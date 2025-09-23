Semana de la Moda de Milán: comienza una edición histórica con tributo a Giorgio Armani y nuevas colecciones

Figuras icónicas y nuevas voces creativas toman protagonismo en el epicentro italiano de la moda

La Semana de la Moda de Milán comenzó este martes 23 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 29 del mismo mes, situando una vez más a la ciudad italiana en el epicentro del universo fashionista.

Considerada una de las citas más influyentes del calendario global, esta edición no solo rinde homenaje a la tradición y al talento del estilo italiano, sino que también se distingue por el clima de cambios en casas emblemáticas y el estreno de colecciones que generarán debate en la industria durante los próximos meses.

El evento se ve marcado por el tributo al legendario Giorgio Armani, fallecido recientemente, cuyo desfile, previsto para el domingo en la Galería de Arte de Brera, tendrá un significado especial al coincidir con el 50º aniversario de la firma.

Además, es el escaparate de lujo de directores creativos que debutan o renuevan su visión en marcas relevantes, mostrarán sus propuestas para la próxima primavera-verano de 2026, atrayendo la atención de compradores, prensa y creadores de tendencias.

El vestuario de personalidades como Demi Moore, Gwyneth Paltrow y Serena Williams resalta en la escena (REUTERS/Yara Nardi)

La programación, diseñada por la Cámara Nacional de la Moda Italiana, incluye espacios como el Fashion Hub, instalado en el histórico Palazzo Giureconsulti y de acceso libre previa inscripción, que se consolida como plataforma para talentos emergentes y voces internacionales.

Estilo y personalidad de celebridades

La noche milanesa acogió a distintas personalidades del mundo de la moda y el cine en la proyección exclusiva de “The Tiger”, el cortometraje dirigido por Spike Jonze y Halina Reijn, durante la Semana de la Moda. La cita, organizada por Gucci, congregó a figuras internacionales que destacaron tanto por su presencia como por la cuidada selección de sus atuendos.

1- Demi Moore

Demi Moore deslumbra en la Semana de la Moda de Milán con un vestido de lentejuelas doradas que reflejó elegancia y serenidad en la gala organizada por Gucci (REUTERS/Yara Nardi)

Demi Moore lució un vestido largo de manga larga, cubierto enteramente con lentejuelas en tonos dorados, cobrizos y marrones. El diseño, de silueta recta y caída hasta el suelo, reflejaba la luz artificial y subrayaba una imagen de serenidad, acentuada por su peinado liso y oscuro.

2- Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow apuesta por la armonía del beige y el detalle geométrico en su conjunto sofisticado durante la proyección exclusiva del cortometraje “The Tiger” (REUTERS/Yara Nardi)

Gwyneth Paltrow apostó por la armonía del total look en beige, eligiendo un conjunto estampado de blusa y falda con diminutos motivos geométricos. La blusa de manga larga se distinguía por un lazo al cuello y puños abotonados; la pollera, a juego, caía por debajo de la rodilla y sumaba estructura a través de un cinturón marrón con hebilla metálica.

Llevó botas altas tapizadas con el mismo estampado y material que el resto de su vestimenta, así como el cabello suelto con ondas suaves.

3- Edward Norton

Edward Norton elige la sobriedad clásica del traje azul marino y demuestra su estilo relajado en el exclusivo evento de la Semana de la Moda (REUTERS/Yara Nardi)

Edward Norton optó por el clasicismo con un traje azul marino de corte tradicional. Combinó la pieza con una camisa clara y corbata azul, junto a zapatos negros lustrados.

Su postura, con una mano en el bolsillo, y una leve sonrisa dieron un aire desenfadado a una imagen que, gracias a la luz direccional, logró realzar tanto el atuendo como la arquitectura de piedra que hacía de fondo al evento.

