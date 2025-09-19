Tendencias

Cuáles son las tres flores ideales para lograr un jardín colorido en el inicio de la primavera

Son especies que permiten disfrutar de tonos vibrantes antes y durante el cambio de estación, con cuidados mínimos y adaptabilidad a diferentes condiciones de luz y clima

Paquita Romano revela los secretos para llenar el jardín de flores antes de la primavera

El deseo de ver flores en el jardín antes de la llegada de la primavera se intensifica tras los meses fríos, cuando el invierno ha dejado su huella y el verde por sí solo ya no resulta suficiente.

Infobae Deco consultó a Paquita Romano, paisajista y jardinera, para conocer las especies ideales que permiten anticipar el color y la vitalidad en los espacios exteriores, incluso antes del 21 de septiembre, fecha oficial del inicio primaveral en Buenos Aires.

La experta jardinera comparte sus mejores consejos para lograr que el color y la vida lleguen al jardín mucho antes del 21 de septiembre, apostando por especies resistentes y fáciles de cuidar

1 - Iris Germánica

El iris germánica destaca por su capacidad de florecer a comienzos de septiembre, cuando la mayoría de las plantas aún no han despertado.

Esta especie se presenta en una amplia gama de colores. Según explicó Paquita, esta planta resulta especialmente sencilla de cultivar: “No necesita prácticamente nada de agua. Sí necesita que esté a plenísimo sol”, detalló. Además, subrayó la importancia de un suelo bien drenado, es decir, que no retenga humedad, para asegurar el desarrollo óptimo de la especie.

El iris germánica florece a comienzos de septiembre y anticipa la primavera en los jardines de Buenos Aires

Una característica relevante del iris germánica es su follaje de tono grisáceo, que la distingue de otras plantas de hoja verde intenso. En términos generales, las especies con hojas grises requieren poca agua y abundante exposición solar.

El follaje del iris germánica mantiene su estructura y aspecto saludable durante todo el año, incluso después de la floración y pese a las heladas, lo que la convierte en una opción resistente para el jardín.

Esta especie de hojas grises requiere poco cuidado y pleno sol

2 - Iris japónica

Para quienes disponen de jardines con áreas de media sombra, existen alternativas igualmente atractivas. El iris japónica, originario de sotobosques, se adapta bien a estos entornos y ofrece flores en tonos lila.

“Es muy fácil de cultivar, lo único que hay que tener cuidado es que les encantan a los caracoles”, advierte Paquita sobre el iris japónica

Es muy fácil de cultivar. Lo único que hay que tener un poquito en cuenta es que les encantan a los caracoles también”, advirtió Paquita. Además, recomendó cortar las varas florales y colocarlas en floreros, ya que se conservan en buen estado durante un tiempo considerable.

El iris japónica ofrece una alternativa sencilla y vistosa para quienes desean llenar de color sus espacios verdes antes del inicio oficial de la primavera

3 - Amapolín

Otra opción para anticipar la floración es el amapolín, una planta anual que se siembra en otoño y florece muy temprano, incluso antes de la primavera. A diferencia de los iris, el amapolín parte de semilla cada año y puede reproducirse espontáneamente si se dejan madurar y recolectar las semillas de la temporada anterior.

El amapolín, una planta anual que se siembra en otoño y florece muy temprano, incluso antes de la primavera

Esto es facilísimo, tirás la semilla y listo”, afirmó Paquita.

El único cuidado relevante consiste en ralear las plantas cuando germinan en exceso, ya que poseen una gran capacidad de multiplicación. En cuanto a sus requerimientos, el amapolín necesita pleno sol y no demanda riego adicional.

El amapolín necesita pleno sol y no demanda riego adicional

Estas especies permiten disfrutar de color y vida en el jardín antes de la llegada oficial de la primavera, adaptándose tanto a espacios soleados como a rincones de media sombra, y ofreciendo opciones de bajo mantenimiento para quienes buscan anticipar la explosión floral tras el invierno.

Foto y video: Belén Altieri - IWoKFilms

