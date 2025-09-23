Tendencias

Cómo hacer cheesecake en casa: cuatro recetas fáciles e innovadoras

La popularidad de este postre sigue en aumento gracias a su textura cremosa y a las múltiples variantes que permiten prepararlo al horno, sin cocción, con chocolate o con merengue

Guardar
Cuatro versiones diferentes de cheesecake
Cuatro versiones diferentes de cheesecake ofrecen opciones para diversos gustos y habilidades en la cocina (Freepik)

El cheesecake se convirtió en uno de los postres más universales por su textura cremosa y su versatilidad. Existen múltiples variantes que permiten combinar ingredientes clásicos y contemporáneos, cada una con su propio atractivo.

Aquí, cuatro recetas diferentes de cheesecake, sencillas, con sus ingredientes y el paso a paso detallado.

1- Cheesecake clásico al horno

La receta tradicional de cheesecake
La receta tradicional de cheesecake al horno sigue siendo la favorita en muchos hogares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cheesecake clásico se reconoce por su base de galletas, su relleno suave y una cocción en el horno que proporciona una textura compacta. Esta versión es la más tradicional y suele servirse sola o acompañada de frutas.

Ingredientes

  • 200 g de galletas tipo María
  • 100 g de manteca derretida
  • 600 g de queso crema
  • 150 g de azúcar
  • 200 ml de crema de leche
  • 3 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de un limón

Paso a paso

  1. Triturar las galletas y mezclar con la manteca derretida. Presionar la mezcla en el fondo de un molde desmontable.
  2. Mezclar el queso crema con el azúcar hasta obtener una preparación homogénea.
  3. Añadir la crema de leche, los huevos, la vainilla y la ralladura de limón. Integrar bien sin batir en exceso.
  4. Verter la mezcla sobre la base de galletas y cocinar en horno precalentado a 160°C durante 50 minutos.
  5. Dejar enfriar dentro del horno con la puerta entreabierta. Luego, refrigerar durante varias horas antes de desmoldar.

2- Cheesecake sin cocción con frutos rojos

El cheesecake sin cocción resulta
El cheesecake sin cocción resulta ideal para quienes buscan postres rápidos y frescos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta resulta ideal cuando se busca un postre rápido, fresco y fácil de preparar. No requiere horno y utiliza frutas rojas para una presentación vistosa.

<b>Ingredientes</b>

  • 200 g de galletas dulces
  • 80 g de manteca derretida
  • 400 g de queso crema
  • 200 ml de crema de leche
  • 100 g de azúcar impalpable
  • 1 sobre de gelatina sin sabor
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • Frutos rojos frescos a gusto

<b>Paso a paso</b>

  1. Moler las galletas y combinar con la manteca. Distribuir en la base de un molde y llevar al frío.
  2. Hidratar la gelatina siguiendo las instrucciones del envase.
  3. Batir el queso crema con el azúcar y el jugo de limón hasta lograr una crema lisa.
  4. Incorporar la gelatina disuelta y la crema de leche batida a medio punto.
  5. Volcar la mezcla sobre la base y enfriar por al menos 4 horas.
  6. Decorar con frutos rojos antes de servir.

3- Cheesecake de chocolate

La incorporación de chocolate transforma
La incorporación de chocolate transforma al cheesecake en un postre intenso y tentador (Freepik)

El chocolate transforma al cheesecake en un postre intenso, con un sabor más robusto y una textura aún más tentadora. Esta variante suele gustar a quienes prefieren sabores más marcados.

<b>Ingredientes</b>

  • 200 g de galletas de chocolate
  • 100 g de manteca derretida
  • 500 g de queso crema
  • 200 g de azúcar
  • 3 huevos
  • 200 g de chocolate semiamargo
  • 100 ml de crema de leche

<b>Paso a paso</b>

  1. Pulverizar las galletas y agregar la manteca, formando una base compacta en el molde.
  2. Fundir el chocolate junto con la crema de leche y dejar enfriar.
  3. Batir el queso crema con el azúcar y añadir de a uno los huevos.
  4. Agregar la mezcla de chocolate e integrar bien.
  5. Distribuir la crema sobre la base e introducir en horno precalentado a 150°C durante 55 minutos.
  6. Dejar enfriar fuera del horno y refrigerar antes de servir.

4- Cheesecake de limón y merengue

El cheesecake de limón y
El cheesecake de limón y merengue proporciona un equilibrio entre dulzura y acidez (Freepik)

Esta versión suma una cobertura de merengue y un toque ácido del limón, ofreciendo un contraste de sabores y texturas.

Ingredientes

  • 200 g de galletas dulces
  • 90 g de manteca derretida
  • 500 g de queso crema
  • 150 g de azúcar
  • 3 huevos
  • Jugo y ralladura de dos limones
  • 100 ml de crema de leche
  • 3 claras de huevo (para el merengue)
  • 150 g de azúcar (para el merengue)

Paso a paso

  1. Triturar las galletas y mezclar con la manteca, forrando un molde como base.
  2. Mezclar el queso crema, el azúcar, los huevos, la crema, el jugo y la ralladura de limón hasta lograr una preparación homogénea.
  3. Verter sobre la base y hornear a 160°C durante 45 minutos.
  4. Para el merengue, batir las claras a punto nieve y agregar el azúcar poco a poco hasta que la mezcla se encuentre firme.
  5. Una vez frío el cheesecake, cubrir con el merengue y dorar con soplete o en horno fuerte solo unos minutos.

