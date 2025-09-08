Estados Unidos

Merlina se apodera del ranking Netflix Estados Unidos: series más populares de que no podrás dejar de ver

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Por Ricardo Piña

En su regreso con la segunda temporada, Merlina, lidera el listados estadounidense. (Netflix)

El fenómeno de las series más vistas en Netflix Estados Unidos revela no solo las preferencias de los espectadores, sino también la capacidad de la plataforma para reinventar el consumo audiovisual en un entorno donde la competencia por la atención es cada vez más intensa.

En la actualidad, títulos como Merlina, The Great British Bake Off y Falso amor y venganza (Love Con Revenge) encabezan la lista de producciones que mantienen cautiva a la audiencia, consolidando a Netflix como un actor central en la transformación de los hábitos de entretenimientos.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Estados Unidos

1. Merlina

Merlina vuelve a la escuela para intentar dominar sus poderes psíquicos al mismo tiempo se desata una serie de misteriosos asesinatos y descubre un oscuro misterio de los Addams.

Merlina Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

2. El gran concurso de repostería británico - The Great British Bake Off

Estas son la series más reproducidas en la plataforma de Netflix en EEUU. (Netflix)

Los mejores panaderos aficionados de Gran Bretaña compiten en la icónica carpa blanca, todos unidos con el objetivo de demostrar sus habilidades de repostería e impresionar a los jueces Paul Hollywood y Prue Leith.

3. Falso amor y venganza (Love Con Revenge)

Estas son la series más reproducidas en la plataforma de Netflix en Estados Unidos. (Netflix)

Diversas víctimas de estafas románticas intentan recuperar sus vidas con la ayuda de Cecilie Fjellhøy, objetivo de ‘El timador de Tinder’ y la investigadora privada Brianne Joseph.

4. Mi vida con los chicos Walter

En busca de un nuevo comienzo en Silver Falls, Jackie se da cuenta de que las segundas oportunidades no están aseguradas, sobre todo cuando surgen conflictos en el pueblo y reflotan sentimientos que todavía no ha podido resolver. (Netflix)

Después de una tragedia, la adolescente Jackie Howard se muda a un pueblo con la familia de su tutora. Allí aprende lecciones importantes sobre el amor, la esperanza y la amistad.

5. A Thousand Tomorrows

Estas son la series más reproducidas en la plataforma de Netflix en EEUU. (Netflix)

La historia se centra en el montador de toros Cody Gunner, quien enfrenta la posibilidad de sacrificarlo todo a cambio de una breve temporada, o apenas mil mañanas, junto al ser que ama con mayor intensidad.

6. Countdown: Canelo vs. Crawford

Countdown: Canelo vs. Crawford ha sido de las producciones más vistas por los usuarios de Netflix en EEUU. (X/ @DAZNBoxing)

Entra en los campos de entrenamiento y la vida personal de Canelo Álvarez y Terence Crawford mientras se preparan para su enfrentamiento único en la vida de peso súper mediano.

7. Katrina: Contra viento y marea (Katrina: Come Hell and High Water)

Las mejores producciones en Netflix Estados Unidos para engancharse hoy mismo. (Netflix)

Los habitantes de Nueva Orleans comparten sus historias con sus propias palabras, desde cómo fue sobrevivir al huracán Katrina hasta cómo la ciudad y sus vidas han cambiado para siempre. Es testimonio de su capacidad de resistencia y una dura llamada a la vigilancia y la preparación en un momento en que las catástrofes naturales son cada vez más frecuentes en todo el mundo.

8. Bon appétit, majestad (폭군의 셰프)

El K-Drama Bon appétit, majestad desciende al octavo sitio del ranking. (Netflix)

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.

9. Orphan Black

Orphan Black se mete en el noveno sitio del listado estadounidense. (Netflix)

Cuando Sarah observa el suicidio de una mujer idéntica a ella, opta por asumir la identidad de la fallecida, lo que la lleva inadvertidamente a adentrarse en un entorno repleto de secretos.

10. The Hunting Wives

The Hunting Wives. basada en el exitoso libro homónimo de Cobb, la serie relata cómo una mujer se traslada de Boston a Texas con su familia y, al integrarse en su nuevo entorno, desarrolla una conexión profunda con una destacada socialité. Esta relación desemboca en una atmósfera marcada por el deseo, la manipulación y un asesinato que altera el destino de todos los implicados. (Netflix)

La trama, inspirada en la reconocida novela de Cobb, sigue a una mujer que, tras mudarse de Boston a Texas con su familia, inicia una amistad intensa con una influyente socialité local. Esta relación deriva en un entorno cargado de obsesión, atracción y un crimen que transforma radicalmente la vida de sus protagonistas.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smart TV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.

