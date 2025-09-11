Cómo Zendaya redefinió la moda en las alfombras rojas y cuáles fueron sus looks más emblemáticos

Zendaya redefine la moda contemporánea con sus elecciones arriesgadas en alfombras rojas internacionales (REUTERS/Daniel Cole)

Zendaya, referente indiscutida de la cultura pop y la moda, marca el pulso de los estilismos más reconocidos en las principales alfombras rojas del mundo.

En eventos como la Met Gala y los Premios Oscar, la actriz de 29 años consolidó una identidad visual propia, capaz de superar las tendencias y convertir cada aparición en un reflejo de su creatividad.

Aquí, un repaso por sus looks más emblemáticos en el último tiempo.

Met Gala 2025: homenaje al dandismo con Louis Vuitton

El homenaje al dandismo en la Met Gala 2025 marca un antes y un después en el estilo de Zendaya (Photo by Angela WEISS / AFP)

En la Met Gala 2025, Zendaya impactó con un traje blanco de tres piezas diseñado especialmente por Louis Vuitton bajo la dirección creativa de Pharrell Williams. El diseño, de inspiración masculina, rindió tributo al dandismo negro de los años setenta y a la influencia de Bianca Jagger.

El conjunto incluyó chaqueta entallada, pantalón de pinzas, chaleco, camisa de seda crema y un sombrero de ala ancha que acentuó el aire vintage.

La combinación de silueta rígida y elegancia relajada marcó una diferencia notable respecto a las propuestas tradicionales.

Zendaya y su elegancia en los Golden Globe Awards

Bajo la dirección creativa de Pharrell Williams, Louis Vuitton colabora en uno de los looks más icónicos de Zendaya (REUTERS/Daniel Cole)

Zendaya asistió a los Golden Globe Awards de 2025 con un vestido de satén color cobre de silueta estructurada. El diseño strapless presenta un corsé ajustado y una falda recta que se prolonga en una sobrefalda de gran volumen a partir de la cadera.

El acabado brillante del tejido resalta el corte arquitectónico del vestido y aporta una presencia destacada sobre la alfombra roja. Zendaya completó el look con stilettos a juego y un collar de diamantes, sumando textura y luminosidad al estilismo.

El peinado recogido y el maquillaje de tonos cálidos acompañaron la propuesta.

Met Gala 2024

Zendaya posa en la Met Gala, una gala anual de recaudación de fondos celebrada en beneficio del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte con el tema de este año "Bellas Durmientes: Despertar la moda" en Nueva York, Estados Unidos. 6 de mayo de 2024 (REUTERS/Andrew Kelly)

En la Met Gala 2024, ejerció como anfitriona y lució dos estilos de alto impacto inspirados en John Galliano. El primero consistió en un vestido azul profundo de silueta escultórica para Maison Margiela, con corsé semitranslúcido y falda de tul estructurada.

La mezcla de siluetas clásicas y detalles contemporáneos posiciona a Zendaya como musa de la generación actual (REUTERS/Andrew Kelly)

El segundo fue un vestido negro de archivo de Givenchy, colección 1996 de Galliano, con escote estructurado, corte sirena y tocado floral metálico de Alexander McQueen. Cada aparición reflejó una mirada diferente sobre el arte escénico y el relato histórico del diseño.

Premios Emmy 2022: alta costura internacional

La colaboración entre Zendaya y casas de moda como Maison Margiela, Givenchy y Balmain resalta el valor creativo de la actriz (REUTERS/Ringo Chiu)

Durante la 74° edición de los premios Primetime Emmy de 2022, la actriz acaparó la atención con un vestido largo de color negro con falda amplia y estructurada. La parte superior del diseño es tipo corsé, sin tirantes y con escote corazón, decorada con un lazo confeccionado en la misma tela. El conjunto incluye una cola voluminosa que cae desde la cintura. Además, llevó el cabello semirrecogido con ondas suaves y un collar brillante alrededor del cuello.

Festival de Venecia 2021

Colores vibrantes y materiales innovadores transforman cada aparición de Zendaya en tendencia global (REUTERS/Yara Nardi)

En 2021, durante el Festival de Venecia, Zendaya lució uno de los estilismos más comentados del circuito internacional: un vestido de látex ajustado al cuerpo y con efecto piel mojada color beige, resultado de una técnica precisa de modelado y acabado escultórico.

El look se complementó con un collar de esmeralda de gran tamaño, reforzando la idea de presencia monumental sobre la alfombra roja. La elección de materiales y diseño inspirados en tendencias futuristas destacó su audacia y versatilidad en la intersección entre moda y arte.

Premios Oscar 2021: neón vibrante de Valentino

La interpretación de personajes históricos en la moda se renueva con el vestuario inspirado en Juana de Arco (REUTERS)

En los Premios Oscar 2021, Zendaya eligió un vestido amarillo neón de Valentino, escote estratégico y falda fluida, diseñado por Pierpaolo Piccioli. El color y la sencillez estructural causaron impacto inmediato en redes sociales.

Peoples Choice Awards 2019: elegancia e innovación

El uso de accesorios llamativos, como collares de esmeraldas o tocados florales, realza la sofisticación de Zendaya (REUTERS/Monica Almeida)

En la gala de los Emmy 2019, optó por un vestido largo de color negro con cortes asimétricos a la altura de la cintura. El diseño presenta aberturas laterales que revelan tiras plateadas cruzadas sobre el abdomen. El escote es diagonal, al dejar un hombro al descubierto. Completó el conjunto con tacones negros de punta cerrada y llevó el cabello recogido en un moño alto.

Met Gala 2018

Cada evento, desde los Premios Oscar hasta el Festival de Venecia, permite observar la evolución y versatilidad de Zendaya en la alfombra roja (AFP)

Para la Met Gala 2018, apostó por un vestido de Versace inspirado en la iconografía medieval y decorado con placas que evocaban una armadura. Este estilismo se completó con peluca plateada y maquillaje de impacto. El resultado supuso un cambio en la forma de reinterpretar personajes históricos en la moda moderna y ocupó puestos destacados en resúmenes anuales de la prensa especializada.