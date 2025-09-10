El “estilo Merlina” domina la moda internacional y las celebrities lo adoptan

La influencia del estilo Merlina redefine los parámetros de la moda gótica en 2025 (Netflix)

La estética gótica inspirada por la serie Merlina se consolida como uno de los códigos visuales dominantes de la temporada entre celebridades internacionales.

Figuras como Lady Gaga, Billie Eilish, Jenna Ortega, Olivia Rodrigo y Zendaya incorporaron referencias propias del universo de esta serie a sus elecciones de vestuario en alfombras rojas, campañas y giras internacionales.

1- Lady Gaga reinventa la tendencia en los MTV VMAs

El vestido morado de Lady Gaga en los MTV Video Music Awards marca un hito para la estética de la temporada (REUTERS)

Durante los MTV Video Music Awards 2025, celebrados en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, Lady Gaga acudió a recibir el premio a la “Artista del Año” con un vestido morado de pliegues, detalles en negro, aplicaciones de encaje y guantes a juego. Completó el conjunto con una diadema de flores en tonos profundos.

La cantante fusionó el dramatismo gótico y la elegancia contemporánea en un guiño directo a la estética de la serie Merlina. La decisión de no desfilar por la alfombra roja y aparecer directamente en la ceremonia permitió a Gaga acentuar el impacto de su atuendo en la entrega del reconocimiento.

El look no resultó aislado dentro de su carrera ya que cada una de sus apariciones deja una marca. En este caso, la referencia visual responde a una tendencia generalizada en la moda y a la promoción de su más reciente álbum, “Mayhem”.

2- Billie Eilish apuesta por siluetas oscuras y minimalismo

Billie Eilish y Olivia Rodrigo incorporan el gótico renovado en giras y premiaciones globales (REUTERS)

En la última edición de los Grammy, Billie Eilish se presentó con un conjunto de líneas rectas, en negro absoluto, acompañando el estilismo con maquillaje pálido y detalles de encaje. Su propuesta, fue interpretada como un reflejo explícito de la tendencia gótica. La artista adopta elementos sutiles del vestuario victoriano, reinterpretados para la alfombra roja actual.

Este giro dentro de la narrativa visual de Billie Eilish fue recibido como una actualización de la estética oscura con matices modernos, observada también en la elección de accesorios, como cadenas, anillos plateados, botas robustas o textiles translúcidos.

3- Jenna Ortega, embajadora y referente más allá de la pantalla

El fenómeno Merlina impulsa el auge de maquillajes oscuros y accesorios minimalistas entre figuras juveniles (Foto: instagram/ JennaOrtega)

La actriz Jenna Ortega, quien da vida al personaje principal en “Merlina”, mantiene la estética gótica incluso fuera del set de grabación. Apareció con un vestido largo baige, en una reedición sofisticada del vestuario de la serie. El maquillaje con tonos oscuros es característico de todos sus looks

La actriz señaló que la fuerza simbólica de Merlina reside en “la capacidad de expresar individualidad a través del color negro y la simplicidad”. La actriz aprovechó la visibilidad mediática para posicionarse como referente de una tendencia que, además de moda, articula un discurso sobre autenticidad y diferenciación.

4- Olivia Rodrigo y la reinterpretación gótica sobre el escenario

Celebridades internacionales eligen prendas oscuras y encajes como sello característico de la tendencia Merlina (EFE/ Fernando Villar)

En el marco de su gira internacional durante 2025, Olivia Rodrigo integró prendas de inspiración gótica: minivestidos de encaje negro, botas altas y maquillaje de tonos oscuros predominaron en sus presentaciones. La joven cantante mezcla lo clásico con toques modernos, incorporando transparencias, corsés y detalles metálicos.

El vestuario de la cantante dialoga directamente con la estética popularizada por Merlina, pero la artista añade elementos de la cultura juvenil urbana del año. Esta combinación extiende la tendencia más allá de los eventos de gala y la inserta en el consumo masivo y la moda cotidiana.

5- Zendaya adapta el gótico Merlina en la pasarela y la alfombra roja

Zendaya fusiona elegancia contemporánea y elementos clásicos en eventos de alto perfil (The Grosby Group)

Zendaya, reconocida por su versatilidad y su colaboración con diseñadores internacionales, también incorporó el estilo Merlina en sus apariciones recientes.

Su estilismo incluye maquillajes de ojos ahumados, alineándose con el toque gótico característico de la tendencia. Zendaya opta por accesorios minimalistas.

La elección reforzó su posición como referente en la integración de códigos de moda alternativos y consolidó la estética Merlina como uno de los lenguajes visuales más influyentes de la temporada entre celebridades internacionales.