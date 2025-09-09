Tendencias

La Regla del Semáforo: un método efectivo para mejorar la toma de decisiones y la convivencia en pareja

En su columna para Forbes, el psicólogo Mark Travers recomienda esta estrategia que facilita acuerdos y protege la autonomía individual en vínculos sentimentales

Por Dante Martignoni

Guardar
La Regla del Semáforo se
La Regla del Semáforo se consolida como método eficaz para la toma de decisiones en pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las estrategias más citadas para mejorar la convivencia en pareja, la Regla del Semáforo se ha consolidado como un método sencillo y eficaz para tomar decisiones conjuntas.

Recomendado por el psicólogo Mark Travers y difundido por Forbes, este enfoque establece un marco claro para abordar tanto los momentos cotidianos como los cruciales de la vida en pareja, con el objetivo de favorecer la calidad y duración de la relación.

Su fundamento radica en la repetición de pequeños hábitos y en la importancia de que ambos miembros se sientan escuchados y respetados.

La metáfora de los colores: verde, amarillo y rojo

La Regla del Semáforo, de acuerdo con Travers, utiliza la metáfora de las señales de tráfico: verde, amarillo y rojo. Cada color simboliza una actitud o una respuesta ante decisiones compartidas.

La metáfora de los colores
La metáfora de los colores verde, amarillo y rojo ayuda a gestionar consensos, dudas y límites en la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propósito es proteger el proceso de toma de decisiones y evitar desequilibrios o resentimientos derivados de decisiones unilaterales o precipitadas. El psicólogo en su análisis para Forbes destacó que la forma en que se gestionan los desacuerdos, incluso los más pequeños, constituye un indicador clave de la solidez de la relación a largo plazo.

Luz verde: consenso y entusiasmo compartido

La luz verde representa el consenso total y la disposición común para avanzar. Este escenario se da cuando existe entusiasmo compartido y ambos se muestran dispuestos a asumir las consecuencias de la elección, como ocurre al adoptar una mascota si los dos están seguros y comparten el deseo.

La luz verde simboliza acuerdos
La luz verde simboliza acuerdos en los que ambos comparten entusiasmo y confianza, avanzando juntos en la decisión tomada (Freepik)

Las investigaciones sobre compromiso de pareja, citadas por Travers, muestran que estos acuerdos refuerzan el sentido de equipo y reducen futuros reproches. El principio del “compromiso conjunto” sostiene que la responsabilidad compartida afianza la identidad de pareja y facilita la coordinación ante los desafíos.

Luz amarilla: detenerse y reflexionar

La luz amarilla indica que conviene detenerse y reflexionar. Se manifiesta cuando alguno de los miembros siente inseguridad o presenta dudas respecto a una decisión relevante, como una mudanza por motivos laborales.

En estos casos, la recomendación es establecer un plazo para reconsiderar la propuesta, de modo que ambos puedan procesar la información y las emociones involucradas.

La luz amarilla refleja la
La luz amarilla refleja la necesidad de detenerse y dialogar, favoreciendo la confianza y evitando decisiones apresuradas (Freepik)

Un estudio publicado en la Revista de Psicología Social Experimental, citado por Forbes, señala que las decisiones tomadas bajo presión generan menos satisfacción y mayor tendencia al arrepentimiento. Respetar la luz amarilla fomenta la confianza y crea oportunidades para el diálogo y la comprensión mutua.

Luz roja: respeto por los límites individuales

La luz roja marca un rechazo absoluto e innegociable. Cuando se produce una negativa clara por parte de uno de los miembros, la decisión debe suspenderse. Este límite preserva la autonomía individual y refuerza el respeto dentro de la pareja.

Estudios sobre autonomía en relaciones cercanas, mencionados por Forbes, demuestran que actuar en contra de la propia voluntad daña la intimidad y la confianza.

La luz roja señala la
La luz roja señala la necesidad de detener una propuesta cuando existe desacuerdo absoluto, fomentando respeto, confianza y equilibrio en la relación (Crédito: Freepik)

Un ejemplo es el de una inversión financiera riesgosa: si uno se opone con firmeza, no respetar esa negativa puede provocar consecuencias económicas y emocionales. Respetar la luz roja implica reconocer la importancia de ambas opiniones y la necesidad de mantener límites personales para asegurar una relación sana.

Tres mecanismos psicológicos que sustentan la regla

El éxito de la Regla del Semáforo se apoya en tres mecanismos psicológicos centrales:

  1. Protege la igualdad: requiere la participación activa de ambos en cada decisión importante.
  2. Fomenta la confianza: brinda reglas claras que permiten anticipar el proceso y generan seguridad.
  3. Reduce la fatiga en la toma de decisiones: evita el desgaste emocional propio de situaciones indefinidas o poco claras.

