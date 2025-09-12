Empezó el New York Fashion Week con glamour urbano, moda abierta y personalidades que imponen su estilo

El protagonismo de las prendas de cuero, los maxi abrigos y los estampados florales se consolida en los desfiles y en el street style de la NYFW (REUTERS/Mike Segar)

Hasta el 16 de septiembre, la ciudad de Nueva York, en especial el Rockefeller Center hospeda uno de los eventos más singulares de la Semana de la Moda de Nueva York: NYFW Live.

Las enormes pantallas instaladas en The Rink y Channel Gardens transmiten las presentaciones de reconocidos diseñadores, y convierten el área en el punto central y accesible de la alta costura estadounidense.

El evento ofrece un ambiente festivo en el que la moda impregna la ciudad: hay música en directo, embajadores que animan la experiencia y una audiencia diversa que se integra al universo de las casas de alta costura.

La moda democrática, los estilismos atrevidos y la diversidad de looks definen el espíritu de la New York Fashion Week de este año (REUTERS/Mike Segar)

Alejada de la etiqueta “solo por invitación”, la propuesta democratiza la pasarela y acerca el pulso creativo a la vida cotidiana de Nueva York.

Así, la ciudad añade un componente de glamour colectivo y visible, que expande la participación y la visibilidad de la Semana de la Moda a nivel urbano.

Diseñadores y colecciones protagonistas

En 2025, NYFW Live reúne destacados nombres como Michael Kors, Collina Strada, Tory Burch y, especialmente, Ralph Lauren, cuyos desfiles reflejan la fusión del legado de la sastrería americana con apuntes modernos.

Disfrutar de las transmisiones y de la cercanía física al epicentro del evento ofrece a los asistentes una ventana privilegiada al proceso creativo y a los códigos de estilo que marcan pauta.

El glamour colectivo se siente en la ciudad, con la mezcla de diseñadores, figuras públicas y tendencias innovadoras (REUTERS/Mike Segar)

Presenciar los desfiles en un ámbito público revierte el formato elitista y permite a cualquier persona apreciar la evolución estética.

Ralph Lauren: modernidad y dualidad en la pasarela

La propuesta de Ralph Lauren para la primavera de 2026 se inspira en la herencia de la sastrería masculina para presentar una silueta femenina renovada.

La colección articula líneas clásicas con interpretaciones minimalistas y acentos modernos, dominados por una paleta monocroma de negro, blanco y rojo. Los cortes definidos y los materiales aportan un equilibrio entre dramatismo visual y suavidad al tacto.

Destaca la dualidad en la confección: abrigos polo blancos sobre tops tipo brasier y pantalones, trajes entallados combinados con pantalones fluidos y guiños utilitarios dentro del clasicismo sartorial.

Las prendas de inspiración vintage y los accesorios llamativos cobran protagonismo en los outfits más fotografiados de la NYFW (REUTERS/Mike Segar)

Las camisas se reinterpretaron en versiones oversize, al alternar con vestidos de impacto cromático. La noche introdujo vestidos de seda, gasas y creaciones con lentejuelas, con un glamour relajado, detallista y contemporáneo.

La colección sobresalió por su mezcla de líneas ceñidas y volúmenes amplios, mini vestidos con polleras plisadas largas y contrastes materiales.

Aparecieron estampados florales inspirados en los años cuarenta y detalles urbanos en negros superpuestos.

El patchwork artesanal convive con cueros ultraligeros e innovaciones de acabado, mientras los accesorios refuerzan la dualidad: bolsos de inspiración joya metálica, sandalias tejidas y brogues reimaginados.

A model presents a creation from the Michael Kors Spring 2026 collection during New York Fashion Week in New York City, U.S., September 11, 2025. REUTERS/Mike Segar

Celebridades presentes en la NYFW y sus estilos destacados

Las principales figuras del espectáculo y la moda se dieron cita en la Semana de la Moda de Nueva York, al convertir cada desfile en una muestra de estilo propio y tendencias.

1- Priyanka Chopra y Nick Jonas

Priyanka Chopra y Nick Jonas posan antes del desfile de Ralph Lauren durante la Semana de la Moda de Nueva York 2025 (REUTERS)

Priyanka Chopra asistió al desfile de Ralph Lauren con un conjunto de sastre confeccionado en tejido marrón oscuro de estampado que evoca animal print.

La actriz llevó un blazer estructurado, con solapas pronunciadas y hombros firmes, se llevaba sobre una pollera larga a juego. El look se completaba con maquillaje en tonos tierra y una melena suelta de ondas suaves.

