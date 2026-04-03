Frutinovelas con IA: el fenómeno viral que acumula millones de vistas y generan polémica en redes

El fenómeno de las frutinovelas desafía los límites éticos y estéticos, originando debates sobre desinformación, estereotipos y la economía de la atención digital

Las telenovelas animadas con frutas como protagonistas se convirtieron en un fenómeno viral en redes sociales durante las últimas semanas. Estas producciones, creadas íntegramente con inteligencia artificial, acumulan cifras que sorprenden al sector audiovisual: 30 millones de reproducciones en una sola semana en TikTok. El boom de las llamadas “frutinovelas” —series verticales que parodian realities como La isla del amor— generan discusión por sus contenidos y su impacto en los hábitos de consumo audiovisual.

El filósofo Tomás Balmaceda abordó el tema en Infobae en Vivo Al Mediodía. Aclaró rápidamente que el término frutinovela define una nueva categoría de telenovelas realizadas completamente con inteligencia artificial, protagonizadas por frutas antropomorfizadas y difundidas en redes sociales de video breve.

Estas producciones surgieron en el contexto de la proliferación de herramientas como Veo y Dream Machine. Además, existe polémica tras el cierre de Sora, explicada por el CEO de OpenAI, Sam Altman, quien anunció que la compañía se focalizará en el desarrollo de chatbots de texto.

Sora era el motor detrás de videos que se viralizaban con facilidad y que, según explicó Balmaceda, fueron responsables de imágenes falsas sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán y la detención de Nicolás Maduro: “Las imágenes más populares de la guerra eran falsas y fueron creadas con estas herramientas. Para la desinformación son ideales porque son muy económicas”.

El auge de las frutinovelas impulsadas por IA genera preocupación en plataformas tradicionales frente al cambio en el consumo audiovisual juvenil (Captura de video)

La receta de las frutinovelas: inteligencia artificial y realidades paralelas

Las frutinovelas mezclan estética y temáticas adultas en producciones efímeras y adictivas. Los papeles protagónicos los llevan frutas y vegetales con cuerpos, rasgos faciales y gestos humanos.

Balmaceda detalló que “en TikTok pueden encontrarse telenovelas tradicionales con grandes dramas, reality shows parodiados y, en todos los casos, frutas con pechos, músculos y cintura. Incluso actúan historias de infidelidad, maternidad y violencia”.

El filósofo enfatizó que las tramas más vistas incluyen escenas de violencia extrema, como el caso de un pepino bebé arrojado por la ventana o situaciones de misoginia. “Las historias son muy hegemónicas y tienen un costado violento”, analizó Balmaceda en vivo.

El contenido de estas frutinovelas suele estar doblado al español neutro. En ocasiones, las frutas “femeninas” cumplen roles claramente sexualizados o son víctimas dentro de guiones que reproducen estereotipos. También proliferan relatos de infidelidades, embarazos inesperados y triángulos amorosos, pero llevados al límite del absurdo. Según Balmaceda, “estas historias tienen contenido sexualizados y mucha violencia, cosas que no veríamos permitidas en telenovelas tradicionales”.

El debate por el consumo masivo y la economía de la atención

El éxito de las frutinovelas impactó a las plataformas tradicionales. Según Balmaceda, plataforma destacadas de series y videos, están preocupadas por la migración de audiencias jóvenes: “Empezamos a ver este tipo de consumo vertical y no estamos viendo las telenovelas tradicionales”. Estas miniseries tienen entre un minuto y un minuto y medio de duración, bastante menos que los 100 o 200 capítulos clásicos de telenovela.

Al mismo tiempo, Balmaceda planteó si “la discusión gira en torno a si los usuarios ven las frutinovelas por ironía, por culpa, o si finalmente el consumo es consumo. En redes sociales miles de usuarios comentan los episodios como si fuesen fanáticos genuinos: ‘¿Qué pasó con Mandarino?’, ‘No me gusta lo que hizo el señor Jamón’, ‘Las sandías están involucradas porque tienen una representación particular en estas historias’”.

El analista agregó: “Hay una vieja discusión sobre el compromiso. Hoy, nadie quiere seguir una trama extensa, el algoritmo no distingue si mirás por gusto, por ironía o porque te parece absurdo”. En la economía de la atención, las plataformas buscan que los usuarios permanezcan conectados sin pausa, aunque los contenidos sean efímeros y polémicos.

Las frutinovelas generadas con inteligencia artificial arrasan en TikTok, superando los 30 millones de reproducciones en solo una semana (Captura de video)

La ética, los estereotipos y el rol de la industria tradicional

El formato permite tramas imposibles de replicar en medios tradicionales. Balmaceda sostuvo: “Si esto fuese de Netflix, Telefe, Artear o Pol-ka, no podrían hacerlo porque los condenarían. Es un tipo de violencia que no vemos en las telenovelas humanas”.

Parte del debate gira en torno a los estereotipos reproducidos y la presencia de relatos con fuerte sesgo misógino. El especialista precisó: “En estas historias todas las frutas femeninas terminan asociadas a roles estereotipados o hipersexualizados”.

El filósofo detalló que la mayoría de los creadores fueron identificados como hombres jóvenes que generan estas historias asistidos por IA y logran ganancias importantes. “El algoritmo favorece el contenido que antropomorfiza objetos, como los recientes comerciales de mayonesa que llora o envases con emociones”, indicó.

Estas producciones pueden realizarse con muy pocos recursos, a diferencia del alto costo de la televisión tradicional. Balmaceda concluyó: “Con menos de dos mangos hacés una frutinovela. En vez de una gran producción, basta un procesador potente y acceso a las herramientas IA”.

El futuro de las frutinovelas y la industria audiovisual

El fenómeno plantea un desafío profundo para el sector audiovisual clásico. En el debate, los panelistas destacaron que los rodajes y las producciones tradicionales requieren equipos numerosos y gastos elevados, mientras que las “frutinovelas” se producen en tiempos y costos mínimos. Además, el uso de IA permite crear y adaptar guiones rápidamente, así como clonar voces y rostros para distintos formatos.

El auge de las frutinovelas muestra una transformación acelerada impulsada por la inteligencia artificial y los nuevos hábitos de consumo digital.

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