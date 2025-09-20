Tendencias

Cómo se hace la perfecta salsa italiana, según la ciencia

Fabrizio Olmeda y su equipo fueron reconocidos con el Premio Ig Nobel 2025 por su estudio sobre una preparación clásica de la gastronomía mediterránea. Cómo la creatividad y el rigor pueden aportar soluciones prácticas a desafíos cotidianos

Por Constanza Almirón

Guardar
El hallazgo destaca la importancia
El hallazgo destaca la importancia de la curiosidad y la creatividad en la investigación científica aplicada a la gastronomía (ISTA)

La curiosidad y el ingenio científico abrieron nuevas perspectivas para la vida cotidiana, trascendiendo desde el laboratorio hasta la mesa. Así, el arte culinario y la ciencia se encontraron en un escenario internacional cuando un equipo liderado por Fabrizio Olmeda, físico del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA), recibió el Premio Ig Nobel de Física 2025.

El galardón, entregado el 18 de septiembre en Boston, Estados Unidos, distinguió su trabajo sobre el secreto científico de la salsa perfecta de cacio e pepe (queso y pimienta en italiano), uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía italiana.

Este reconocimiento, conocido por celebrar investigaciones que invitan a la reflexión tras provocar una sonrisa, evidencia que la física puede ofrecer respuestas a desafíos cotidianos en la cocina. El descubrimiento premiado se publicó en la revista Physics of Fluids.

El Premio Ig Nobel reconoce cada año logros científicos inusuales y creativos que logran despertar la curiosidad pública. Según el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA), la investigación de Olmeda y su equipo fue seleccionada por su riguroso abordaje científico de un problema que desafía tanto a cocineros aficionados como a expertos: conseguir una salsa de cacio e pepe cremosa y sin grumos. La ceremonia en Boston resaltó la importancia de la creatividad y el pensamiento alternativo en la ciencia, valores que este premio desea fomentar.

El equipo de Fabrizio Olmeda
El equipo de Fabrizio Olmeda gana el Premio Ig Nobel de Física 2025 por su estudio sobre la salsa perfecta de cacio e pepe (ISTA)

El equipo premiado contó con la participación de Fabrizio Olmeda, investigador posdoctoral en ISTA, junto a colegas italianos del Instituto Max Planck en Dresde, la Universidad de Padua y la Universidad de Barcelona.

El experto, especialista en física estadística de sistemas complejos, explicó que su motivación para emprender este proyecto provino del interés por fenómenos que, aunque ajenos a su campo principal, despiertan su curiosidad.

Además, destacó el valor de explorar temas inusuales, pues pueden brindar una visión novedosa incluso en áreas de investigación tradicionales.

Martin Hetzer, presidente de ISTA, subrayó la relevancia del premio tanto para la comunidad científica como para la propia institución. “El Premio Ig Nobel es un maravilloso tributo a este credo”, señaló al referirse a la importancia de disfrutar el proceso de investigación y mantener la curiosidad activa. Al tiempo que señaló que el galardón concedido a Olmeda y su equipo demuestra que la ciencia puede ser divertida y rigurosa al mismo tiempo, sin perder relevancia.

El hallazgo científico detrás de la salsa perfecta

El estudio de Olmeda y
El estudio de Olmeda y su equipo demuestra que la física y la química pueden resolver desafíos habituales en la cocina, como evitar la formación de grumos en salsas tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento premiado se publicó en la revista Physics of Fluids y se enfocó en el proceso físico-químico para lograr una salsa de cacio e pepe perfectamente emulsionada.

Tradicionalmente, la mezcla de queso Pecorino, agua de cocción, pimienta y pasta termina produciendo una salsa con grumos, algo que este estudio ayudó a resolver al identificar que el almidón presente en el agua no siempre es suficiente. La solución está en añadir la cantidad precisa de almidón y controlar la temperatura, evitando que la mezcla supere los 65℃.

Cómo hacer una salsa de cacio e pepe perfecta, según ISTA:

Ingredientes básicos:

  • 4 gramos de almidón (de patata o maíz).
  • 40 mililitros de agua para disolver el almidón.
  • 160 gramos de Pecorino Romano.
  • 240 gramos de pasta (preferentemente tonnarelli).
  • Agua de cocción de la pasta.
  • Pimienta negra y sal.
El Premio Ig Nobel 2025
El Premio Ig Nobel 2025 reconoce investigaciones creativas que emplean el rigor científico para aportar soluciones prácticas a problemas cotidianos, promoviendo el interés público por la ciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos clave para la preparación:

  1. Disolver completamente el almidón en el agua y calentar hasta que la mezcla se vuelva transparente y espese.
  2. Incorporar esta gelatina al queso Pecorino rallado, manteniendo la temperatura baja.
  3. Mezclar bien para que el almidón se una a las proteínas y evitar la formación de grumos.
  4. Agregar la pasta cocida y, si es necesario, ajustar la consistencia con un poco más de agua de cocción.
  5. Sazonar con pimienta negra y sal al gusto.
  6. El método, basado en principios de física y química, asegura una salsa cremosa y homogénea, resolviendo finalmente un dilema que durante años intrigó incluso a científicos italianos.