4- Serena Williams

Serena Williams impacta con un vestido negro ceñido, detalles de plumas y un peinado elaborado, fusionando fuerza y sofisticación en la escena milanesa (REUTERS/Yara Nardi)

El look de Serena Williams se centró en un vestido largo negro, ceñido al cuerpo y confeccionado con combinación de telas semitransparentes en las mangas. El diseño incorporaba detalles de plumas en puños, cuello alto y bajo del vestido, con puños amplios que cubrían parcialmente sus manos.

El peinado, recogido y elaborado, dejaba su rostro enmarcado por algunos mechones sueltos.

5- Spike Jonze

Spike Jonze luce un traje oscuro y corbata burdeos, mostrando elegancia discreta y actitud relajada en la noche de homenaje a la moda y el cine REUTERS/Yara Nardi)

Spike Jonze se presentó con un traje oscuro y una corbata de tono burdeos, optando por piezas clásicas que combinan con naturalidad elegancia y discreción. La imagen del director la completan una barba de varios días y cabello peinado hacia atrás, con canas visibles en las sienes.

6- Halina Reijn

Halina Reijn opta por un vestido corto burdeos combinado con botas de cuero y accesorios a juego, sumando dinamismo y sofisticación a la cita italiana (REUTERS/Yara Nardi)

Para la ocasión, Halina Reijn apostó por un vestido corto de manga larga en color burdeos. El diseño incluyó lazo al cuello y pliegues en la parte inferior de la prenda, sumando dinamismo a una silueta sofisticada.

La directora complementó el look con botas altas de cuero que reproducían la textura del cocodrilo, medias negras con patrón traslúcido y un bolso de mano burdeos con acabado texturizado.

7- Ghali

Ghali impone estilo contemporáneo con chaqueta blanca, camisa y pantalones negros, integrando contrastes y su característica actitud en la velada milanesa (REUTERS/Yara Nardi)

El cantante Ghali aportó un giro contemporáneo con un conjunto formado por camisa y pantalón negros, combinados con una chaqueta blanca estructurada. Completaron su estilismo gafas de sol oscuras y un peinado de rastas largas.

Supo conjugar la sobriedad monocromática con la fuerza gráfica del contraste.

8- Anna Wintour

Anna Wintour deslumbra con vestido floral de fondo blanco y detalles verdes, consolidando su estatus como referente absoluto en el mundo de la moda (REUTERS/Yara Nardi)

Anna Wintour atrajo las miradas en la proyección de ‘The Tiger’ luciendo un vestido largo de fondo blanco, decorado con un estampado floral en tonos fucsia, verde, naranja y azul. El diseño presentaba detalles en tela verde ubicados estratégicamente en el cuello subido, los puños, la cintura, definida por una banda y el dobladillo inferior, destacando la silueta recta y el ajuste sutil al cuerpo.

El atuendo se complementó con sandalias blancas de tacón y tiras finas, junto a collares verdes que armonizaban con los detalles del vestido.

9- Lila Grace Moss

Lila Grace Moss instaura un estilo moderno con minifalda brillante, suéter negro y botas altas, acaparando miradas frente a la icónica fachada de Gucci (REUTERS/Yara Nardi)

Lila Grace Moss selló su presencia frente a la fachada principal de Gucci con un suéter negro de manga larga, minifalda de material brillante y botas altas negras de textura acanalada. Su estilo resultó resaltado por la piel clara y el cabello suelto. Llevó un bolso negro sobre el hombro.

10- Alex Consani

Alex Consani arriesga con abrigo animal print tipo tigre, zapatos de tacón y bolso estructurado, apostando por una imagen audaz y contemporánea en Milán (REUTERS/Yara Nardi)

Alex Consani apostó por una presencia audaz y contemporánea. Su elección consistió en un abrigo corto de mangas largas con estampado tipo pelaje de tigre, cerrado al frente y con un lateral de color blanco.

Debajo del abrigo, las piernas quedaban al descubierto, potenciando el efecto visual del calzado: zapatos de tacón negros de charol. El conjunto se completó con un bolso negro estructurado.