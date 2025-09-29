Martín Fierro de Televisión 2025: todos los looks de las celebridades en la alfombra roja

Como en cada edición, los premios Martín Fierro son un faro para la moda y el despliegue de estilos

La 53ª entrega de los premios Martín Fierro de Televisión 2025, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), convierte al Hotel Hilton de Puerto Madero en el escenario central de una de las noches más esperadas para la industria televisiva. Bajo la conducción de Santiago del Moro, la ceremonia distingue a lo más destacado de la producción argentina del último año.

Sin embargo, además de los premios y homenajes, la gala se vive como un gran despliegue de estilo: la alfombra roja funciona como una pasarela donde la moda se entrelaza con la televisión. Antes del inicio del evento, las figuras exhiben sus elecciones de vestuario, entre guiños a la alta costura, apuestas audaces y clásicos reinventados.

Los diseñadores Benito Fernández, Laurencio Adot y Patricia Profumo analizaron los looks en diálogo con Infobae y aportaron sus miradas expertas sobre las elecciones de los protagonistas de la noche.

Todos los looks de las celebridades en la alfombra roja de los Martín Fierro de Televisión 2025

Zaira Nara

Zaira Nara combinó el look con sandalias de taco alto. Usó el cabello lacio, suelto y peinado hacia atrás, y optó por un maquillaje suave en tonos naturales

Zaira Nara lució un vestido largo transparente decorado con una red de apliques brillantes y plumas blancas que cubrían el escote y formaban una cola. El diseño dejó ver un conjunto interior blanco debajo.

Iván de Pineda

El conductor Iván de Pineda eligió un esmoquin

“Me encanta Iván. Me parece que está más en tendencia. Esto es lo que se usa afuera, el contraste del saco, que es como un color petróleo, y el negro del moño y del pantalón. Me parece super elegante, moderno y muy acertado”, consideró Fernández sobre el look de Iván de Pineda.

Milett Figueroa

La modelo peruana Milett Figueroa con un look de Claudia Arce y joyas de Jean Pierre

“Milett lució un strapless increíble con falda tubular, confeccionados en un género exquisito completamente bordado al tono. Acompañó su look con un bolero en piezas de tul al tono. Su maquillaje y peinado resultaron impecables: 10 puntos”, describió Profumo.

Federico Bal

Fede Bal fue otra de las celebridades masculinas que se mantuvo en lo clásico para la gala

Federico Bal deslumbró con un smoking negro con solapas satinadas, camisa blanca y moño negro, junto a zapatos negros de charol. Adot consideró que se trató de una elección clásica que también podría haber sido de color oscuro.

Donato de Santis

Donato de Santis y un diseño que reinventó el clásico traje para la gala

El chef Donato de Santis posó con un saco azul brillante con solapas negras de raso y pantalón de vestir negro. Llevó una camisa blanca sin corbata y zapatos de charol negros.

Priscila Crivocapich

El diseño que eligió Priscila Crivocapich presentaba un corte sin mangas y laterales descubiertos, lo que dejaba parte de su piel visible (RS Fotos)

Priscila Crivocapich llevó un vestido largo rojo de corte recto, con escote lateral y detalles de brillo. Laurencio Adot opinó sobre el look: “Pri es moderna y tiene un vestido sexy. Es joven y es una gala de la televisión, es bella”.

Julieta Poggio

Juli Poggio llevó un vestido largo negro de tul, con escote pronunciado y hombros descubiertos. El diseño presentó una serie de aberturas centrales unidas por tiras que dejaron partes del abdomen y el torso a la vista

"Juli Poggio impactó con un vestido asirenado con arrastre, ultra sexy, que presenta aberturas y cruzados en todo el bustier. Su outfit resultó muy logrado. Como detalle a destacar, este tipo de vestidos suele combinarse mejor con un peinado semirecogido o recogido, ya que el gran volumen del traje lo aconseja“, repasó Profumo.

Diego Poggi

Poggi llevó una corbata negra fina y zapatos de charol negros

“Me gusta mucho. Le queda muy bien el traje. Está bien peinado. También me gusta que el pantalón sea recto”, planteó Fernández sobre la elección estilística de Diego Poggi.

Kennys Palacios

Palacios usó un collar de cadena dorada fino y llevó el cabello corto, con un tono rubio platinado peinado hacia atrás (Jaime Olivos)

Kennys Palacios vistió un saco gris oscuro con manchas de pintura fluorescente en tonos verde y amarillo, junto a un pantalón negro. Llevó una remera oscura debajo del saco y completó el conjunto con botas negras de suela gruesa.

“El outfit de Kenny resulta atractivo y descontracturado. Su peinado aporta un toque interesante al conjunto”, valoró Profumo.

Daniel López Rosetti

El doctor Daniel López Rosetti durante la gala

Daniel López Rosetti optó por un traje negro, camisa blanca y corbata a rayas en blanco y negro, junto a zapatos oscuros. Adot valoró el look como “clásico y elegante”.

Romina Gaetani

Romina Gaetani optó por un color vibrante

“Romina está divina. Se destaca mucho con ese color, entre fucsia y magenta, porque están casi todas de negro. Entonces, es impactante. Ella está espléndida, un traje de Fabián Zitta, que tiene su sello. Es un color que va a ser tendencia en el verano”, afirmó Fernández sobre el vestido de Romina Gaetani.

Marisa Andino

Marisa Andino vestida por Verónica de la Canal

Marisa Andino llegó a la gala con un vestido strapless color beige claro, con detalles de encaje y aplicaciones brillantes en la parte superior. La prenda tuvo una falda asimétrica drapeada con abertura lateral que dejó parte de una pierna al descubierto. Combinó el look con sandalias de taco alto al tono y una cartera pequeña rectangular en color claro.

Flavio Mendoza

Benito Fernández elogió el look de Flavio Mendoza para la ceremonia

Fernández observó el atuendo de Flavio Mendoza: “Me encanta la morfología del traje, super moderno y canchero. Se jugó y me gustó. Me parece que está impecable. Me gusta el corte del traje. El look total está divino”.

Luz Tito

Luz Tito, quien fue finalista de Gran Hermano

Luz Tito eligió un vestido largo negro entallado, bordado en la parte superior y con escote, acompañado de una pollera de línea sirena. “Es un vestido negro con escote halter”, dijo Adot, y agregó: “Es divina”.

Evelyn Von Brocke

Von Brocke completó su atuendo con una cartera pequeña de mano en color negro

Evelyn Von Brocke apostó por un vestido largo celeste realizado en tela translúcida, bordado con apliques brillantes que formaron líneas y figuras geométricas. La pieza contó con escote en V y mangas tres cuartos semitransparentes.

Mica Viciconte

Mica Viciconte optó por un vestido largo de color verde agua, con falda de cola y bordados brillantes en la parte inferior. El diseño, de un solo hombro, incluyó una capa amplia del mismo tono que dejó caer suavemente sobre los brazos

“Muy buen look: el vestido bordado y el abrigo capa de raso en un color original menta”, postuló Adot sobre el look que eligió Mica Viciconte.

Darío Turovelzky y Sofía Soldati

Soldati eligió un look de Joti Harriague. Turovelzky posó con zapatos de Ricky Sarkany

Darío Turovelzky, CEO de Telefé, se inclinó por un esmoquin negro clásico, camisa blanca y moño, junto a zapatos de charol negros. Sofía Soldati deslumbró con un vestido largo negro adornado con bordados brillantes y transparencias, además de un escote halter y espalda descubierta.

Barbie Simmons

Barbie Simons en su paso por la alfombra roja

“Es un vestido de raso blanco sirena con mangas capa de red. Muy glam”, anotó Adot sobre la conductora Barbie Simons.

*Fotos: Jaime Olivos, Maximiliano Luna y RS Fotos