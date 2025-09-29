Martín Fierro de Televisión 2025: todos los looks de las celebridades en la alfombra roja

La 53ª entrega de los premios Martín Fierro de Televisión 2025, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), convierte al Hotel Hilton de Puerto Madero en el escenario central de una de las noches más esperadas para la industria televisiva. Bajo la conducción de Santiago del Moro, la ceremonia distingue a lo más destacado de la producción argentina del último año.
Sin embargo, además de los premios y homenajes, la gala se vive como un gran despliegue de estilo: la alfombra roja funciona como una pasarela donde la moda se entrelaza con la televisión. Antes del inicio del evento, las figuras exhiben sus elecciones de vestuario, entre guiños a la alta costura, apuestas audaces y clásicos reinventados.
Los diseñadores Benito Fernández, Laurencio Adot y Patricia Profumo analizaron los looks en diálogo con Infobae y aportaron sus miradas expertas sobre las elecciones de los protagonistas de la noche.
Todos los looks de las celebridades en la alfombra roja de los Martín Fierro de Televisión 2025
Zaira Nara
Zaira Nara lució un vestido largo transparente decorado con una red de apliques brillantes y plumas blancas que cubrían el escote y formaban una cola. El diseño dejó ver un conjunto interior blanco debajo.
Iván de Pineda
“Me encanta Iván. Me parece que está más en tendencia. Esto es lo que se usa afuera, el contraste del saco, que es como un color petróleo, y el negro del moño y del pantalón. Me parece super elegante, moderno y muy acertado”, consideró Fernández sobre el look de Iván de Pineda.
Milett Figueroa
“Milett lució un strapless increíble con falda tubular, confeccionados en un género exquisito completamente bordado al tono. Acompañó su look con un bolero en piezas de tul al tono. Su maquillaje y peinado resultaron impecables: 10 puntos”, describió Profumo.
Federico Bal
Federico Bal deslumbró con un smoking negro con solapas satinadas, camisa blanca y moño negro, junto a zapatos negros de charol. Adot consideró que se trató de una elección clásica que también podría haber sido de color oscuro.
Donato de Santis
El chef Donato de Santis posó con un saco azul brillante con solapas negras de raso y pantalón de vestir negro. Llevó una camisa blanca sin corbata y zapatos de charol negros.
Priscila Crivocapich
Priscila Crivocapich llevó un vestido largo rojo de corte recto, con escote lateral y detalles de brillo. Laurencio Adot opinó sobre el look: “Pri es moderna y tiene un vestido sexy. Es joven y es una gala de la televisión, es bella”.
Julieta Poggio
"Juli Poggio impactó con un vestido asirenado con arrastre, ultra sexy, que presenta aberturas y cruzados en todo el bustier. Su outfit resultó muy logrado. Como detalle a destacar, este tipo de vestidos suele combinarse mejor con un peinado semirecogido o recogido, ya que el gran volumen del traje lo aconseja“, repasó Profumo.
Diego Poggi
“Me gusta mucho. Le queda muy bien el traje. Está bien peinado. También me gusta que el pantalón sea recto”, planteó Fernández sobre la elección estilística de Diego Poggi.
Kennys Palacios
Kennys Palacios vistió un saco gris oscuro con manchas de pintura fluorescente en tonos verde y amarillo, junto a un pantalón negro. Llevó una remera oscura debajo del saco y completó el conjunto con botas negras de suela gruesa.
“El outfit de Kenny resulta atractivo y descontracturado. Su peinado aporta un toque interesante al conjunto”, valoró Profumo.
Daniel López Rosetti
Daniel López Rosetti optó por un traje negro, camisa blanca y corbata a rayas en blanco y negro, junto a zapatos oscuros. Adot valoró el look como “clásico y elegante”.
Romina Gaetani
“Romina está divina. Se destaca mucho con ese color, entre fucsia y magenta, porque están casi todas de negro. Entonces, es impactante. Ella está espléndida, un traje de Fabián Zitta, que tiene su sello. Es un color que va a ser tendencia en el verano”, afirmó Fernández sobre el vestido de Romina Gaetani.
Marisa Andino
Marisa Andino llegó a la gala con un vestido strapless color beige claro, con detalles de encaje y aplicaciones brillantes en la parte superior. La prenda tuvo una falda asimétrica drapeada con abertura lateral que dejó parte de una pierna al descubierto. Combinó el look con sandalias de taco alto al tono y una cartera pequeña rectangular en color claro.
Flavio Mendoza
Fernández observó el atuendo de Flavio Mendoza: “Me encanta la morfología del traje, super moderno y canchero. Se jugó y me gustó. Me parece que está impecable. Me gusta el corte del traje. El look total está divino”.
Luz Tito
Luz Tito eligió un vestido largo negro entallado, bordado en la parte superior y con escote, acompañado de una pollera de línea sirena. “Es un vestido negro con escote halter”, dijo Adot, y agregó: “Es divina”.
Evelyn Von Brocke
Evelyn Von Brocke apostó por un vestido largo celeste realizado en tela translúcida, bordado con apliques brillantes que formaron líneas y figuras geométricas. La pieza contó con escote en V y mangas tres cuartos semitransparentes.
Mica Viciconte
“Muy buen look: el vestido bordado y el abrigo capa de raso en un color original menta”, postuló Adot sobre el look que eligió Mica Viciconte.
Darío Turovelzky y Sofía Soldati
Darío Turovelzky, CEO de Telefé, se inclinó por un esmoquin negro clásico, camisa blanca y moño, junto a zapatos de charol negros. Sofía Soldati deslumbró con un vestido largo negro adornado con bordados brillantes y transparencias, además de un escote halter y espalda descubierta.
Barbie Simmons
“Es un vestido de raso blanco sirena con mangas capa de red. Muy glam”, anotó Adot sobre la conductora Barbie Simons.
*Fotos: Jaime Olivos, Maximiliano Luna y RS Fotos