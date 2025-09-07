Cómo Meryl Streep redefine la elegancia: las claves de sus looks desde los años 80 hasta 2025

La evolución del estilo de Meryl Streep atraviesa más de cuatro décadas de cine y moda (Moviestore/REX)

Meryl Streep, figura destacada del cine internacional, volvió a captar la atención pública en 2025 durante la filmación de “El diablo viste a la moda 2″. Con 76 años, la actriz estadounidense reapareció en el set caracterizada como Miranda Priestly, ícono de la moda y el cine contemporáneo.

Durante más de cuarenta años, la actriz adaptó su estilo a los cambios de la industria, los personajes y la dinámica global de la moda. Cada etapa de su carrera evidenció un enfoque diferente: desde la sobriedad y sutileza de sus inicios, hasta elecciones audaces y sofisticadas en la actualidad.

La sofisticación sobria de los años 80

La actriz Meryl Streep con su Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por "Kramer Vs Kramer" en la 52ª edición de los Premios Óscar en Los Ángeles el 14 de abril de 1980 (Mediapunch)

En los años 80, la actriz consolidó su presencia en la industria cinematográfica con títulos como “Kramer vs. Kramer” y “La decisión de Sophie”.

Durante esa década, su estilo se caracterizó por el uso de prendas discretas, tonos neutros y cortes clásicos que contrastaban con los excesos de la moda de la época.

La actriz apostó por vestidos de seda, trajes con hombreras suaves y blazers de líneas rectas. Este enfoque minimalista transmitía profesionalismo y una elegancia atemporal.

Minimalismo y aires artísticos en los 90

Las Puentes de Madison (1995), dirigida por Clint Eastwood, cuenta la historia de un amor inesperado entre Robert Kincaid (Clint Eastwood) y Francesca Johnson (Meryl Streep) en el corazón de Iowa (Grosby Group)

Durante la década siguiente, Streep inclinó su estilo hacia el minimalismo, al optar por prendas relajadas, tejidos livianos y paletas de colores suaves.

Las alfombras rojas de los festivales internacionales mostraron a la actriz con polleras largas, remeras fluidas y capas superpuestas, frecuentemente adornadas con detalles artesanales y accesorios discretos.

Los tonos pasteles y los diseños simples reflejaron un sentido artístico, alineado con su participación en papeles profundos y complejos.

Redefinición de glamour en los 2000

La colaboración con grandes diseñadores impulsó la renovación de su guardarropa en los 2000

El cambio de siglo trajo consigo una nueva etapa en el guardarropa de Meryl Streep, quien comenzó a colaborar con diseñadores reconocidos y a lucir prendas a medida en eventos oficiales.

Se pudo ver una presencia cada vez más habitual de colores vivos y siluetas.

Vogue subrayó cómo la actriz destacó en los premios Oscar de 2012 con un vestido verde oliva, cuando recibió el galardón por “La dama de hierro”.

Elegancia y apuesta por la sostenibilidad (2010-2020)

Meryl Streep vinculó sus elecciones de moda con su compromiso ambiental y la sostenibilidad (AFP)

Durante la segunda década del siglo XXI, Meryl Streep enfocó su imagen en la elegancia madura, con énfasis en la sostenibilidad ambiental y la comodidad.

Escogió tejidos ecológicos, cortes holgados y prendas atemporales, al colaborar con marcas comprometidas con el respeto al medio ambiente. Harper’s Bazaar señaló que Streep fue una de las primeras grandes estrellas en alinear sus elecciones de vestuario con sus valores personales.

El uso de tejidos ecológicos y prendas atemporales refleja una ética personal en su vestuario (AP)

En 2019, la actriz explicó a Harper’s Bazaar: “La ropa es una extensión de mi compromiso con el planeta”.

Esas declaraciones se reflejaron en su decisión de usar vestidos hechos con materiales reciclados y su promoción de la moda ética en galas y premiaciones.

Vanguardismo y experimentación en la actualidad (2021-2025)

En la última década, la actriz adoptó combinaciones audaces y diseños vanguardistas en festivales

En la actualidad, la actriz mostró una faceta aún más audaz y vanguardista en el circuito de festivales y eventos públicos. Streep incorporó estampados abstractos, combinaciones inesperadas de texturas y accesorios llamativos.

Los diseños con cortes asimétricos y colores vibrantes predominan en sus últimas apariciones, donde colabora con creadores de la nueva generación de la moda mundial.

Meryl con un traje gris claro entallado, chaqueta corta y falda midi, acompañado de gafas oscuras, collar plateado y tacones grises. Stanley complementó su estilo con un traje gris claro, chaleco beige, corbata estampada y zapatos de cuero marrón (The Grosby Group)

En una rueda de prensa cubierta por Variety, la actriz expresó: “Siempre quise expresar mi libertad también a través de la moda”.

Los analistas de estilo destacan que, a pesar de la renovación continua, Streep mantiene la sobriedad y el profesionalismo que caracterizan su carrera.

Meryl Streep fue vista filmando escenas de The Devil Wears Prada 2 en Nueva York, acompañada por Kenneth Branagh durante una escena nocturna. Llevaba un espectacular vestido rojo asimétrico con un solo hombro descubierto, mangas desiguales, cinturón fino y una falda de gran volumen, una evolución del estilo icónico de Miranda Priestly (Backgrid/The Grosby Group)

El regreso de Meryl Streep como Miranda Priestly reaviva el interés por la moda y la identidad que transmite cada una de sus elecciones, a la vez que testimonia cómo una figura puede atravesar las tendencias y seguir siendo influyente.