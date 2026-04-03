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Desafío matemático: el juego de los signos

El clásico problema de insertar “+” y “−” entre los números del 1 al 8 para obtener 0 revela mucho más que un simple pasatiempo

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Joven con suéter oscuro concentrada, escribiendo con lápiz en un papel. Se ve un desafío matemático con números del 1 al 8 e incógnitas para signos, bajo luz de lámpara.
Cada combinación que suma cero en el juego de los signos proviene de una manera distinta de distribuir signos y organizar los dígitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A primera vista, el problema parece un simple pasatiempo: tomar los números del 1 al 8, en ese orden, e insertar entre ellos signos “+” y “−” de manera tal que la suma total sea exactamente cero.

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___ 7 ___ 8 = 0

El desafío consiste, entonces, en decidir qué signo colocar entre cada número sin alterar el orden.

Una posible solución es:

1 + 2 − 3 + 4 + 5 + 6 − 7 − 8 = 0

Pero lo interesante no es solo encontrar una respuesta, sino preguntarse si hay otras formas posibles y, sobre todo, cómo pensar para encontrarlas.

Cómo la partición transforma el reto matemático

La clave aparece al hacer una observación muy simple: la suma de todos los números del 1 al 8 es 36. Este dato cambia por completo el enfoque. Colocar signos “+” y “−” equivale, en realidad, a dividir los números en dos grupos: los que suman y los que restan.

Una vista aérea de una pizarra negra con un problema matemático escrito en tiza blanca: 1+2+3-4+5-6+7-8 = 0. Hay tizas y lápices dispersos.
La clave para resolver el desafío matemático consiste en dividir los números en dos subconjuntos de suma igual a 18, aplicando signos opuestos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el resultado final debe ser cero, ambos grupos tienen que compensarse exactamente. Es decir, deben sumar lo mismo. Y como el total es 36, cada grupo debe sumar 18.

Así, el problema original se transforma en otro más claro y manejable: ¿cómo dividir los números del 1 al 8 en dos subconjuntos que sumen 18 cada uno?

Por ejemplo, un grupo puede ser 8, 7 y 3 (que suman 18), mientras que el otro contiene 1, 2, 4, 5 y 6 (también 18). Traducido a signos, esto produce una solución válida.

Diferentes formas de resolver el juego de los signos

Pero hay muchas más. Cada partición distinta que logre ese equilibrio genera una nueva forma de ubicar los signos. Si momentáneamente dejamos de lado el orden para visualizar mejor las combinaciones, aparecen ejemplos como:

1 + 2 + 3 + 4 + 8 − 5 − 6 − 7 = 0

1 + 4 + 6 + 7 − 2 − 3 − 5 − 8 = 0

1 + 5 + 6 + 8 − 2 − 3 − 4 − 7 = 0

1 + 3 + 6 + 8 − 2 − 4 − 5 − 7 = 0

Un joven universitario sentado en una mesa en una biblioteca, leyendo un libro con pilas de libros y una laptop. Hay otras personas estudiando en el fondo.
El problema invita a replantear la tradicional secuencia de sumas y restas para explorar técnicas avanzadas de partición numérica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En todos los casos, hay un grupo de números que suma 18 y otro que también suma 18, pero con signo opuesto. Volver a ordenar estos números en la secuencia original permite construir expresiones válidas respetando la consigna inicial.

Este cambio de perspectiva, pasar de signos a particiones, es una herramienta poderosa en matemática. Permite dejar de pensar en operaciones aisladas y empezar a ver estructuras más profundas.

Además, el problema no tiene una única solución. Por el contrario, admite múltiples respuestas, y explorar ese conjunto es parte del interés. Entender cuántas hay, cómo se generan y qué tienen en común abre la puerta a preguntas más ricas que el simple cálculo.

Este tipo de desafíos entrena habilidades fundamentales: la búsqueda de patrones, la reformulación de problemas y la identificación de invariantes. Es decir, propiedades que permanecen constantes aunque cambie la forma en que se presenta la situación.

Al final, lo que comienza como una fila de números se convierte en una invitación a pensar mejor. Porque muchas veces, en matemática como en la vida, resolver un problema no consiste en hacer más cuentas, sino en encontrar la forma adecuada de mirarlo.

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Guido Rimati

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