Cómo implementar la Regla del Semáforo en la vida diaria

Para llevar esta regla a la práctica, el psicólogo sugirió estrategias concretas:

Implementar la Regla del Semáforo
Implementar la Regla del Semáforo implica identificar el color de cada situación y promover el diálogo periódico (Freepik)
  • Señalar de forma explícita el color predominante en cada situación, por ejemplo, expresar “esto lo veo verde” o “me siento en amarillo”.
  • Realizar charlas periódicas para revisar decisiones en curso, tomando como inspiración las dinámicas de seguimiento en el ámbito laboral.
  • Respetar los silencios, para dar lugar a la reflexión y la empatía.
  • Dividir las decisiones complejas en etapas pequeñas, haciendo el proceso más manejable.
  • Considerar la perspectiva a largo plazo, reconociendo que el ritmo de cada pareja influye tanto como el desenlace final.

Convertir los desacuerdos en oportunidades

Según Travers, las parejas que perduran no son aquellas ajenas a los desacuerdos, sino las que convierten las diferencias en oportunidades para fortalecer el vínculo.

La Regla del Semáforo brinda una herramienta concreta para avanzar juntos, respetando tanto los tiempos como las necesidades individuales y garantizando que cada voz sea escuchada.

Temas Relacionados

Regla del SemáforoRelacionesConfianzaIgualdadDecisionesDesacuerdosRelaciones sólidasPsicologíaMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Claves para iniciar un programa de fuerza muscular adaptado a cada necesidad

Cuidar la técnica, progresar gradualmente y adaptar las rutinas a objetivos concretos son pilares fundamentales recomendados por especialistas para obtener beneficios integrales en fuerza y bienestar físico

Claves para iniciar un programa

Científicos crean “pistola 3D” que imprime huesos en cirugías y acelera la regeneración ósea

Una innovación médica permite fabricar implantes personalizados en el quirófano con materiales biocompatibles y efecto antibacteriano, reduciendo tiempos de operación y complicaciones posteriores

Científicos crean “pistola 3D” que

Por qué el ser humano está biológicamente programado para preferir el azúcar, según una neurocientífica

La especialista Nicole Avena advirtió a The Telegraph que este ingrediente activa en el cerebro los mismos circuitos de recompensa que algunas drogas, lo que explica su vínculo con obesidad, trastornos mentales y enfermedades crónicas

Por qué el ser humano

¿Ducha fría o caliente después de entrenar? Qué recomienda la ciencia para recuperarse mejor

La evidencia científica indica que las rutinas posteriores al ejercicio impactan en el rendimiento físico. Verywell Health destaca que la mejor estrategia varía según las metas y necesidades individuales

¿Ducha fría o caliente después

AmCham Health Forum 2025: la cumbre de los líderes del sector de la salud debatirá sobre innovación y sustentabilidad

El summit organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AMCHAM) en Buenos Aires convocó a diversos referentes del sector público y privado del país para pensar y fortalecer el sistema sanitario, potenciar la prevención y resaltar el papel de la investigación clínica

AmCham Health Forum 2025: la
ÚLTIMAS NOTICIAS
De cuánto es la PUAM

De cuánto es la PUAM de ANSES en septiembre 2025

Condenaron a 6 años de prisión a un hombre por abusar de un niño en reiteradas oportunidades en Neuquén

Un pasajero de un micro de larga distancia traficaba 20 kilos de droga ocultos en su valija rumbo a Córdoba

Comenzó el juicio contra el joven que asesinó a puñaladas a una mujer cuando intentó abusar de ella en Río Negro

Tras días internado por un accidente, falleció el papá de Matías Chirino, el subteniente que murió durante un bautismo militar

INFOBAE AMÉRICA
Renunció el primer ministro de

Renunció el primer ministro de Nepal tras la represión que dejó al menos 19 muertos

Tras 8 siglos en silencio, el órgano medieval más antiguo del cristianismo vuelve a la vida por un hallazgo en Jerusalén

Científicos crean “pistola 3D” que imprime huesos en cirugías y acelera la regeneración ósea

Por qué 40 minutos de ejercicio moderado pueden transformar la salud cerebral

La escena de “Sueños de libertad” que se repitió durante 9 horas y terminó con Morgan Freeman en el hospital

TELESHOW
La avant premiere de Verano

La avant premiere de Verano Trippin, la película Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”

La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca, a 13 años de su muerte

Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”