Su esposo, el cantante Nick Jonas apareció con traje marrón chocolate, combinado con camisa clara y corbata de patrones geométricos, sumando detalles con su pulsera metálica y cabello corto rizado.

2- Usher

Usher opta por un look en negro y beige en su llegada al show de Ralph Lauren en la Semana de la Moda de Nueva York 2025 (REUTERS)

Usher se decantó por una chaqueta safari de ante negro, ceñida a la cintura con cinturón y rematada con bolsillos de solapa, todo sobre una camisa beige de cuello abierto y pantalones rectos crudos.

El cantante apostó por anteojos de sol negros y collares dorados como complementos, fiel al estilo relajado pero refinado del evento de Ralph Lauren.

3- Laura Dern

Laura Dern asiste al desfile de Ralph Lauren con un vestido de tul estampado durante la Semana de la Moda de Nueva York 2025 (REUTERS)

Laura Dern, actriz y productora estadounidense, optó por un vestido largo de tul translúcido con estampado floral en tonos oscuros. El diseño integraba una capa superior de volados en escote y hombros, y sumó zonas opacas en el torso y la cintura que realzaban el contraste.

Su elección, que la acompañó con un bolso de mano negro y ondas suaves en el cabello, realzó la elegancia sutil y la sofisticación atemporal en el desfile.

4- Lindsay Lohan

Lindsay Lohan posa con look negro y bolso burdeos durante la Semana de la Moda de Nueva York (Backgrid/The Grosby Group)

La actriz Lindsay Lohan llevó un vestido corto negro con falda plisada y terminaciones de pelo sintético en el dobladillo. Complementó la prenda con un chal de piel sintética negra, ceñido en la cintura con un cinturón de hebilla dorada y logotipo de la firma Fendi.

Además combinó su look con botas altas de charol negro y un bolso estructurado en piel burdeos de gran tamaño. Lució el cabello recogido hacia atrás y pendientes dorados.

5- Suki Waterhouse

Suki Waterhouse impacta con abrigo verde y vestido negro de flecos en el evento de Michael Kors durante la Semana de la Moda (Grosby/Guerin Charles/ABACA)

Suki Waterhouse eligió para el desfile de un abrigo de pelo sintético verde esmeralda, amplio y de mangas largas, bajo el que lucía un mini vestido negro de flecos brillantes.

Combinó su look con medias translúcidas negras, botas altas de cuero hasta la rodilla, guantes también negros y gafas de sol redondas. Su bolso estructurado de asa superior completaba una imagen de glamour.

6- Anna Wintour, Olivia Wilde, Huma Abedin, Kerry Washington

Anna Wintour, Olivia Wilde, Huma Abedin, Kerry Washington y Lindsay Lohan en primera fila en la colección SS25 de Michael Kors durante la Semana de la Moda de Nueva York en Manhattan (REUTERS)

Anna Wintour, en la primera fila del show de Michael Kors, llevó un vestido midi estampado en azul, blanco y negro, con cuello mao y falda evasé, sumando un collar de piedras verdes y sus emblemáticas gafas oscuras.

La actriz Olivia Wilde apostó por un vestido largo de encaje marrón y tirantes finos; la política Huma Abedin por un vestido beige claro tipo midi, manga corta y silueta entallada y la actriz estadounidense Kerry Washington, por un conjunto negro de blazer cruzado y falda corta, acentuado con un collar plateado grueso.

7- Lauren Sánchez-Bezos

Lauren Sánchez elige falda translúcida y top blanco para asistir a un evento de la Semana de la Moda de Nueva York (Backgrid/The Grosby Group)

Lauren Sánchez lució una camiseta blanca de tirantes ajustada y falda negra de tejido translúcido, con paneles de lunares y franjas opacas.

Destacó la cintura alta de la falda adornada con cinturón dorado de eslabones, además de bolso de mano negro y gafas oscuras. El cabello, suelto y ondulado, acompañó un look elegante de aire desenfadado.

8- Lili Reinhart

Lili Reinhart luce un conjunto de sastre gris en su llegada a un evento en la Semana de la Moda de Nueva York (Grsoby)

Lili Reinhart eligió un conjunto de sastre gris oscuro con chaleco cruzado de solapas anchas y pantalón recto a cuadros finos.

El estilismo de la actriz de Riverdale, se consolidó con cinturón negro de efecto satinado y zapatos en punta, rematulados por cabello suelto y maquillaje natural, afinando un outfit que fusionaba tradición y modernidad.