naranja contiene aproximadamente:

  • Calorías: 65
  • Grasas: 2,5 g
  • Grasas saturadas: 0,3 g
  • Carbohidratos: 10 g
  • Azúcares: 3,8 g
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las galletas veganas de naranja se conservan frescas y crocantes hasta 5 días. Lo recomendable es dejarlas en un recipiente hermético, preferentemente en un lugar fresco y seco.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Científicos diseñaron un parche inteligente que reduce antojos y emociones negativas en casos de adicciones

Un ensayo clínico con 120 adultos en Estados Unidos mostró que quienes usaron el dispositivo reportaron menos días de consumo y mayor bienestar emocional que el grupo control

Científicos diseñaron un parche inteligente

La peligrosa araña del banano: cómo actúa la especie que está entre las más venenosas del mundo

La reciente detección de dos ejemplares en supermercados de Uruguay despertó inquietud por su reputación como uno de los tipos más agresivos. Una experta del CONICET explicó a Infobae en qué ocasiones su veneno representa mayor o menor riesgo

La peligrosa araña del banano:

Cumbre de expertos en Buenos Aires: cómo será el encuentro sobre innovación cardiovascular

El PreCongreso ICBA 2025 se realizará el 14 de octubre en La Rural. Especialistas nacionales junto a referentes de la Universidad de Harvard, Mayo Clinic y Cedars-Sinai debatirán sobre los últimos avances en prevención y tratamientos

Cumbre de expertos en Buenos

El Caribe se consolida como la región favorita de los expertos en viajes

Diez especialistas consultados por Travel + Leisure coinciden en que el Caribe, con sus islas diversas y singulares, es el destino predilecto para vacaciones insulares, destacando tres en particular

El Caribe se consolida como

Receta de salsa bechamel, rápida y fácil

Una preparación clásica de la cocina europea, ideal para quienes buscan una textura cremosa en pastas, gratinados o carnes

Receta de salsa bechamel, rápida
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: “Pequeño J” quedará preso en un penal a la espera de la extradición

En 2025 bajó la desigualdad, aunque aún hay una brecha amplia entre la población de mayores y de menores ingresos

Triple femicidio narco: expulsaron al ladero de “Pequeño J” de Perú y esta noche llegará a Buenos Aires

Incendios forestales en Jujuy: el Ramal y la Puna están bajo alerta roja por condiciones extremas

Mientras avanza el juicio por la muerte de Maradona, Makintach no fue a la mediación con Dalma y Giannina

INFOBAE AMÉRICA
Canadá acusó a China y

Canadá acusó a China y Rusia de intentar manipular sus elecciones de abril

Egipto aseguró que Hamas no tendrá “ningún papel” en el futuro de Gaza

Natalia Lafourcade estrenó una nueva canción “para poder aportar algo positivo al mundo en que vivimos”

El canciller de Francia consideró que Hamas debe aceptar su rendición

Científicos diseñaron un parche inteligente que reduce antojos y emociones negativas en casos de adicciones

TELESHOW
Lali visitó la casa de

Lali visitó la casa de Operación Triunfo en España: recordó el inicio de su carrera y aconsejó a los participantes

Ivana Icardi se cansó de recibir hate por apoyar a la China Suárez: “Nunca quise ni necesité chuparle las medias a nadie”

Julieta Prandi pidió dadores de sangre para su papá: “Le tienen que hacer una cirugía”

Juana Repetto mostró la inesperada visita que recibió en su hogar: “Está embarazada como yo”

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana