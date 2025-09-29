Ideas originales para reinventar la milanesa: rebozados y guarniciones fuera de lo común

La milanesa es una preparación que varía desde opciones clásicas hasta versiones con ingredientes innovadores, en muchas mesas se combina carne, pollo, cerdo o vegetales con rebozados originales y guarniciones que aportan contraste y color (Imagen Ilustrativa Infobae)

La milanesa es una preparación universal que se disfruta a lo largo y ancho del mundo, y que encuentra en cada mesa una nueva oportunidad para reinventarse.

Gracias al juego creativo de chefs —y cocineros aficionados—, el clásico empanado muta: cambia rellenos, rebozados, tipos de proteína, condimentaciones y guarniciones, y se transforma en un plato con infinitas posibilidades.

Estas cinco recetas exploran justamente ese universo de sabores, texturas y contrastes, para que lleves la milanesa a la altura de la cocina de autor, desde los ingredientes hasta la presentación.

1. Milanesa de carne al estilo tradicional con gremolata cítrica y chips de papas violeta

En la milanesa de carne se utilizan bifes finos, ajo, perejil y una gremolata de hierbas y cítricos, los chips de papas violeta suman textura, sabor y un distintivo toque de color en la presentación del plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirada en la clásica milanesa de carne, esta versión realza el sabor con una gremolata fresca de hierbas y cítricos, y se acompaña con chips de papas violeta para sumar color, textura y un toque gourmet.

Ingredientes

4 bifes finos de nalga o cuadrada

2 huevos

1 diente de ajo picado

2 cucharadas de perejil picado

Sal y pimienta

Pan rallado c/n

Aceite para freír

Para la gremolata:

1 diente de ajo muy picado

Ralladura de 1 limón y ½ naranja

2 cucharadas de perejil fresco picado

2 cucharadas de aceite de oliva

Chips de papa violeta:

2 papas violetas (o papas comunes), cortadas en láminas finas

Aceite para freír

Preparación

Batir los huevos con ajo, perejil, sal y pimienta. Pasar la carne por huevo y luego por pan rallado. Freír la carne en aceite caliente hasta dorar. Freír las papas en aceite caliente hasta que queden crocantes, escurrir sobre papel. Mezclar los ingredientes de la gremolata. Emplatar la milanesa, coronar con la gremolata y acompañar con chips de papas violeta.

2. Milanesa de pollo marinada en yogur y especias, rebozada con panko y semillas

Para la versión de pollo se recomienda marinar las supremas abiertas en yogur y especias, después se rebozan con panko y semillas antes de pasar al aceite o al horno, logrando una textura jugosa en cada bocado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una milanesa ultracrocante, jugosa y aromática.

Ingredientes

2 supremas de pollo abiertas tipo mariposa

1 yogur natural (sin azúcar)

1 cucharadita de curry o comino

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta

2 huevos

1 taza de panko

½ taza de mezcla de semillas (sésamo, lino, girasol)

Aceite para freír o asar

Preparación

Mezclar el yogur con especias, sal y pimienta. Marinar el pollo durante 2 horas en la heladera. Batir los huevos. Mezclar el panko con las semillas. Retirar el pollo de la marinada, pasar por huevo y por el panko con semillas. Cocinar en aceite caliente o al horno hasta lograr un dorado crocante.

3. Milanesa de cerdo con costra de hierbas frescas, parmesano y pistachos, acompañada de crema de mostaza antigua y miel

El carré de cerdo puede combinarse con costra de pistachos, parmesano y hierbas frescas, y se acompaña con crema de mostaza antigua y miel, una manera de sumar perfume, untuosidad y contraste al clásico empanado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costra de hierbas y frutos secos suma untuosidad y perfume, y la crema aporta contraste y elegancia.

Ingredientes

4 cortes finos de carré de cerdo

2 huevos

Sal y pimienta

1 taza de pan rallado

½ taza de pistachos pelados y picados

½ taza de queso parmesano rallado

2 cucharadas de tomillo y perejil fresco picados

Aceite de oliva

Para la crema:

3 cucharadas de mostaza antigua

1 cucharada de miel

2 cucharadas de queso crema

Preparación

Batir los huevos con sal y pimienta. Mezclar el pan rallado con pistachos, parmesano y hierbas frescas. Pasar los bifes por el huevo y por la mezcla de costra, presionando bien. Cocinar en sartén con aceite de oliva o al horno hasta dorar. Preparar la crema mezclando todos los ingredientes. Servir la milanesa “en corte”, acompañada de la crema de mostaza y miel.

4. Milanesa de berenjena y almendras ahumadas sobre mousse de ricota y hierbas

Las recetas permiten utilizar distintos tipos de proteínas como nalga, cuadrada, suprema de pollo, carré de cerdo, berenjena y filetes de pescado blanco, adaptando técnicas y condimentos según el ingrediente principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una receta veggie sofisticada, llena de contrastes y perfumes, que aprovecha el juego de las semillas y el ahumado de las almendras para sumar carácter.

Ingredientes

2 berenjenas grandes

Sal gruesa

2 huevos

1 taza de almendras ahumadas y picadas (pueden tostarse con pimentón ahumado)

½ taza de pan rallado integral

Aceite de oliva

Mousse de ricota:

200 g de ricota fresca

1 cucharada de cebollín y perejil fresco picados

Sal, pimienta y ralladura de limón

Preparación

Cortar las berenjenas en lonjas, salar y dejar sudar 20 minutos. Secar. Batir los huevos. Mezclar pan rallado y almendras. Pasar las berenjenas por huevo y luego por la mezcla de rebozado. Cocinar a horno fuerte o sartén hasta dorar. Batir la ricota con las hierbas, sal, pimienta y limón hasta lograr un mousse suave. Servir la milanesa sobre una cama de mousse, terminando con oliva extra y hierbas.

5. Milanesa de pescado blanco con rebozado de coco y lima, dip de yogur y menta

El rebozado también es protagonista y puede llevar semillas de sésamo, lino o girasol, además de frutos secos como pistachos o almendras, así se generan sabores y texturas alternativos para la tradicional milanesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un homenaje a los sabores frescos y tropicales, ideal para quienes buscan salir de lo clásico.

Ingredientes

4 filetes de pescado blanco (abadejo, lenguado o merluza)

2 huevos

½ taza de coco rallado

½ taza de pan rallado

Ralladura de 1 lima

Sal y pimienta

Aceite para freír o asar

Dip de yogur:

1 pote de yogur natural

1 cucharada de menta fresca picada

Sal, pimienta y jugo de lima

Preparación

Mezclar el coco, pan rallado y ralladura de lima. Batir los huevos, salpimentar el pescado. Pasar los filetes por huevo y luego por la mezcla de rebozado. Cocinar al horno o fritura hasta dorar. Mezclar los ingredientes del dip y servir junto con la milanesa.