De metalizados a transparencias, cuáles fueron las claves de la moda en los Martín Fierro de Televisión 2025

La alfombra roja de los Martín Fierro de la Televisión 2025 fue escenario de estilos, texturas y colores que marcaron las tendencias de la nueva temporada

La 53ª edición de los premios Martín Fierro de la Televisión 2025 convirtió a la alfombra roja en el centro de atención de la moda. Referentes de la televisión desfilaron ante las cámaras con apuestas estilísticas que ilustraron el rumbo de las tendencias para la temporada.

Durante la gala, el color negro se impuso como el tono central tanto en vestimenta femenina como masculina, mientras apariciones de metalizados, bordados y sutiles transparencias delinearon una estética sofisticada y contemporánea. Así, la noche consagró al glamour como protagonista junto al reconocimiento al talento televisivo.

Colores, texturas y siluetas: lo que dejó la noche

Julieta Poggio eligió un vestido largo negro de tul con escote y hombros descubiertos, su elección reafirmó la fuerza de los tonos oscuros en la gala

El diseñador Benito Fernández señaló en diálogo con Infobae que “el color de la noche fue el negro, tanto para las mujeres como los hombres”, lo que acompañó las elecciones de las celebridades, que optaron por siluetas ajustadas, muchas de corte sirena, y pocos diseños con volumen.

En esta línea, Julieta Poggio optó por un vestido largo negro con escote pronunciado y hombros descubiertos, un diseño asirenado con aberturas y cruzados en el bustier que aportó sensualidad y modernidad al conjunto. Su elección destacó y reforzó la preeminencia del sobrio color en la alfombra roja.

La elección del negro no fue exclusiva de los vestidos femeninos. Los trajes masculinos apostaron por smokings tradicionales y variantes dentro del mismo espectro cromático. Hubo coincidencias en la sobriedad y la prolijidad de los outfits, con presencia de peinados recogidos y maquillaje pulido, según analizó Fernández.

Pampita llevó un Carolina Herrera en negro y amarillo, pocos looks apostaron al color en una primavera marcada por la sobriedad

El experto agregó que los metalizados y plateados, junto a los detalles en red y encaje, se destacaron en la pasarela de la gala. “Algo de pluma se vio, que me gustó”, sumó.

El diseñador también remarcó que la aparición de color fue casi una excepción en la primavera: “Salvo Romina Gaetani, con un tono entre fucsia y magenta, y Pampita, que recibió un Carolina Herrera en negro y amarillo, vi poco color”.

Laurencio Adot identificó que los metálicos dominaron con tonos plata, oro y peltre, mientras que las redes bordadas y las plumas se instalaron como detalles protagonistas. “Predominan los vestidos al cuerpo bordados y una inspiración glam de las décadas de 1950 y 1960”, sostuvo a Infobae.

Romina Gaetani se diferenció con un diseño fucsia magenta de Fabián Zitta. Benito Fernández señaló que el color puede marcar la próxima tendencia

Las figuras optaron por recursos elaborados y textiles nobles, lo que consolidó una impronta visual de sofisticación y cautela hacia los excesos formales. Los looks de Juana Viale y Mariana Fabbiani se inscribieron en esta estética: Viale eligió una pieza haute couture en tejido metalizado con falda fluida y escote palabra de honor, mientras que Fabbiani lució un vestido ajustado en hilos de seda bordados con cristales, diseñado por Gabriel Lage.

Mariana Fabbiani lució un vestido entallado de Gabriel Lage, confeccionado en hilos de seda bordados con cristales y corte elegante en la alfombra roja

La atención a los detalles también se reflejó en la elección de accesorios y peinados. Susana Giménez se inclinó por el plateado, y complementó el elegante atuendo con una cartera de plumas y sus habituales piezas de joyería, mientras que Mirtha Legrand apostó por un vestido celeste pastel con bordados y pedrería.

Juana Viale y Susana Giménez destacaron en la alfombra roja con apuestas opuestas, la primera por el metalizado y la segunda por el plateado y las plumas

Entre quienes se atrevieron al color, Romina Gaetani apareció con un diseño de Fabián Zitta que, según Fernández, “se destaca mucho porque casi todas estaban de negro”. El impacto visual de este look confirmó, para el diseñador, que el fucsia y magenta pueden ser tendencia en el verano. Mica Viciconte llevó un vestido verde agua de un solo hombro, con abrigo capa a tono y bordados brillantes, que recibió elogios de Adot.

Sastrería de lujo y guiños contemporáneos en los estilismos masculinos

La sastrería clásica fue otro de los ejes de la noche, lo que reafirma la vigencia del smoking y el traje negro con variantes mínimas. Figuras como Iván de Pineda, Diego Poggi, Nacho Viale y Federico Bal apostaron a la formalidad y el corte sartorial tradicional, con sutiles diferencias en textura y accesorios.

Iván de Pineda y Donato de Santis apostaron por estilos masculinos originales, el primero con un saco petróleo y el segundo con un saco azul brillante

“Me encanta Iván. Me parece que está más en tendencia”, afirmó Fernández sobre el conductor Iván de Pineda, quien combinó un saco color petróleo con moño y pantalón negro, logrando un estilo elegante y moderno. El chef Donato de Santis, que eligió un saco azul brillante de solapas negras, se sumó a las apuestas por variedad dentro del outfit clásico.

Flavio Mendoza eligió un traje moderno de corte entallado, su elección sumó un aire actual y elegante a la sastrería destacada en la velada

Otras figuras como Flavio Mendoza y Santiago Talledo fueron elogiados por su elección de trajes modernos y cortes entallados, que representaron a la perfección el espíritu elegante de la ceremonia.

El detalle como protagonista

En los vestidos de noche, los encajes, los patrones de red, las transparencias, los bordados y las siluetas entalladas reafirmaron el énfasis en el trabajo artesanal y el detalle preciso. Los comentarios de los diseñadores coincidieron en que la elección de recursos brillantes actuó como un guiño dosificado que guio el curso de la velada hacia la coherencia formal y la presencia cuidada.

Zaira Nara lució un vestido transparente adornado con red de apliques brillantes y plumas en el escote, destacando el trabajo artesanal

El ejemplo perfecto fue la elección de Zaira Nara, quien optó por un vestido largo transparente adornado con una red de apliques brillantes y plumas blancas en el escote, una propuesta que combinó detalles llamativos para destacar entre los estilismos de la noche.

La alfombra roja consolidó un lenguaje de moda donde la elegancia y la sofisticación se expresaron en la pluralidad de opciones: desde el negro absoluto hasta los destellos metálicos, pasando por toques de color que prometen nueva tendencia en la temporada primaveral. Los peinados y los maquillajes, en sintonía, se mantuvieron prolijos y armónicos, lo que acompañó la propuesta integral de cada look sin buscar protagonismo desmedido.

La ceremonia dirigida por Santiago del Moro no solo celebró las producciones televisivas, sino que representó un termómetro preciso de la escena de la moda argentina y sus códigos actuales.

*Fotos: Jaime Olivos, RS Fotos