Cómo los patios internos transforman la vida en casa

El secreto de las casas luminosas y conectadas: patios centrales, muros de vidrio y jardines tropicales que revolucionan la arquitectura contemporánea

Male Eirin

Por Male Eirin

Detry Miguens Arquitectura destaca el dinamismo sensorial que aportan los patios internos a lo largo de las estaciones

La tendencia de incorporar patios internos en viviendas urbanas transforma la manera en que se conciben los espacios habitables, al ofrecer soluciones que integran naturaleza, luz y eficiencia energética en el día a día.

La selección de materiales, vegetación y eficiencia energética son claves en el diseño de patios internos modernos

Estos ambientes, que funcionan como verdaderos pulmones verdes, no solo aportan aire fresco y claridad, también reorganizan la circulación y la conexión entre los distintos sectores de la casa.

El patio interno ofrece un espacio versátil para la introspección y el encuentro social, adaptándose a las necesidades de los habitantes

La presencia de un patio interno transforma por completo la experiencia de habitar una vivienda.

El diseño de patios internos fomenta la sustentabilidad y mejora la calidad de vida en viviendas contemporáneas

Infobae Deco consultó al arquitecto Juan Detry, de Detry Miguens Arquitectura, ya que la mayoría de sus proyectos se caracterizan por la presencia de estos espacios.

Detry explicó que el verdadero corazón de la casa reside en ese espacio central, concebido no solo como un área abierta, sino como el eje vital que estructura y anima el hogar.

La integración de patios internos permite mayor entrada de luz natural y contacto con la naturaleza en el hogar

El patio introduce dinamismo en la arquitectura, al ofrecer sonidos, texturas y colores que cambian con las estaciones.

“El patio evita la estaticidad que suele tener este tipo de arquitectura, permitiendo disfrutar de los sonidos, las texturas y colores que varían con las estaciones”, detalló.

El patio interno se consolida como el corazón de la casa y eje vital de la organización espacial

Su función va mucho más allá de la mera organización espacial: actúa como el punto de convergencia de las cuatro orientaciones, resguarda de los vientos en jornadas adversas y se convierte en un ámbito apto tanto para la introspección como para el encuentro social.

La incorporación de patios internos redefine la vida cotidiana en viviendas urbanas, según Detry Miguens Arquitectura

La integración del patio interno permite que la luz natural penetre en todos los ambientes, desde los pasillos hasta la cocina y el living, generando una atmósfera luminosa y abierta.

Tendencias recientes muestran cómo la disposición estratégica de aberturas y la planificación de espacios verdes influyen en el rendimiento energético y la habitabilidad de la vivienda

Estos espacio, además, se erigen como un escenario ideal para incorporar vegetación, lo que posibilita que cada sector de la vivienda se abra hacia la naturaleza.

El patio evita la estaticidad que suele tener este tipo de arquitectura. En nuestro caso, disfrutamos de los sonidos, las texturas y colores que varían con las estaciones

De este modo, el hogar se enriquece con vistas vivas, frescura y un contacto constante con el exterior, sin necesidad de abandonar la intimidad de la casa.

El patio es generador de luz, integra visualmente y funciona como nexo entre los ambientes

El uso de los patios internos se caracterizan por crear viviendas que respiran, propician encuentros y ofrecen a cada familia un refugio singular donde la rutina diaria se convierte en una experiencia.

La orientación es fundamental para que los patios sean eficientes: lo ideal es que reciban luz del norte y del este, para evitar el frío del sur y el sol intenso del oeste

Porque el diseño de una casa implica mucho más que la disposición de muros y techos: significa dotarla de un centro, de un alma capaz de hacerla vibrar.

Patios internos, la nueva tendencia en viviendas urbanas con la incorporación de áreas verdes centrales, que mejoran la circulación, el confort térmico y la conexión entre ambientes

La selección de materiales y especies vegetales, la orientación adecuada y la integración de sistemas de eficiencia energética son factores clave para el diseño de patios internos que mejoran la calidad de vida y promueven la sustentabilidad en la vivienda contemporánea.

Fotos: Detry Miguens / Uchi May Fotos - Banda House