Curiosidad y creatividad en la investigación científica

El método recomendado por el
El método recomendado por el ISTA utiliza almidón y control de temperatura para obtener la textura ideal en la salsa italiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio destacado por el ISTA resalta la importancia de la curiosidad y creatividad en el progreso científico. Olmeda remarcó que abordar preguntas aparentemente triviales puede abrir nuevas perspectivas de conocimiento y estimular el interés social por la ciencia.

El Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria enfatizó que el Premio Ig Nobel representa la perseverancia, la precisión y la diversión en la investigación, atributos capaces de conducir a descubrimientos con impacto cotidiano e innovaciones a gran escala.

El análisis sobre la salsa perfecta de cacio e pepe ilustra cómo la ciencia, impulsada por la inquietud intelectual y la creatividad, puede aportar soluciones que mejoran la experiencia diaria tanto en el laboratorio como en la mesa.

Temas Relacionados

Premio Ig Nobel de Física 2025Fabrizio OlmedaInstituto de Ciencia y Tecnología de AustriaCacio e pepeCiencia y gastronomíaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cameron Diaz cambia la narrativa de la juventud eterna: “Prefiero envejecer que ver una cara que no me pertenece en absoluto”

La actriz viene describiendo la presión de Hollywood sobre la apariencia y ahora contó por qué eligió priorizar el bienestar y la autenticidad a lo largo de su carrera

Cameron Diaz cambia la narrativa

¿Por qué algunas plantas no florecen en primavera? Esto dice la ciencia

Procesos biológicos y factores ambientales definen el éxito o el fracaso en la apertura floral durante la estación más colorida del año

¿Por qué algunas plantas no

Cinco estilos de flequillo para rejuvenecer y lucir durante el otoño

Estas son algunas opciones versátiles y prácticas que te harán lucir espectacular en la próxima temporada del año

Cinco estilos de flequillo para

Cómo evolucionó la personalidad de los jóvenes por los cambios sociales y tecnológicos

Diversos estudios en psicología indican que valores como la responsabilidad y la autodisciplina presentan nuevas dinámicas debido a un contexto donde la transformación social y tecnológica impulsa cambios en la vinculación entre pares

Cómo evolucionó la personalidad de

Los 10 finales más trágicos de los grandes matemáticos de la historia

Desde duelos fatales hasta persecuciones, incomprensión y suicidios, estos científicos enfrentaron a la muerte de forma tan extrema como sus aportes revolucionarios a la ciencia

Los 10 finales más trágicos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei lanzó la campaña en

Milei lanzó la campaña en Córdoba y afirmó que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial

Chocó a un grupo de amigos, mató a dos y fue detenido tras cuatro meses prófugo

Jornada financiera: los dólares alternativos se acercaron a los $1.600 y el riesgo país tocó los 1.500 puntos

Javier Milei dijo que está negociando un préstamo del Tesoro de EEUU para pagar vencimientos de deuda en 2026

El peronismo se mostró unido antes de la marcha por CFK y busca apuntalar la candidatura de Taiana

INFOBAE AMÉRICA
Del grunge al pop latino:

Del grunge al pop latino: los años 90 y una fusión de géneros que sentó las bases del sonido global

Miles por un retrato de Isabel II: las razones detrás del furor por las monedas conmemorativas británicas

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cinco opositores detenidos por el régimen de Nicaragua

Sarampión en las Américas: intensifican el llamado a fortalecer la vacunación ante el aumento de casos

Felipe González se dirigió a Hamas: “¿No quieren que maten a niños y mujeres en Gaza? Suelten a los rehenes”

TELESHOW
La emoción de Marcelo Tinelli

La emoción de Marcelo Tinelli al relatar cómo recuperó un anillo que pertenecía a su padre: “Te corresponde a vos”

Evangelina Anderson recordó cuando se despidió de El Bailando por un sueño: “La carrera te va a dar revancha”

Fabián Cubero confesó que se hizo una lectura de manos y que la predicción se cumplió 10 años después

Juana Repetto dio detalles sobre cómo se enteró que iba a ser mamá: “Esto no puede ser verdad”

Ricardo Darín habló de la segunda temporada de El Eternauta: “Leí el primer capítulo, quedé conmocionado”